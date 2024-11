Dostál exkluzivně: Pocit z Prahy jsem si přenesl i do NHL, říká NEJ gólman

Do nové sezony NHL jste vstoupil fantasticky, jak silně parádní start prožíváte?

„Začátek mi vyšel, je to ovšem pořád jenom start do sezony. Ale jasně, beru to pozitivně. Jde o to, že sezona je strašně dlouhá. Netvrdím, že z dlouhodobého hlediska to nic neznamená, navíc z toho můžu těžit i dál, v každém případě musím zůstat nohama pevně na zemi. Brankářská práce je o tom maximálně se soustředit na příští zápas a nedívat se dál.“

Nicméně zvlášť u gólmanů je vstup do ročníku naprosto zásadní, ne? Protože ovlivní sebedůvěru a buďto přinese klid, anebo přesně opačné nastavení.

„Souhlasím. Pro brankáře je