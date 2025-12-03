Předplatné

NHL ONLINE: Palát se staví proti Faksovi, Gudas prověří českého brankáře

Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí
Ondřej Palát z New Jersey v utkání proti Buffalu
Ondřej Palát z New Jersey v utkání proti Buffalu
Radek Faksa (vpravo) si proti Montrealu připsal tři asistence
Radek Faksa (druhý zleva) si proti Montrealu připsal tři asistence
Radko Gudas v utkání s Chicagem
Obránce Radko Gudas se zapojil v zápase s Bostonem také do bitky
Ondřej Palát se v dresu New Jersey pokouší o další gólový zásah v nejlepší hokejové lize světa a utká se proti krajanovi Radku Faksovi z Dallasu. Kapitán Anaheimu Radko Gudas nebude mít kvůli zranění mezi třetmi tyčemi jednoho z českých kolegů, zato ale může překonat jednoho z brankářského dua z Utahu Karel Vejmelka - Vítek Vaněček. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
25Detail
LIVE
54Detail
LIVE
21Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
14Detail
LIVE
51Detail
LIVE
31Detail
LIVE
01Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE
13Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2224462632
2.Macklin CelebriniSan Jose142640277
3.Connor BedardChicago1721382610
4.Leo CarlssonAnaheim1422362613
5.Connor McDavidEdmonton11253627-6
6.Jason RobertsonDallas1619352713
7.Mikko RantanenDallas11233426-4
8.Martin NečasColorado1320332625
9.Wyatt JohnstonDallas17153227-3
10.Mark ScheifeleWinnipeg131932257

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington271512991:7034
2Tampa261332885:6734
3Carolina251152786:7034
4Devils261061983:7933
5Pittsburgh251215779:7131
6Flyers25773874:7231
7Islanders2710431078:7831
8Rangers2810421275:7330
9Ottawa26944984:8630
10Boston289601387:9130
11Detroit2710421182:9330
12Columbus26755978:8529
13Montreal25853984:9229
14Toronto268431189:9027
15Buffalo268341181:8726
16Florida2511111276:8125
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2618161106:5644
    2Dallas271435595:7439
    3Minnesota27965778:7235
    4Anaheim261061996:8433
    5Vegas261028680:7932
    6Kings26757769:7331
    7San Jose277631180:8729
    8Chicago261016983:7728
    9Seattle Kraken24746759:6628
    10Utah279331280:8327
    11Edmonton276551181:9627
    12Winnipeg2511201277:7526
    13St. Louis279071169:9525
    14Vancouver276431480:9823
    15Calgary287241566:8722
    16Nashville267241369:9322

