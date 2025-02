Palát na metě 500. Památný večer v NHL sdílel s bekem. Rozřízli puk?

Vystřelil výhru a připsal si 500. bod kariéry v NHL. Ondřej Palát třináctým zásahem v sezoně nastartoval hokejisty New Jersey k jednoznačné výhře. Devils přijeli do Nashvillu a smetli ho 5:0. Ve 14. minutě zasunul Čech do odryté části branky. Přihrávkou z levé strany ho vybídl obránce Luke Hughes po odrazu tečované rány Dougieho Hamiltona.

I vytáhlý bek Devils díky druhé asistenci u gólu Ondřeje Paláta dohmátl na metu 500 bodů. Podle oficiální statistiky NHL se Dougie Hamilton stal 75. obráncem v historii, který milníku dosáhl. Jenže jak je podělit o puk, který jemu a Palátovi bude památný večer připomínat? Rozříznout ho vejpůl, když jubilea dosáhli oba po stejné akci?

„Myslel jsem na to,“ pousmál se Hamilton. Nakonec kotouč získal jako střelec 33letý český útočník, který nosí na dresu áčko coby asistent kapitána. „Jsem za něj šťastný. Je to super,“ dodal kanadský bek, který obdržel „náhradní“ suvenýr. K dosažení milníku potřeboval 830 zápasů, Palát 805.

Další puk dostal na památku Nico Daws. Při svém celkově 49. startu v NHL uhájil poprvé nulu. V organizaci Devils působí třetí sezonu, v NHL se postavil do branky potřetí v probíhajícím ročníku. Začátkem února si ho po zranění týmové jedničky Jacoba Markströma vytáhli z farmy.

„Beru to tak, že čisté konto je týmová statistika,“ pravil 24letý rodák z německého Mnichova, který reprezentoval Kanadu na mistrovství světa v Praze. Pokryl všech 29 střel. „Myslím, že někdo, asi Timo Meier, zastavil střelu do prázdné branky. Kluci nic nevypustili, sežrali by každý puk, aby mi pomohli. Takže to není jen moje zásluha,“ dodal.

Palát poslal Devils do vedení 1:0 v čase 13:45 střelou ze slotu pod clonícím Romanem Josim. Hamilton zvýšil vedení New Jersey v polovině druhé třetiny, uklidil střelu z pravé strany přesně pod horní tyč. Dawsův nejtěžší zákrok přišel v závěru první části, kdy zneškodnil brejk Filipa Forsberga. Pět zásahů si připsal taky během přesilovky Predators v závěru třetí třetiny.

„Určitě se mi líbilo naše nasazení,“ uvedl kouč Devils Sheldon Keefe. „Nevím, jestli byla naše hra celou dobu tak svěží a plynulá. Neměli jsme to jednoduché. Nashville odvedl dobrou práci, vyhrál asi víc územních bitev, ale my jsme se hodně snažili. Celou dobu jsme zvyšovali náskok, skvěle nám vycházely malé věci. Oslabení bylo perfektní, přesilovka nám přinesla gól, Daws si vedl neuvěřitelně. Všechny tyhle věci se sčítají a dostanou vás na správnou stranu.“

Hranice 500 bodů v základní části NHL dosáhlo 26 českých hokejistů. Palát hraje v NHL třináctou sezonu. Deset z nich působil v Tampě. Z půl tisíce bodů si připsal 423 ve službách Lightning, s nimiž v play off postoupil čtyřikrát do finále Stanley Cupu. Dvakrát Pohár vyhrál.

Tampa Bay si v roce 2011 vytáhla rodáka z Frýdku-Místku v draftu v posledním sedmém kole jako čtvrtého hráče od konce. Z tehdy vybraných mladíků nasbíral během kariéry v NHL už třináctý nejvyšší počet bodů. V závěsu za svým současným spoluhráčem Hamiltonem, jehož tehdy bral Boston už v prvním kole. Podle počtu sehraných utkání si mistr světa z Prahy stojí v žebříčku všech hokejistů draftovaných v roce 2011 podobně, 2. února v Buffalu hrál 800. zápas kariéry.

V nynějším ročníku Palát nastřádal 23 bodů (13+10) v 57 utkáních. Na led chodí s první lajnou vedle Jacka Hughese a Jespera Bratta. Týmu se ale nedaří naskočit na vítěznou vlnu. Od 26. ledna nedokázali Devils vyhrát dva zápasy po sobě. Vítězství pravidelně střídají s porážkami, nicméně ve Východní konferenci jsou pátí při rovnost bodů s Carolinou, o bod za třetí Floridou.