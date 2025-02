Kulich o MS: Splnil by se mi sen. Věří, že v Buffalu není play off ztracené

Vyhlásili jej nejlepším hráčem MS do osmnácti let, s dvacítkou urval stříbro a bronz při obou účastech na MS, ze všech tří turnajů odjížděl s členstvím v All-Star týmu. Na Jiřího Kulicha se lepí týmové úspěchy i proto, že jim jde vydatně naproti. A vzhledem k postavení jeho Buffala v NHL vzniká zajímavá naděje, že útočníka Sabres uvidíme i na květnovém šampionátu v Herningu a Stockholmu. „Popravdě, vůbec nevím, co se mnou mají v plánu,“ hlásí 20letý centr v podcastu NHL INSIDER.

Buffalo od prvních sezonních zápasů znovu zaplulo mezi kompars NHL, do vod sparingu. Sabres prodlužovali dlouholetou mizérii, ovšem v poslední době se přece jen něco mění. Buffalo začalo snižovat velkou díru, ze soboty na neděli rozstřílelo Rangers 8:2, když po první části vládlo 5:0. Jiří Kulich se po návratu z dovolené v Cancúnu vrátil asistencí na šestý gól.

A mimochodem, stále věří, že Šavle neřekly poslední slovo. Atmosféru v týmu rozhodně nepopisuje jako ztracenou. „Nálada u nás je spíš o natěšení do prvních zápasů po přestávce. I když máme velmi málo bodů, pořád chceme mít šanci play off udělat. Není tady rozpoložení na nějaké vzdávání se, ale nálada zkusit překvapit. Myslím, že loni Nashville vyhrál snad devatenáct zápasů v řadě. Může se to stát i nám a dostaneme se tam,“ říká odhodlaně v pořadu NHL INSIDER.

Nicméně po sobotním programu jeho tým ztrácel na divokou kartu na Východě jedenáct bodů a měl před sebou osm soupeřů k překonání. Proto se jeví mnohem reálněji, že bude mít od půlky dubna volno. A že se časem připojí k národnímu týmu, který od 9. května v Dánsku čeká obhajoba zlaté pražské cesty. Že by o něm štáb Radima Rulíka neuvažoval, je bláhová myšlenka, zvlášť když spolupracovali na předloňských stříbrných dvacítkách.

Druhá věc je, že v nedávné době Kulich patřil do tábora Rochesteru v AHL, jenž má zajímavé šance uhrát závěrečná kola v play off AHL. „Popravdě vůbec nevím, co se mnou mají v plánu. Kdybychom neudělali s Buffalem play off, jestli by mě poslali tam?“ netuší.

Kdyby byla volba čistě na něm? Jednoduché jako facka. Vyrazit pod českou zástavou odrážet ataky hladové konkurence.