NHL INSIDER: Kulich poprvé promluvil o MS. Jak to vypadá s Blümelem?

Leccos je spojuje, leccos odlišuje. Ale zatímco Matěj Blümel, bronzový z MS 2022 pod Karim Jalonenem, v minulých dnech neměl na pracovní přestávku nárok a vyrazil hrát AHL třeba do Manitoby, kde bylo vymazlených minus 30 stupňů, Jiří Kulich během 4 Nations vypnul a s kumpánem Jakubem Laukem vycestoval za sluníčkem do Cancúnu. Byť tedy napoprvé do vybrané destinace netrefil, letenky chtěly jinam… Víc se dozvíte ve videorozhovoru s oběma výbornými útočníky, kteří jsou budoucností českého hokeje a národního týmu.

Klidně se může stát, že Kulich s Blümelem se bok po boku vydají i na mistrovství světa do Herningu a Stockholmu, nemluvě o olympijských Hrách v únoru příštího roku v Itálii. Jiří Kulich se v NHL INSIDERu vůbec poprvé vyjádřil k možnosti znovu obléci národní dres, vyrazit na šampionát a navázat na skvělé medailové vzpomínky s dvacítkou. S tou vybojoval světové stříbro a bronz.

O zájmu trenéra Rulíka není nejmenších pochyb, ale ještě není nic jistého. Ani nemůže být po 54 zápasech základní fáze NHL a před březnovou uzávěrkou přestupů v elitní lize. Kulich totiž stále věří tomu, že Sabres se přiblíží postupové hranici a nepovažuje sezonu z pohledu klubu za ztracenou.

V podcastu se podrobně rozebírají aktuální pozice obou hráčů v jejich klubech, Jiří Kulich dává k dobru své zkušenosti, jak se zabydloval na první světové scéně, jak pracoval a pracuje se svými myšlenkami, proč bývá po zranění v prvním utkání vždy lepším hráčem. Dozvíte se, jak se k němu chovají největší hvězdy Sabers a trenéři i to, zda už v kabině víc mluví než při prvních týdnech svého pobývání u Sabres.

Zaujme vás jistě i to, jaké má povinnosti při odchodu z klubového letadla do hotelu, podobně povypráví Matěj Blümel, jak to chodí mezi borci Dallasu. A v čem křičí rozdíl mezi NHL a AHL. Dočkáte se i odpovědi, co ve volnu dělat v Buffalu, které nepatří k nejvyhledávanějším destinacím v NHL a jak to mají oba pánové s dozorem extraligy. Pozor, ten dozor je hodně výrazný. Samostatné téma je pak zmíněná možnost účasti na květnovém mistrovství světa. Celý díl NHL INSIDER najdete na zimakpodcast.cz