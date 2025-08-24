Předplatné

Další ztráta United, Bruno Fernandes nedal penaltu. Čekání na první výhru stále trvá

ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
Fotbalisté Manchesteru United remizovali na hřišti Fulhamu 1:1 a v novém ročníku anglické ligy se nedočkali vítězství ani ve druhém kole. První výhru si naopak připsal Everton, který doma porazil Brighton 2:0; oba góly připravil Jack Grealish, jenž v létě přišel do klubu na hostování z Manchesteru City. Crystal Palace remizoval s Nottinghamem 1:1.

United šli do utkání povzbuzeni dobrým výkonem z týden staré domácí porážky 0:1 s Arsenalem a v 38. minutě dostali výhodu pokutového kopu. Kapitán Fernandes ale přestřelil a první poločas skončil bez branek. „Rudí ďáblové“ tak udeřili až v 58. minutě po rohovém kopu. Yoro poslal hlavou míč do sítě o záda Muňize, jemuž tak byla branka připsána jako vlastní. Fulham ale o 15 minut později srovnal poté, co 93 sekund po nástupu na hřiště dorazil Iwobiho centr do branky Smith-Rowe.

Grealish nejprve ve 23. minutě stříleným centrem našel Ndiayeho a sedm minut po pauze vybídl ke skórování Garnera. Brighton mohl ještě utkání zdramatizovat, ale penaltu za ruku Dewsburyho-Halla v 77. minutě útočník Welbeck neproměnil.

Crystal Palace doma vedl od 37. minuty gólem Sarra, ale krátce po přestávce srovnal Hudson-Odoi. Utkání provázely urážky mezi oběma tábory fanoušků, domácí příznivci dokonce vyvěsili choreografii namířenou proti majiteli Nottinghamu Evangelosi Marinakisovi.

Nevraživost mezi podporovateli obou celků vznikla po rozhodnutí UEFA přeřadit Crystal Palace do Konferenční ligy a na jeho místo ve vyšší Evropské lize dosadit právě Nottingham. Ve stejném evropském poháru nesmějí startovat dva kluby se stejným majitelem a kontrolní podíl v londýnském celku drží John Textor, jenž je současně předsedou společnosti vlastnící francouzský Lyon. Ten se do druhé nejprestižnější evropské soutěže kvalifikoval také.

Výsledky 2. kola anglické fotbalové ligy:

Crystal Palace - Nottingham 1:1
Branky: 37. Sarr - 57. Hudson-Odoi

Everton - Brighton 2:0 
Branky: 23. Ndiaye, 52. Garner

Fulham - Manchester United 1:1
Branky: 73. Smith-Rowe - 59. Yoro

