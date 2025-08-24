Supertalent Rada (18) poražen. Vondrová se zlobila kvůli zimě: Kdo vymyslel Jablonec?
O osmnáctiletém Michalu Radovi se mluví jako o novém Karstenu Warholmovi, dlouhodobý král na 400 metrů překážek ale zatím v Česku vládne pevně. V hitu atletického mistrovství republiky se střetli vládci dvou generací a Vít Müller získal v kvalitním čase 48,61 sekundy osmý titul. „Motivace to pro mě byla obrovská,“ připustil vítěz. Šampionát poznamenala velká nepřízeň počasí.
Kariéra Víta Müllera je obdivuhodná. Sezonu po sezoně se prokousával dál a dál. Dostal se na čtrnáct setinek ke slavnému národnímu rekordu Jiřího Mužíka, který drží už 28 let. Ve chvíli, kdy už se očekává jeho historický útok, na něj však začíná dorážet mladý fenomén Michal Rada. Jeho čas určitě přijde. Ale zatím ještě ne.
Müller ve finále republikového šampionátu ve velmi chladném jabloneckém povětří zaběhnul výborný čas 48,61, čímž vyrovnal svůj čtvrtý nejlepší výkon kariéry a jen dvě desetiny zůstal za svým osobním maximem.
„Čas je na podmínky určitě výborný,“ radoval se.
Podruhé v kariéře se Müller týden před svými devětadvacátými narozeninami utkal s osmnáctiletým Radou, čerstvým juniorským mistrem Evropy. A jejich střet přirozeně poutal zájem.
„Upřímně jsem měl z toho souboje trošku strach. Nejsem úplně takový, že bych šel do toho s aurou šampiona,“ řekl Müller. „Motivace to pro mě byla obrovská. Samozřejmě jsem se nechtěl nechat porazit. Ale je skvělé, že česká atletika má takový super talent, a že po těch letech jsem s někým na ostří nože až do cíle.“
Rada se před dvěma týdny na zlatém MEJ v Tampere poprvé v kariéře dostal pod hranici 49 sekund. V Jablonci mu šlo o útok na limit pro mistrovství světa v hodnotě 48,50. Skončil druhý, ale v čase 49,49.
„Nejsem spokojený. Věřil jsem, že se mi podaří znova běžet pod čtyřicet devět. Bohužel na to dneska nebyly nohy,“ hodnotil Rada. „Limit jsme měli v hlavě. Věřili jsme, že nás Víťa může hodně vytáhnout. Tuhle sezonu určitě hodnotím pozitivně. Podařilo se mi poprvé v kariéře běžet pod čtyřicet devět sekund: Věřím, že se to bude v příští sezoně posouvat dál.“
Müllera teď čeká příprava na mistrovství světa v Tokiu. Pro Radu má slova uznání.
„Je skvělé, že tyhle časy běhá už v útlém věku. Já jsem něco takového běžel až déle v chlapech. Zatím jsou jeho časy mnohem lepší než Karstena Warholma. Uvidíme, kam se to bude posouvat,“ řekl Müller. „Je to super talent. Nedělá chyby. Je to závodník, který jde téměř do každého závodu s nějakým plánem a ten dodrží až do konce. Je neuvěřitelný závodník.“
Trojskokanka Suchá splnila cíl
V Jablonci nepadl při poslední možnosti žádný limit na mistrovství světa, několik závodníků si ale kvalitními výkony na hojně bodovaném domácím šampionátu vylepšilo pozici v kvalifikačním žebříčku.
Sprinterka Karolína Maňasová vyhrála stovku za 11,20 sekundy. Možný útok na národní rekord Jarmily Kratochvílové (11,09) jí značně ztížila velká zima. O body musela bojovat do poslední chvíle kvůli zdravotní absenci ze začátku sezony.
„Je to tím, že jsem neběžela na Zlaté tretře. Kdybych tam běžela, vytáhla bych se za prvé k nějakému dobrému času, za druhé by to byly cenné body do rankingu. Teď jsem tam na chvostu, závody mi chybí. Jsem ráda, že jsem dneska doběhla zdravá a celkem i v solidním čase na ty podmínky,“ hodnotila Maňasová.
Linda Suchá jako teprve čtvrtá česká trojskokanka a první po 16 letech překonala hranici čtrnácti metrů. Podařilo se jí to o tři centimetry a i ona zvýšila své šance na účast v Tokiu.
„Mám ohromnou radost, byl to můj cíl pro tuto sezonu. Jsem ráda, že se to povedlo. Doufám, že Tokio vyjde,“ řekla Suchá.
Své šance výrazně zvýšil i dvoustovkař Tomáš Němejc (20,49). Kvalitě výkonů neprospělo chladné a větrné jablonecké počasí.
„Nevím, kdo vymyslel, že budeme závodit v Jablonci před mistrovství světa. Asi to vymyslel někdo, koho nezajímají atletické výsledky,“ rozčilovala se čtvrtkařka Lada Vondrová. „V celé republice je dvacet stupňů a tady je patnáct a fouká. Někdo v tom zvládl běžet, ale kdyby to bylo na lepším stadionu, mohly se podávat lepší výkony. Tohle bylo pro někoho i o zdraví.“
Bývalé čtvrtkařky Denisa Helceletová, Jitka Bartoničková, Zuzana Bergrová a Zuzana Hejnová během šampionátu dostaly po patnácti letech stříbrné medaile z HMS 2010 v Dauhá. Ve štafetě tenkrát doběhly čtvrté. V roce 2011 přebraly bronz poté, co o medaili přišla Jamajka kvůli dopingu Bobby-Gaye Wilkinsové. Teď k nim doputovalo stříbro kvůli dalšímu trestu pro Rusku Taťjanu Firovovou.