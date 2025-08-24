Předplatné

Slončík? Konečně fotbalista! Sigma si obula hradeckou těžkopádnost, Sylla je fantastický

Slončík? Konečně fotbalista! Sigma si obula hradeckou těžkopádnost, Sylla je fantastický
PRVNÍ DOJEM RADKA ŠPRYŇARA | První výhra v sezoně pro Hradec Králové po gólu Vladimíra Daridy: „Výkon byl pořád nic moc, ale to tady teď nikdo neřeší,“ říká v Prvním dojmu z Malšovické arény Radek Špryňar. „Tým určitě pozvedl příchod Toma Slončíka, lidi se radovali, že konečně dorazil fotbalista,“ pokračuje Špryňar. 

Ten i přes prohru zvolil Mužem zápasu olomouckého stopera Abdoulaye Syllu: „Je úplně fantastický, udělal na mě obrovský dojem a myslím, že na Hané dlouho nevydrží,“ dodává redaktor deníku Sport a webu iSport.cz. Proč nehraje Dominik Janošek? A jak se zápas povedl Danielu Vašulínovi?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642012:414
2Sparta541010:413
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Hr. Králové61237:105
13Ml. Boleslav511310:164
14Teplice51045:93
15Ostrava30122:41
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

