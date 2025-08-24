Slončík? Konečně fotbalista! Sigma si obula hradeckou těžkopádnost, Sylla je fantastický
PRVNÍ DOJEM RADKA ŠPRYŇARA | První výhra v sezoně pro Hradec Králové po gólu Vladimíra Daridy: „Výkon byl pořád nic moc, ale to tady teď nikdo neřeší,“ říká v Prvním dojmu z Malšovické arény Radek Špryňar. „Tým určitě pozvedl příchod Toma Slončíka, lidi se radovali, že konečně dorazil fotbalista,“ pokračuje Špryňar.
Ten i přes prohru zvolil Mužem zápasu olomouckého stopera Abdoulaye Syllu: „Je úplně fantastický, udělal na mě obrovský dojem a myslím, že na Hané dlouho nevydrží,“ dodává redaktor deníku Sport a webu iSport.cz. Proč nehraje Dominik Janošek? A jak se zápas povedl Danielu Vašulínovi?
# Tým Z V R P Skóre B 1 6 4 2 0 12:4 14 2 5 4 1 0 10:4 13 3 6 4 1 1 9:5 13 4 6 3 3 0 7:3 12 5 6 3 2 1 14:6 11 6 6 3 1 2 4:3 10 7 6 3 0 3 8:7 9 8 6 2 1 3 8:9 7 9 5 2 0 3 3:7 6 10 5 1 2 2 4:5 5 11 5 1 2 2 3:5 5 12 6 1 2 3 7:10 5 13 5 1 1 3 10:16 4 14 5 1 0 4 5:9 3 15 3 0 1 2 2:4 1 16 5 0 1 4 5:14 1