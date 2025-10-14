Krutá facka, Buffalo nešlape a Kulich s ním. Čekání na play off od Jágrova comebacku
Dva góly za 180 minut, žádný bod. Buffalo Sabres s Jiřím Kulichem v sestavě načali sezonu NHL přímo tragicky. Zdravotními komplikacemi sužovaný mančaft dosud marně hledá lídra, který by marody zastoupil. Není jím ani mladý český hokejista, aktuálně centr druhé formace. Za tři zápasy vypálil sedmkrát na branku, ale odnesl si také negativní výkaz -4 ve statistice plus/minus. Čtrnáctiletá mezera od posledního vstupu Sabres do play off se může znovu prodloužit.
V Česku zanikla papírová padesátikoruna, Slovensko hostilo první mistrovství světa v hokeji a Jaromír Jágr měl před sebou návrat do NHL v dresu Philadelphie. Od roku 2011 trvá čekání Sabres na postup do bojů o Stanley Cup. Úmorný půst doléhá na klub ze severu USA, v létě tak hráči ani funkcionáři nešetřili vzkazy, že se o prolomení kletby pokusí všemi možnými prostředky.
Jenže začátek nového ročníku Buffalu hrubě nevyšel. Z velké části vlivem zranění. Obránce Zach Benson dostal před startem soutěže pukem do obličeje v tréninku, očekávaný velitel elitní formace Josh Norris odstoupil hned z premiérového klání s NY Rangers a po příchodu z Ottawy odehrál nedaleko Niagarských vodopádů všehovšudy čtyři zápasy.
„Určitě nějaký čas bude chybět. A nejsem si jistý, jak dlouho přesně. Jde o zranění v horní části těla, i když nesouvisí s tím, čím si prošel v minulosti,“ referoval novinářům hlavní trenér Sabres Lindy Ruff, jemuž stále schází také brankář Ukko-Pekka Luukkonen, beci Mattias Samuelsson a Michael Kesselring i útočník Jordan Greenway.
Jejich úkoly musí přijmout jiní. Například český centr Jiří Kulich, který první formaci šéfoval už několikrát v předchozí základní části. Jenže ofenziva Sabres se v úvodu trápí, za tři zápasy vyprodukovala dva góly. Ještě v září fanoušci vybírali píseň, která v domácí aréně zazní po vstřelených brankách. Ale proti Rangers jim jejich miláčci poslech ani nedopřáli, když padli 0:4.
Sabres mají talent, ale...
V Kulichovi Buffalo vidí velký potenciál, třeba střelec Tage Thompson v létě otipoval možný příspěvek Čecha na třicet až čtyřicet tref. „Když se ohlédnete zpět, v minulém roce byla lajna s Kulichem, Bensonem a Thompsonem výborná. Proto jsme se k ní v přípravě taky vrátili. Potkala nás však nepřízeň osudu,“ zalitoval pětašedesátiletý trenér Ruff.
To nic nemění na tom, že v rodákovi z Kadaně třímá důležité eso. Avšak pokud někdejší klenot Karlových Varů nezačne očekávání potvrzovat, může se celá organizace dostat do výsledkové tísně. Mentální rozpoložení hráčů po letech nezdarů se s každou další porážkou logicky horší.
„Opravdu věříme každému, koho máme v sestavě. Máme hráče, kteří jsou schopní hrát ve stěžejních i menších rolích. Nejlepší týmy dokážou vyhrávat, i když postrádají elitní borce, ukazují vůli,“ uvědomil si jiný forvard Alex Tuch. „Samozřejmě není dobře, co se nám stalo hned na začátku. Ale poučíme se a z dlouhodobého hlediska se zlepšíme,“ slíbil.
Proti Coloradu se ovšem progres nedostavil. Dvakrát asistující Martin Nečas pomohl hostům k vítězství a prohloubil nářky na straně soupeře. Ofenziva Sabres aktuálně prakticky neexistuje, dva góly za tři zápasy jsou v NHL fiaskem. Buffalo se po začátku zabydlelo bez bodu na samotném spodku tabulky.
„Máme v týmu spoustu talentovaných hráčů, ale potřebujeme přidat něco navíc. Být tvrdší, hrát jeden pro druhého. Jinak se do play off neprobijeme. V Buffalu jsou fanoušci blázni do amerického fotbalu a hokeje, takže by si od nás postup zasloužili,“ pověděl jednadvacetiletý Kulich při letním mediálním turné v italském Miláně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Boston
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|6
|2
Florida
|4
|3
|0
|0
|1
|13:10
|6
|3
Rangers
|4
|2
|0
|0
|2
|10:5
|4
|4
Carolina
|2
|1
|1
|0
|0
|10:6
|4
|5
Montreal
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|4
|6
Washington
|3
|2
|0
|0
|1
|6:5
|4
|7
Devils
|3
|2
|0
|0
|1
|11:11
|4
|7
Detroit
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|4
|9
Pittsburgh
|3
|2
|0
|0
|1
|8:9
|4
|10
Flyers
|3
|1
|0
|1
|1
|9:8
|3
|11
Columbus
|3
|1
|0
|0
|2
|10:9
|2
|12
Toronto
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|2
|13
Tampa
|3
|1
|0
|0
|2
|11:13
|2
|14
Ottawa
|3
|1
|0
|0
|2
|8:14
|2
|15
Islanders
|3
|0
|0
|0
|3
|7:13
|0
|16
Buffalo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|7
|2
Nashville
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|5
|3
Winnipeg
|3
|2
|0
|0
|1
|12:9
|4
|3
Seattle Kraken
|2
|1
|1
|0
|0
|5:2
|4
|3
Minnesota
|3
|1
|1
|0
|1
|13:10
|4
|6
Dallas
|2
|1
|1
|0
|0
|10:8
|4
|7
St. Louis
|3
|2
|0
|0
|1
|9:9
|4
|8
Vegas
|3
|0
|1
|2
|0
|10:11
|4
|9
Edmonton
|2
|1
|0
|1
|0
|6:5
|3
|10
Chicago
|4
|1
|0
|1
|2
|10:11
|3
|11
Kings
|4
|0
|1
|1
|2
|12:16
|3
|12
Vancouver
|3
|1
|0
|0
|2
|8:9
|2
|12
Anaheim
|2
|0
|1
|0
|1
|8:9
|2
|14
San Jose
|2
|0
|0
|2
|0
|9:11
|2
|14
Utah
|3
|0
|1
|0
|2
|5:7
|2
|16
Calgary
|3
|0
|1
|0
|2
|7:12
|2