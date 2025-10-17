Předplatné

Pálili Pastrňák i Hertl, Češi z Vancouveru přispěli k výhře. Nečas dál boduje

Filip Chytil slaví gól
Filip Chytil slaví gólZdroj: ČTK / AP / Tony Gutierrez
David Pastrňák inkasování nezabránil
Tomáš Hertl se prosadil proti Bostonu
Tomáš Hertl se prosadil proti Bostonu
David Rittich vychytal Edmonton
David Rittich vychytal Edmonton
David Rittich vychytal Edmonton
Martin Nečas v utkání s Columbusem
David Rittich zastavil v NHL ve své premiéře za New York Islanders 31 střel, dovedl tým k výhře 4:2 nad Edmontonem a stal se druhou hvězdou zápasu. Za poražené si připsal asistenci David Tomášek. Vancouver zvítězil v Dallasu 5:3 i díky gólu Filipa Chytila a dvěma asistencím Filipa Hronka. Za domácí jednou asistoval Radek Faksa.

Martin Nečas přihrál na jeden gól Colorada, který porazil Columbus 4:1.Jakub Dobeš vychytal vítězství i ve druhém startu sezony, když pomohl Montrealu sedmnácti zákroky k výhře nad Nashvillem 3:2 v prodloužení.

Boston navzdory trefě Davida Pastrňáka prohrál ve Vegas 5:6. Jeden gól domácích vstřelil Tomáš Hertl. 

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE
31Detail
LIVE
25Detail
LIVE
14Detail
LIVE
42Detail
LIVE
35Detail
LIVE
65Detail
LIVE
14Detail
LIVE
24Detail

