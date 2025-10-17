Pálili Pastrňák i Hertl, Češi z Vancouveru přispěli k výhře. Nečas dál boduje
David Rittich zastavil v NHL ve své premiéře za New York Islanders 31 střel, dovedl tým k výhře 4:2 nad Edmontonem a stal se druhou hvězdou zápasu. Za poražené si připsal asistenci David Tomášek. Vancouver zvítězil v Dallasu 5:3 i díky gólu Filipa Chytila a dvěma asistencím Filipa Hronka. Za domácí jednou asistoval Radek Faksa.
Martin Nečas přihrál na jeden gól Colorada, který porazil Columbus 4:1.Jakub Dobeš vychytal vítězství i ve druhém startu sezony, když pomohl Montrealu sedmnácti zákroky k výhře nad Nashvillem 3:2 v prodloužení.
Boston navzdory trefě Davida Pastrňáka prohrál ve Vegas 5:6. Jeden gól domácích vstřelil Tomáš Hertl.