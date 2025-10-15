Tři zápasy, NULA gólů! Rangers se doma trápí. Hvězda: Nevím, jestli se smát, nebo brečet
Pokud by přes léto v tichosti vyměnili goal song, nikdo z fanoušků by to ani po pěti zápasech nové sezony nepoznal. New York Rangers se představili na domácím ledě už třikrát, ze vstřelené branky se však neradovali ani jednou a napsali nelichotivý rekord moderní NHL. „Upřímně nevím, jestli se smát, nebo brečet. Defenzivně děláme dobré věci, máme skvělého gólmana, ale musíme najít cestu, jak dávat góly,“ uvědomoval si útočník Mika Zibanejad po porážce 0:2 s Edmontonem.
Domácí zápasy hrají v jedné z nejikoničtějších hokejových arén na světě. Ve slavné Madison Square Garden se ale v aktuální sezoně radují zatím jen hosté. Dva body si odtud odvezl Pittsburgh (0:3), Washington (0:1) i naposledy Edmonton (0:2). Rangers dál marně čekají na první vstřelený gól před vlastními fanoušky, od startu sezony už se půst protáhl na 180 minut.
„Kontrolujeme hru, daří se nám eliminovat šance soupeře a sami si jich vytváříme slušné množství. Někteří naši nejtalentovanější kluci vypadají opravdu dobře, ale puk prostě nekončí v síti,“ popisoval problém hlavní kouč Mike Sullivan. Klub přebral po minulé sezoně, gólovou radost na Manhattanu si tedy ještě neužil.
V kapse už má ale s klubem nechtěný primát, ještě žádný celek v historii neskončil bez vstřeleného gólu v prvních třech domácích zápasech. Nejdelší domácí střelecký půst po startu sezony držela ze stávajících týmů NHL Florida. V sezoně 2001/02 čekala na první branku na vlastním ledě 155 minut a 17 sekund. Pro delší sérii, než mají momentálně Rangers, musí jít milovníci statistik takřka sto let zpátky. V roce 1928 se Pittsburgh Pirates neprosadili doma 187 minut a 19 sekund. Z gólu se radovali až ve třetí třetině třetího duelu, předtím hráli dva kompletní zápasy včetně desetiminutových prodloužení.
„Nedělejme z toho větší věc, než je. Je za námi teprve pátý zápas a je hodně věcí na naší hře, které jsou dobré. Jde o unikátní situaci, ale nenafukujme to,“ odmítal senzaci útočník J. T. Miller.
O kvalitní předváděné hře mluvil nejen on, ale také spoluhráči a kouč Sullivan. „Pokud v tom budeme pokračovat, nenecháme se odradit a budeme odhodlaní, budeme v pohodě. Když si budeme dál vytvářet kvalitní šance v takové míře jako doteď, věřím, že začneme dávat góly,“ komentoval situaci bývalý dlouholetý trenér Penguins.
Zarážející je zatím zejména porovnání domácích a venkovních zápasů Rangers. V Madison Square Garden je newyorský celek na nule, na ledech soupeřů uspěl dvakrát při celkovém skóre 10:1. Bodově se venku daří obránci Adamu Foxovi (3+1) a útočníkům J. T. Millerovi (1+2) se Samem Carrickem (0+3). Doma zatím mlčí všichni.
Devadesát střel bez gólu
„Vytváříme si hodně šancí, ale nejsme za to odměnění. Musíme se postarat o to, aby naše nastavení zůstalo stejné. Musíme držet kurz a výsledky přijdou,“ byl přesvědčený Miller. „Kdybychom si nevytvářeli šance, byla by to jiná debata. Ale věříme, že není udržitelné, aby nám to tam nepadalo, když budeme mít dál takové možnosti,“ dodal k jeho slovům Sullivan.
Rangers potvrdili jejich prohlášení o dobré hře i naposledy proti Edmontonu. Soupeře přestříleli 30:22, ale dvakrát se radoval tým s Čechem Davidem Tomáškem v sestavě. V první třetině otevřel skóre Trent Frederic a do prázdné klece pečetil výhru kanadského klubu Adam Henrique. Devadesát střel z prvních tří domácích utkání Rangers přišlo vniveč.
„Můžeme jít domů a v klidu spát s vědomím, že jsme odehráli další dobrý zápas. Chceme vyhrávat, chceme dávat góly, ale teď to nejde. Pro nás jako tým je to dobrá zkouška. Ale moc se mi líbí, jak jsme posledních pár zápasů odehráli,“ komentoval po poslední porážce Miller.
K Rangers se stěhoval v uplynulé sezoně výměnou za Filipa Chytila. Čech je po třech odehraných duelech ve Vancouveru už na dvou vstřelených gólech, daří se i dalším nedávno vyrejdovaným hráčům z New Yorku. Chris Kreider v Anaheimu zazářil pěti body (4+1) v prvních třech utkáních, v Carolině se zase dvakrát trefil obránce K’Andre Miller.
Jejich bývalý klub zatím v domácí hale mlčí, přesto zní z kabiny pozitivní slova. „V úvodu sezony se nám líbí, jak si hráči sedli. Když si budeme dál vytvářet kvalitní šance v takové míře jako doteď, věřím, že začneme dávat góly,“ prohlásil kouč Sullivan.
S týmem bude mít další šanci na prolomení série příští úterý, kdy Rangers přivítají San Jose. Do té doby je čeká kanadská mise v Torontu a Montrealu. Tam bude chtít newyorský celek potvrdit stoprocentní venkovní bilanci.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|3
|2
|1
|0
|0
|15:7
|6
|2
Boston
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|6
|3
Montreal
|4
|2
|1
|0
|1
|15:12
|6
|3
Florida
|4
|3
|0
|0
|1
|13:10
|6
|5
Washington
|4
|2
|1
|0
|1
|9:7
|6
|6
Rangers
|5
|2
|0
|0
|3
|10:7
|4
|7
Toronto
|4
|2
|0
|0
|2
|17:15
|4
|8
Devils
|3
|2
|0
|0
|1
|11:11
|4
|8
Detroit
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|4
|10
Pittsburgh
|4
|2
|0
|0
|2
|11:13
|4
|11
Flyers
|3
|1
|0
|1
|1
|9:8
|3
|12
Tampa
|4
|1
|0
|1
|2
|13:16
|3
|13
Columbus
|3
|1
|0
|0
|2
|10:9
|2
|14
Ottawa
|3
|1
|0
|0
|2
|8:14
|2
|15
Islanders
|3
|0
|0
|0
|3
|7:13
|0
|16
Buffalo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|7
|2
Dallas
|3
|2
|1
|0
|0
|15:10
|6
|3
Vegas
|4
|1
|1
|2
|0
|14:13
|6
|4
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|5
|5
Seattle Kraken
|3
|1
|1
|1
|0
|9:7
|5
|6
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:12
|5
|7
Winnipeg
|3
|2
|0
|0
|1
|12:9
|4
|8
Minnesota
|4
|1
|1
|0
|2
|15:15
|4
|8
St. Louis
|3
|2
|0
|0
|1
|9:9
|4
|8
Anaheim
|3
|1
|1
|0
|1
|12:12
|4
|11
Chicago
|4
|1
|0
|1
|2
|10:11
|3
|12
Kings
|4
|0
|1
|1
|2
|12:16
|3
|13
Vancouver
|3
|1
|0
|0
|2
|8:9
|2
|14
Utah
|3
|0
|1
|0
|2
|5:7
|2
|15
San Jose
|3
|0
|0
|2
|1
|10:16
|2
|16
Calgary
|4
|0
|1
|0
|3
|9:16
|2