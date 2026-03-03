Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Pittsburghu, Gudas vs. Nečas. Hertl bojuje v Buffalu

»Pasta« se nemůže dočkat, až bude úřadovat na ledě.
»Pasta« se nemůže dočkat, až bude úřadovat na ledě.Zdroj: Profimedia
David Pastrňák v dresu Bostonu.
Martin Nečas v dresu Colorada proti Los Angeles
Martin Nečas v akci proti Minnesotě
Kapitán Anaheimu Radko Gudas
Hertl slaví gól se spoluhráči
Hertl se zraněním v obličeji
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
David Pastrňák v NHL vyjíždí na led, a do utkání proti Pittsburghu. Radko Gudas se v Anaheimu potká se soupeřem Martinem Nečasem z Colorada. Tomáš Hertl v dresu Las Vegas zápolí v Buffalu, do akce jde i Adam Klapka z Clagary. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.364.092.66Detail
LIVE
--Tipsport2.174.022.98Detail
LIVE
--Tipsport2.673.962.4Detail
LIVE
--Tipsport2.324.032.75Detail
LIVE
--Tipsport2.174.122.93Detail
LIVE
--Tipsport2.084.013.17Detail
LIVE
--Tipsport2.893.972.24Detail
LIVE
--Tipsport2.44.12.61Detail
LIVE
--Tipsport2.914.12.19Detail
LIVE
--Tipsport3.014.182.11Detail
LIVE
--Tipsport2.84.132.25Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35681036112
2.Nathan MacKinnonColorado4158995853
3.Nikita KučerovTampa3164955532
4.Leon DraisaitlEdmonton3154855811
5.Macklin CelebriniSan Jose295483588
6.Kirill KaprizovMinnesota344074619
7.David PastrňákBoston225072542
8.Martin NečasColorado2645715641
9.Jason RobertsonDallas3436706021
10.Mark ScheifeleWinnipeg274370590

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina602810616208:17182
2Tampa58299416209:15380
3Buffalo60296619206:18176
4Detroit612411620182:18376
5Pittsburgh592741315203:17375
6Montreal592211917208:19375
7Islanders612312521182:17275
8Boston59258521200:18771
9Washington62265724197:18669
10Columbus592010821189:18968
11Flyers601991121177:18867
12Ottawa59236822197:18866
13Toronto611981024195:21164
14Florida60246327185:20063
15Devils601910229151:18260
16Rangers60149829160:19054
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado59373910225:14889
    2Dallas60307914206:16483
    3Minnesota6122131016204:17980
    4Vegas602171418199:19170
    5Anaheim591914323199:20669
    6Seattle Kraken60236922171:17667
    7Utah60247425190:16766
    8Edmonton61227824215:20666
    9San Jose581712425179:20262
    10Kings601591422155:17962
    11Nashville60207825177:20762
    12Winnipeg592031026168:18456
    13Calgary59204728148:17555
    14Chicago60185928161:19255
    15St. Louis60211929156:20853
    16Vancouver60126735153:22443

