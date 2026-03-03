NHL ONLINE: Pastrňák proti Pittsburghu, Gudas vs. Nečas. Hertl bojuje v Buffalu
David Pastrňák v NHL vyjíždí na led, a do utkání proti Pittsburghu. Radko Gudas se v Anaheimu potká se soupeřem Martinem Nečasem z Colorada. Tomáš Hertl v dresu Las Vegas zápolí v Buffalu, do akce jde i Adam Klapka z Clagary. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|68
|103
|61
|12
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|41
|58
|99
|58
|53
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|31
|64
|95
|55
|32
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|31
|54
|85
|58
|11
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|29
|54
|83
|58
|8
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|34
|40
|74
|61
|9
|7.
|David Pastrňák
Boston
|22
|50
|72
|54
|2
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|26
|45
|71
|56
|41
|9.
|Jason Robertson
Dallas
|34
|36
|70
|60
|21
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|43
|70
|59
|0
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|60
|28
|10
|6
|16
|208:171
|82
|2
Tampa
|58
|29
|9
|4
|16
|209:153
|80
|3
Buffalo
|60
|29
|6
|6
|19
|206:181
|76
|4
Detroit
|61
|24
|11
|6
|20
|182:183
|76
|5
Pittsburgh
|59
|27
|4
|13
|15
|203:173
|75
|6
Montreal
|59
|22
|11
|9
|17
|208:193
|75
|7
Islanders
|61
|23
|12
|5
|21
|182:172
|75
|8
Boston
|59
|25
|8
|5
|21
|200:187
|71
|9
Washington
|62
|26
|5
|7
|24
|197:186
|69
|10
Columbus
|59
|20
|10
|8
|21
|189:189
|68
|11
Flyers
|60
|19
|9
|11
|21
|177:188
|67
|12
Ottawa
|59
|23
|6
|8
|22
|197:188
|66
|13
Toronto
|61
|19
|8
|10
|24
|195:211
|64
|14
Florida
|60
|24
|6
|3
|27
|185:200
|63
|15
Devils
|60
|19
|10
|2
|29
|151:182
|60
|16
Rangers
|60
|14
|9
|8
|29
|160:190
|54
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|59
|37
|3
|9
|10
|225:148
|89
|2
Dallas
|60
|30
|7
|9
|14
|206:164
|83
|3
Minnesota
|61
|22
|13
|10
|16
|204:179
|80
|4
Vegas
|60
|21
|7
|14
|18
|199:191
|70
|5
Anaheim
|59
|19
|14
|3
|23
|199:206
|69
|6
Seattle Kraken
|60
|23
|6
|9
|22
|171:176
|67
|7
Utah
|60
|24
|7
|4
|25
|190:167
|66
|8
Edmonton
|61
|22
|7
|8
|24
|215:206
|66
|9
San Jose
|58
|17
|12
|4
|25
|179:202
|62
|10
Kings
|60
|15
|9
|14
|22
|155:179
|62
|11
Nashville
|60
|20
|7
|8
|25
|177:207
|62
|12
Winnipeg
|59
|20
|3
|10
|26
|168:184
|56
|13
Calgary
|59
|20
|4
|7
|28
|148:175
|55
|14
Chicago
|60
|18
|5
|9
|28
|161:192
|55
|15
St. Louis
|60
|21
|1
|9
|29
|156:208
|53
|16
Vancouver
|60
|12
|6
|7
|35
|153:224
|43