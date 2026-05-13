Zůstane slovenský klenot Ďáblem? Ve hře jsou tři varianty, možná je i výměna
Slovenský hokej si vybrousil diamant, který se může třpytit ještě deset až patnáct let. Řeč je o obránci Šimonu Nemcovi, jenž má za sebou v NHL třetí sezonu a už nedočkavě vyhlíží jednání o smlouvě. Ta současná (nováčkovská) mu brzy vyprší. Jak s ním vedení New Jersey naloží? Nový generální manažer Sunny Mehta pracuje s několika variantami, do všeho může promluvit i potenciální dohoda s novým elitním útočníkem.
V posledních sezonách pravidelně nastupují v NHL jen tři slovenští obránci. Erik Černák a Martin Fehérváry mají neotřesitelnou pozici v Tampě Bay, respektive Washingtonu. Stejně důležité postavení si postupně vybojovává i Šimon Nemec, účastník únorové olympiády a čtyř seniorských šampionátů.
Dvaadvacetiletý bek je spolu s Jurajem Slafkovským budoucností slovenského hokeje a také možným nástupcem Zdena Cháry, Lubomíra Višňovského či Andreje Sekery. Ne nadarmo si dvojka draftu zahrála za New Jersey už v sezoně 2023/24. Od té doby stihla nasbírat v dresu s ďáblem 159 utkání a 51 kanadských bodů.
Zatím nejzářivější večer Nemec prožil 12. listopadu, kdy vstřelil proti Chicagu svůj premiérový hattrick. Na začátku následujícího měsíce ho ale přibrzdilo zranění, kvůli kterému chyběl až do 8. ledna. Kouč Sheldon Keefe na něj sázel po celou sezonu, na ledě mu dopřával v průměru téměř dvacet minut na zápas. Z obránců hráli častěji jen Luke Hughes, Brett Pesce a Dougie Hamilton.
Posledně jmenovaný však jednání o Nemcově nové smlouvě možná nepřímo ovlivní. Dvaatřicetiletému obránci vyprší obří kontrakt za 9 milionů dolarů ročně až v roce 2028, a pokud se Devils rozhodnou si Hamiltona ponechat, problémy s platovým stropem je pravděpodobně neminou.
„To, co se stane s Dougiem Hamiltonem, přímo ovlivní i budoucnost Šimona Nemce, kterému končí nováčkovská smlouva. Jeho ofenzivní hra šla výrazně nahoru, ale defenziva si pořád vyžaduje velkou práci,“ měl jasno insider Lyle Richardson z The Hockey News.
Devils mají problém s platovým stropem
Jaké možnosti teď odchovanec Liptovského Mikuláše řeší? V zásadě existují tři varianty. Tou nejpravděpodobnější je takzvaný „bridge contract“, který by dostal na dva až tři roky. Platově by si oproti nováčkovské smlouvě výrazně polepšil, jenže mezi nejlépe hodnocené hráče Devils by s jistotou nepatřil. Už méně pravděpodobná je pak víceletá dohoda na 8 až 9 milionů dolarů ročně.
Ovšem v takovém případě se znovu naráží na platový strop. Kromě Hamiltona mají Devils dlouhodobě nasmlouvané i bratry Lukea a Jacka Hughesovy, Tima Meiera nebo Jespera Bratta, kteří berou roční gáže ve výších 7,8 až 9 milionů dolarů. Dalším takovým bude Nico Hischier, jemuž stávající smlouva na 7,25 milionu dolarů vyprší za rok. Jednání se Švýcarem začnou pravděpodobně brzy.
Pokud se celku z Newarku nepodaří Hamiltona zobchodovat, ve hře může být i Nemcova výměna. Devils by totiž rádi přivítali ještě jednoho elitního útočníka, jelikož v této sezoně nastříleli vůbec nejnižší počet branek v celé Východní konferenci.
To všechno teď řeší nový šéf Sunny Mehta, jenž do funkce generálního manažera nastoupil před necelým měsícem. Nahradil v ní Toma Fitzgeralda, kterého klub zkraje dubna odvolal. Osmačtyřicetiletý funkcionář už v organizaci New Jersey před lety pracoval v oddělení hokejové analytiky, poté ale zmizel na Floridu, kde jako asistent GM pomohl k zisku dvou Stanley Cupů v řadě.