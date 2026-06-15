Co dnes dělají čeští vítězové Stanley Cupu: psí hotel, prezident, lodě a Belize
Kdyby Vegas Golden Knights získali Stanley Cup, stal by se Tomáš Hertl v pořadí 32. českým hráčem, jehož jméno by bylo zvěčněno na podstavci nejslavnějšího poháru. Finále si zahrál už před deseti lety za San Jose, letos byl jediným českým zástupcem v rozhodující sérii, kterou nakonec ovládla Carolina 4:2 na zápasy. Prvním vítězem trofeje z našich krajů byl Jaroslav Pouzar. S dynastií Edmonton Oilers ji vybojoval třikrát, stejně jako později Jiří Hrdina. Jaké byly osudy šampionů NHL? Přinášíme přehled těch, kteří už s hokejem skončili. Dalších šest stále hraje, dva už nejsou mezi námi.
Jaroslav Pouzar
- 74 let
- útočník
- Edmonton (1984-85, 1987)
Dvojnásobný mistr světa a první český vítěz Stanley Cupu ukončil kariéru v roce 1990. Stal se trenérem, manažerem a podnikal. V Českých Budějovicích vybudoval v roce 1989 fitness centrum, vlastnil klub Českubudějovičtí lvi, inicioval vznik sportovního centra. Byl prvním prezidentem APK, pojmenovali po něm trofej za prvenství v základní části extraligy. Překonal leukémii, předloni byl uveden do Síně slávy IIHF. Chodí na hokej, vnuk Luboš Rob a syn Jaroslav hráli nejvyšší soutěž.
Petr Svoboda
- 60 let
- obránce
- Montreal (1986)
Po emigraci v roce 1984 ho draftoval v prvním kole Montreal. Na jaře 1986 s ním vybojoval Stanley Cup. Finále hrál ještě o jedenáct let později za Philadelphii. V roce 1991 byl v širším kádru Kanady pro Canada Cup, ale na světové scéně se objevil až v roce 1998 v českých barvách na ZOH v Naganu. Ve finále proti Rusku vstřelil zlatý gól. Za 17 sezon v NHL oblékal ještě dres Buffala a Tampy Bay, jako první český hokejista pokořil hranici 1000 zápasů v NHL. Končil v prosinci 2000. Dělal hráčského agenta, od května 2020 byl spolumajitelem Lausanne HC ve Švýcarsku.
Jiří Hrdina
- 68 let
- útočník
- Calgary (1989), Pittsburgh (1991, 1992)
Po ZOH v Calgary 1988 zůstal v Kanadě, jakmile dosáhl věku 30 let, což byla jedna z podmínek ČSLH. Mistr světa z Prahy 1985 v další sezoně vyhrál první Stanley Cup. V ročníku 1990/91 zamířil do Pittsburghu, taky aby pomohl mladému Jaromíru Jágrovi. S Penguins triumfoval ještě dvakrát, pak ukončil kariéru. Sedm let byl skautem Calgary, od roku 1999 pracuje pro Dallas Stars, kam přivedl třeba Radka Faksu. Chodí na rockové koncerty, na sítích glosuje politiku, sportovní a společenské dění.
Jaromír Jágr
- 54 let
- útočník
- Pittsburgh (1991-92)
V roce 2005 se s Jiřím Šlégrem stal členem Triple Gold Clubu za vítězství ve Stanley Cupu, na ZOH a MS. Největší klubovou trofej získal ve svých prvních dvou sezonách v NHL. Později sbíral individuální trofeje, na hokejovou svátost však už nedosáhl. Po 11 letech odešel z Pittsburghu do Washingtonu, hrál za New York Rangers, na tři sezony si odskočil do ruského Omsku. Pokračoval ve Philadelphii, Dallasu, Bostonu, s nímž si zahrál finále v roce 2013, v New Jersey, na Floridě a v Calgary. V základní části NHL sehrál 1733 zápasů a s 1921 body je druhý v historii ligy za Waynem Gretzkym a se 766 góly třetí. Od roku 2017 působil v Kladně, vydal paměti JÁ68. Kariéru ještě neukončil.
Roman Turek
- 56 let
- brankář
- Dallas (1999)
V roce 1990 ho draftovali Minnesota North Stars. Tým se později přestěhoval do Dallasu, kam odešel po zlatém MS 1996. Ve vítězné sezoně 1998/99 kryl záda Edu Belfourovi. Stars vyhráli finále proti Buffalu s Dominikem Haškem po sporném gólu Bretta Hulla. Jedničkou se stal až v St. Louis a později Calgary. S ním postoupil do finále play off 2004, ovšem opět jako druhý brankář. Až do roku 2010 chytal za České Budějovice, kde vyrostl. Posledních 13 let je prezidentem klubu.
Patrik Eliáš
- 50 let
- útočník
- New Jersey (2000, 2003)
V Devils působil od roku 1995 a za 21 let kariéry v NHL za žádný jiný tým v NHL nehrál. Je držitelem klubových rekordů, připsal si 1025 bodů a je druhým nejproduktivnějším Čechem v NHL po Jaromíru Jágrovi. Ve finále Stanley Cupu bojoval taky v letech 2001 a 2012. S Václavem Varaďou vedl tým do 20 let, je poradcem pražské Slavie a nedávno byl jmenován GM reprezentace. Po zkušenostech s hepatitidou se v roce 2006 stal ambasadorem dobré vůle UNICEF a jako dobrovolník se zapojil do práce české pobočky v Belize.
Bobby Holík
- 55 let
- útočník
- New Jersey (1995, 2000)
Syn mistra světa z roku 1972 Jaroslava Holíka, švagr Františka Musila a strýc Davida a Adama Musilových hrál v NHL od roku 1990 za Hartford. Po dvou sezonách odešel do New Jersey, kde strávil 10 sezon. Působil ještě v New York Rangers, Atlanta Thrashers a v ročníku 2008/09 opět v Devils. Po kariéře se věnoval rodině, od roku 2017 vedl rozvojové programy v Izraeli a tamní mládežnické výběry. Je milovníkem střelných zbraní, stal se celebritním zástupcem severoamerické větve České zbrojovky.
Petr Sýkora
- 49 let
- útočník
- New Jersey (2000), Pittsburgh (2009)
Plzeňský rodák během kariéry v NHL hrál šestkrát ve finále, nastoupil do 30 zápasů a je českým rekordmanem. Poprvé zvítězil s Devils coby člen elitní A Line s Patrikem Eliášem a Jasonem Arnottem. Po zranění v šestém utkání se zranil, ale spoluhráči mu Pohár přivezli do nemocnice. Další triumf přidal o osm let později na druhý pokus s Pittsburghem. Dvakrát neuspěl s New Jersey a v roce 2003 proti nim s Anaheimem. Kariéru ukončil titulem v Bernu, žije na Floridě a trénuje děti.
Pavel Kubina a Stanislav Neckář
- 49 let a 50 let
- obránci
- Tampa Bay (2004)
První z nich působil v NHL 14 sezon, po osmi sezonách v Lightning odešel v roce 2008 do Toronta, hrál ještě za Toronto, Atlantu, znovu Tampu a Philadelphii, Končil v Ženevě v roce 2013. Trojnásobný mistr světa se s reprezentací loučil po ZOH 2010. Usadil se v Tampě, kde obchoduje s auty. Neckář začínal vítěznou sezonu v Nashvillu, v březnu 2004 se vrátil do Lightning. Naskočil jen dvakrát v play off, finále nehrál. Končil kvůli zdraví dva roky poté po sezoně ve Švédsku. Na Floridě se věnoval rodině, rybolovu, hře na bicí, prodeji doutníků a v Tampě trénoval malé kluky.
Milan Hejduk
- 50 let
- útočník
- Colorado (2001)
Celou kariéru strávil v Avalanche. Triumf ve Stanley Cupu byl po olympijském zlatu z Nagana dalším vrcholem jeho kariéry. V sezoně 2002/03 získal s 50 góly trofej Maurice „Rakety“ Richarda pro nejlepšího střelce NHL. Za dva roky vyhrál extraligový titul s Pardubicemi a na ZOH 2006 bronz. V ročníku 2011/12 byl kapitánem Colorada, po další sezoně skončil. Jeho dres s číslem 23 vyvěsili pod strop arény v Denveru, kde žije. Dvojčata Marek a David hrála hokej, sám se stará o rozvoj nadějí Colorada.
Martin Škoula
- 46 let
- obránce
- Colorado (2001)
Produktivní bek získal Stanley Cup ve svých 21 letech. V Coloradu pobyl téměř pět sezon, NHL hrál ještě za Anaheim, Dallas, Minnesotu, Pittsburgh a New Jersey. Výluku 2004/05 trávil v Litvínově. Působil v Omsku, Slovanu Bratislava, Liberci. Má stříbro a bronz z MS. V roce 2015 z rodinných důvodů přerušil kariéru, ale už se nevrátil. V rodných Litoměřicích prodával lodě a rybářské potřeby, v tamním HC Stadion se jako trenér věnuje výchově mládeže.
Dominik Hašek
- 61 let
- brankář
- Detroit (2002, 2008)
Ve finále si zachytal už v roce 1992 za Chicago jako dvojka za Edem Belfourem. V roce 1999 vybojoval postup Buffalu, ale triumfu se dočkal až s Detroitem v roce 2002. Pak ukončil kariéru. Po roce se vrátil. V sezoně 2005/06 chytal za Ottawu. Jeho zranění ze ZOH v Turíně zhatilo choutky Senators na Stanley Cup. Sám ho získal podruhé o dva roky později, kdy už dostával přednost Chris Osgood. Poté podruhé končil, ale až třetí odchod v roce 2011 byl definitivní. Po kariéře se rozhodl investovat a podnikat, v roce 2022 neúspěšně kandidoval na prezidenta ČSLH a předloni do Senátu.
Jiří Fischer a Jiří Šlégr
- 45 let a 55 let
- obránci
- Detroit (2002)
První patřil ke stálicím obrany, ale čtyři roky po triumfu musel ze zdravotních důvodů skončit. V Detroitu pracoval na rozvoji hráčů, na triumfu Red Wings z roku 2008 se podílel z této pozice. Posledním sedm let je ředitelem pro hráčské záležitosti. Na MSJ 2011 byl asistentem u dvacítky a na MS 2018 generálním manažerem áčka. Šlégr ve finále 2002 zaskočil ve čtvrtém utkání za suspendovaného Fischera. Kariéru končil titulem v Litvínově v roce 2015, kde později dělal generálního manažera. Zasadil se o záchranu tamního hokeje. Tři roky byl poslancem parlamentu ČR, od roku 2020 členem Rady České televize a dva roky působil jako GM reprezentace.
Richard Šmehlík
- 56 let
- obránce
- New Jersey (2003)
V NHL působil od roku 1992 a strávil v ní 10 sezon, z nich devět za Buffalo, s nímž postoupil do finále Stanley Cupu v roce 1999. Tým tehdy držel Dominik Hašek, hráli v něm ještě Michal Grošek a Václav Varaďa. Stanley Cup získal až v posledním ročníku kariéry 2002/03 s Devils, ale sezonu začínal v Atlanta Thrashers. Po skončení hokejové dráhy začal podnikat, v Buffalu založil psí hotel. Taky se věnoval bojovým uměním krav maze a brazilskému jiu-jiutsu, v němž získal černý pás.
František Kaberle
- 52 let
- obránce
- Carolina (2006)
V roce 1999 ho draftovali LA Kings, po roce byl vyměněn do Atlanta Thrashers. První gól v NHL vstřelil Carolině, s níž podepsal po výluce v roce 2005, kdy získal popáté zlato na MS. V sedmém finále Stanley Cupu 2006 proti Edmontonu rozhodl ve druhé třetině gólem z přesilovky. Jeho spoluhráčem byl Josef Vašíček, který zahynul při leteckém neštěstí v září 2011. Po čtyřech sezonách u Hurricanes hrál Kaberle za mateřské Kladno, následovaly Pardubice a Plzeň. V sezoně 2016/17 byl asistentem v Kladně, ale u hokeje nezůstal. Věnuje se restauraci Kozlovna.
Jiří Hudler
- 42 let
- útočník
- Detroit (2008)
Šikovný útočník se tři roky probíjel do NHL přes farmu Detroitu. V organizaci Red Wings strávil osm let, mezitím si odskočil do Dynama Moskva. Během výluky v ročníku 2012/13 působil ve Lvu Praha a Třinci, ale už měl podepsáno v Calgary, kde strávil téměř čtyři sezony a v roce 2015 získal Lady Byng Trophy pro slušňáka NHL. Byl ještě na Floridě, končil před devíti lety v Dallasu. Účastník tří MS žije v Praze. Vodí syna na Slavii a jezdí na chalupu v Beskydech.
Tomáš Kaberle
- 48 let
- obránce
- Boston (2011)
Téměř celou kariéru v NHL strávil v Torontu. Dvanáct let neoblékal v NHL jiný dres. Výměnou do Bostonu před uzávěrkou přestupů 2011 však tenhle příběh skončil. Po vítězství ve finálové řežbě proti Vancouveru mohl přivézt Stanley Cup do Velké Dobré u Kladna. Pokračoval ještě v Carolině a Montrealu. Poté, co před deseti lety skončil v extralize, vrátil se do Toronta. S kanadskou manželkou řídí restauraci, hraje za veterány, trénuje a věnuje se synovi Lukasovi, jehož taky chytil hokej.
David Krejčí
- 40 let
- útočník
- Boston (2011)
Po prvním triumfu Bruins od roku 1972 se jako jeden z lídrů týmu vedle Zdena Cháry, Patrice Bergerona a Brada Marchanda vrátil do finále Stanley Cupu ještě dvakrát. V roce 2013 s Jaromírem Jágrem a o šest let později s Davidem Pastrňákem. Boston však neuspěl nejprve proti Chicagu a pak proti St. Louis. Na sklonku kariéry strávil sezonu v Olomouci, ale do NHL se ještě vrátil. Končil po 16 letech na jaře 2023. S rodinou žije v Carolině, věnuje se charitě, komentování a správě svých investic.
Michael Frolík
- 38 let
- útočník
- Chicago (2013)
Svého času velký talent za 13 sezon v NHL vystřídal šest klubů. Chicago bylo po Floridě jeho druhou štací. V Blackhawks strávil necelé tři roky, ale trefil se do jejich nejúspěšnějšího období od 60. let. Po triumfu ve Stanley Cupu přišel trejd do Winnipegu, po dvou letech zamířil do Calgary, hrál ještě za Buffalo a Montreal, s nímž v roce 2021 postoupil do finále play off. Byl ještě na zkoušce v St. Louis, ale podepsal s Lausanne, hrál za Liberec a Kladno, kde předloni končil. S modelkou Dianou Kobzanovou má tři dcery, věnuje se jejich sportovním aktivitám a zájmům.
Michal Rozsíval
- 47 let
- obránce
- Chicago (2013, 2015)
Byl členem „České mafie“ v Pittsburghu, kde zažil i Jaromíra Jágra a Martina Straku. S nimi a dalšími krajany se potkal ještě v New York Rangers. České parťáky měl i ve Phoenixu, než se v létě 2012 dohodl na roční smlouvě s Blackhawks. Zůstal šest sezon, než v roce 2018 po otřesu mozku ukončil kariéru. Provozoval firmy na prodej výstroje a automobilů. V Chicagu trénoval mládežnický tým Mission, kde hráli jeho synové Daniel a Dominik.
Pavel Francouz
- 36 let
- brankář
- Colorado (2022)
V roce 2015 vychytal Litvínovu historický titul, po třech letech v KHL se dohodl v květnu 2018 s Avalanche jako nedraftovaný hráč. Začínal na farmě, než se vypracoval v klíčového člena týmu. Jeho rozlet však přibrzdila operace kyčle. V sezoně 2021/22 měl roli záložního brankáře, ale v play off zaskočil za zraněnou jedničku Darcyho Kuempera a výrazně se podílel na vítězství Colorada. Přetrvávající potíže mu však neumožnily pokračovat v kariéře. Přišel o celou sezonu a pak se rozhodl skončit. Dělal hokejového experta České televize, pro Avalanche skautuje brankáře.
Kdo ještě vyhrál Stanley Cup
Hráč
Pozice
Klub (rok)
Petr Klíma (†58)
útočník
Edmonton (1990)
Josef Vašíček (†30)
útočník
Carolina (2006)
Jakub Vrána (30)
útočník
Washington (2018)
Michal Kempný (35)
obránce
Washington (2018)
Jan Rutta (35)
obránce
Tampa Bay (2020, 2021)
Ondřej Palát (35)
útočník
Tampa Bay (2020, 2021)
Tomáš Nosek (33)
útočník
Florida (2025)
Vítek Vaněček (30)
brankář
Florida (2025)