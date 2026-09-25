Kulich je zpět po léčbě sraženiny. Co hrozí? Lékař exkluzivně: Riziko opakování existuje
- Po deseti měsících bez hokeje je Jiří Kulich zpět a odehrál už i první zápasy. Jak na jeho situaci pohlíží přední český hematolog Michael Doubek?
- Zdravotní situace hokejisty Kulicha zůstává i nadále zahalena tajemstvím, téměř rok řešil problém s krevní sraženinou.
Kompletní průběh nemoci českého útočníka se na veřejnosti nikdy neobjevil. Je na Kulichovi, zda ji v budoucnu odhalí.
V listopadu zasáhla Česko šokující zpráva. Jiří Kulich bojuje s krevní sraženinou, hlásila zámořská média. Výhled, kdy se vrátí k hokeji, neexistoval. Nikdo nevěděl, co bude dál, a ven se dostávalo minimum zpráv.
Je září 2026 a dvaadvacetiletý talent má za sebou tři přípravné zápasy za Buffalo. A taky první gól. Zase hraje milovaný sport, což je velká úleva, i když nikoliv definitivní konec starostí. Deník Sport a web iSport oslovil hematologa a profesora Michaela Doubka, aby přiblížil Kulichův případ i možné hrozby.
Dodnes jde o velmi citlivou záležitost. Kompletní popis zdravotní situace Jiřího Kulicha se na veřejnosti vlastně nikdy neobjevil. V zákulisí probleskují informace, podle nichž se dopídíte k tomu, co jedné z největších českých nadějí v NHL bylo. Dokud ovšem povahu problému neodtajní on sám, je na místě ji v mediálním prostředí neodhalovat za něj.
V obecné rovině se ovšem o sledovaném případu – a hlavně rizicích aktuálního návratu – diskutovat dá. Profesor Masarykovy univerzity Michael Doubek, zároveň přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky ve Fakultní nemocnici Brno, je pro tuto oblast jedním z nejpovolanějších odborníků v Česku. Dokáže posoudit výjimečnost Kulichovy situace a zároveň upozornit, na co by si měl majitel 75 utkání za Sabres dát pozor.
Když hematolog slyší, v jakém věku (21 let) Kulicha diagnóza postihla, na první dobrou vypálí. „To je velmi vzácné,“ nepopírá Doubek.