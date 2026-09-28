Přehled superboháčů v NHL: vládne Švéd, jak jsou na tom Češi? Pastrňák mimo TOP 20
Útočník Martin Nečas z Colorada bude v nadcházející sezoně se 14 miliony dolarů dvanáctým nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka z Bostonu z ročníků 2023/24 a 2024/25. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlsson z Anaheimu s částkou 20,8 milionu dolarů, což je maximum podle platového stropu. Následuje jeho americký spoluhráč Cutter Gauthier (19,5).
Nejlépe placeným gólmanem je na celkově osmém místě Rus Igor Šesťorkin z New York Rangers, jehož příjem 15,85 milionu dolarů je historický rekord mezi brankáři. V minulé sezoně vytvořil Šesťorkin maximum, bral o 25 tisíc dolarů méně. Před ním byl rekordmanem Kanaďan Carey Price v Montrealu, který v sezonách 2018/19 a 2019/20 vydělával 15 milionů dolarů. Mezi obránci je nejvýše v nadcházejícím ročníku Kanaďan Thomas Harley z Dallasu se 13 miliony.
Sedmadvacetiletý Nečas uzavřel s Coloradem nový kontrakt na osm let a celkově 92 milionů dolarů loni 30. října. Na začátku bude mít v této sezoně základní plat šest milionů dolarů a podpisový bonus osm milionů. Příjem 14 milionů dolarů bude mít i v dalších dvou ročnících.
Jednadvacetiletému Carlssonovi nabídla jako chráněnému volnému hráči na začátku července pětiletou smlouvu na 90 milionů dolarů Philadelphia a Anaheim ji dorovnal, takže ofenzivní talent neztratil. Od zavedení platového stropu před sezonu 2005/06 bral nejvíce v ročníku 2024/25 americký kanonýr Auston Matthews z Toronta 16,7 milionu dolarů.
Deset nejlépe placených hráčů NHL
|#
|Hráč a tým
|Příjem (USD / CZK)
|1.
|Leo CarlssonAnaheim
|20 800 000 $(445 400 000 Kč)
|2.
|Cutter GauthierAnaheim
|19 501 405 $(417 600 000 Kč)
|3.
|Kirill KaprizovMinnesota
|19 100 000 $(409 000 000 Kč)
|4.
|Jack EichelVegas
|17 700 000 $(379 000 000 Kč)
|5.
|Connor BedardChicago
|17 000 000 $(364 000 000 Kč)
|6.
|Leon DraisaitlEdmonton
|16 500 000 $(353 300 000 Kč)
|7.
|Adam FantilliColumbus
|16 000 000 $(342 600 000 Kč)
|8.
|Igor ŠesťorkinNY Rangers
|15 850 000 $(339 400 000 Kč)
|9.
|Alex TuchWashington
|15 700 000 $(336 200 000 Kč)
|10.
|Kyle ConnorWinnipeg
|15 000 000 $(321 200 000 Kč)
Mezi českými gólmany kraluje Dostál
Rekordmanem je s 28 miliony dolarů z ročníku 1997/98 ruský útočník Sergej Fjodorov v barvách Detroitu. Jako chráněný volný hráč se tehdy nemohl domluvit s Red Wings na nové smlouvě. V únoru 1998 mu nabídla Carolina kontrakt se základním příjmem dvou milionů dolarů, podpisovým bonusem 14 milionů dolarů a dalšími 12 miliony za postup do finále konference. Detroit nabídku dorovnal a obhájil triumf ve Stanleyově poháru. Ve stejné sezoně bral v Coloradu 17 milionů kanadský centr Joe Sakic.
Druhý mezi Čechy je nový kapitán Bostonu Pastrňák, který se řadí se 11,25 miliony dolarů na 25. místo. Následuje Tomáš Hertl z Vegas s osmi miliony a Filip Hronek z Vancouveru (6,75). V sezoně 2024/25 bral Hronek 9,5 milionu dolarů a byl nejlépe placeným českým obráncem v historii ligy.
Mezi českými gólmany zůstává v čele s částkou 6,5 milionu dolarů Lukáš Dostál z Anaheimu, následuje Karel Vejmelka z Utahu (5,75).
Deset nejlépe placených českých hráčů NHL
|#
|Hráč a tým
|Příjem (USD / CZK)
|1.
|Martin NečasColorado
|14 000 000 $(299 800 000 Kč)
|2.
|David PastrňákBoston
|11 250 000 $(241 000 000 Kč)
|3.
|Tomáš HertlVegas
|8 000 000 $(171 300 000 Kč)
|4.
|Filip HronekVancouver
|6 750 000 $(144 500 000 Kč)
|5.
|Lukáš DostálAnaheim
|6 500 000 $(139 200 000 Kč)
|6.
|Karel VejmelkaUtah
|5 750 000 $(123 100 000 Kč)
|7.
|Ondřej PalátNew Jersey
|4 950 000 $(106 000 000 Kč)
|8.
|Filip ChytilVancouver
|3 750 000 $(80 300 000 Kč)
|9.
|Pavel ZachaBoston
|3 750 000 $(80 300 000 Kč)
|10.
|Daniel VladařPhiladelphia
|3 100 000 $(66 400 000 Kč)