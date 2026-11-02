Rychlejší než Gretzky! McDavid dosáhl na 30 asistencí, prospělo i spojení s Draisaitlem
Connor McDavid dosáhl v patnácti zápasech od startu sezony na třicet asistencí a překonal historický rekord Wayna Gretzkého.
Kapitán Oilers těží z nového herního systému trenéra Mika Babcocka i z obnovené spolupráce v elitní formaci s Leonem Draisaitlem.
Edmonton se díky vítězné šňůře posunul do čela Západní konference a McDavid má našlápnuto k překonání dvousetbodové hranice.
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Dokáže ho někdo zastavit, nebo alespoň zpomalit? Kanadský útočník Connor McDavid vletěl do nové sezony NHL ve velkém stylu, bodoval v prvních 15 zápasech ročníku a na kontě už má 30 asistencí. Tak rychle na tuto metu nedosáhl ani legendární Wayne Gretzky, jehož bodové maximum v jedné základní části může kapitán Edmontonu atakovat. „Když tým vyhrává, přihodí se i individuální věci. Já rozhodně těžil ze skvělé týmové hry,“ řekl skromně McDavid.
Kdy se šňůra zastaví?
Píše historii. Connor McDavid vykročil do aktuální sezony ve stopách největších velikánů ledního hokeje. Pokud v minulosti někdo pochyboval, že patří do debat o nejlepším hráči všech dob, teď podobné hlasy rázně umlčel. „Je to bláznivé, mám pocit, že v této sezoně svoje výkony ještě povýšil,“ prohlásil spoluhráč z Edmontonu Zach Hyman.
O kapitánovi Oilers se hodně hlasitě mluvilo už v průběhu října. Asistoval ve 13 zápasech od startu sezony a překonal zápis Sebastiana Aha, Kena Linsemana a Wayna Gretzkyho. Od té chvíle odehrál McDavid další dvě utkání a překonal další milník. Během nedělní výhry 4:1 nad New York Rangers zaokrouhlil počet gólových nahrávek na 30 a stal se nejrychlejším hráčem v historii na této metě. V ročníku 1984/85 trvalo Gretzkymu posbírat 30 asistencí o jedno utkání déle.
„Je velká zábava, že máme v Edmontonu nové věci. Opravdu mě baví se do toho ponořit a zakousnout se do nového systému, nového způsobu hraní. Moje vlastní hra kvůli tomu zůstává až druhotná,“ vykládal po zápisu do historie. „Snažím se prostě plnit svoje úkoly v rámci systému. Věci se vyvíjejí tak, jak mají, což je vedlejší produkt toho, že všichni hrají dobře,“ dodal.
Jasný podíl kouče
Po divokém startu ve dvou duelech s Vancouverem našel Edmonton tvář a cestu k úspěchu. Z patnácti utkání odešel jen dvakrát bez bodu a celkově padl čtyřikrát. Na západě jsou Oilers první a v celé NHL je úspěšnější jen úřadující šampion z Caroliny.
Nezpochybnitelný podíl na jízdě Edmontonu má nový kontroverzní kouč Mike Babcock. Zavedl nové pořádky, o nichž mluvil McDavid, navíc opět spojil kapitána týmu s Leonem Draisaitlem. Taky proto hvězdě naskakují body raketovou rychlostí. „Teď jsme to udělali takhle. Až se nám vrátí další hráči, neznamená to, že tihle dva zůstanou spolu,“ odpovídal hlavní trenér v polovině října.
Od té doby nechal elitní lajnu s Vasilijem Podkolzinem pohromadě a tým šlape. „Když jsme s Leonem hráli spolu, byla to spíš ojedinělá příležitost. Mít teď možnost odehrát spolu delší sérii zápasů je obrovská zábava,“ pochvaloval si souhru sám McDavid.
Sen o hranici 200 bodů
Zatímco si užívá zábavu, sezonu rozjel na rekordní čísla. Dosud jediným hráčem, který kdy překonal v jedné základní části dvousetbodovou hranici, zůstává Gretzky. Povedlo se mu to čtyřikrát. Maximem je dodnes 215 zápisů (52+163) z ročníku 1985/86. Tehdy se hrála dlouhodobá fáze na 80 klání.
Čtyři zápasy navíc teď dávají McDavidovi šanci zdánlivě nepřekonatelný rekord posunout. Kdyby pokračoval stejným tempem dál, zastaví se na 218 bodech. Nesmějí ale přijít výpadky. Dokud se daří, může snít McDavid i o překonání dalšího maxima, které se z dnešního pohledu zdá jako snad ještě větší sci-fi. Letos bodoval v 15 prvních zápasech ročníku, Gretzky dokázal v sezoně 1983/84 brát alespoň bod v 51 duelech od úvodu.
Dosáhnout na podobná čísla může připomínat nadlidský výkon. „Mimozemšťan“ McDavid je ale prvním hráčem od Gretzky s Mariem Lemieuxem, jemuž se to může podařit. Už překonání dvousetbodové hranice by znamenalo velkou věc.
„Co k tomu můžete říct? Podle mě by mohl být nejlepším hráčem, který kdy hrál tenhle sport. Je radost sdílet s ním led a učit se od něj každý den. Nejde to ani popsat slovy,“ chválil parťáka Draisaitl.
Nejvíc bodů v jedné sezoně NHL
|Poř.
|Hráč & Sezona
|Body
|1.
|Wayne Gretzky1985/86
|215(52+163)
|2.
|Wayne Gretzky1981/82
|212(92+120)
|3.
|Wayne Gretzky1984/85
|208(73+135)
|4.
|Wayne Gretzky1983/84
|205(87+118)
|5.
|Mario Lemieux1988/89
|199(85+114)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|16
|11
|1
|2
|2
|63:36
|26
|2
Boston
|15
|8
|2
|1
|4
|55:36
|21
|3
Montreal
|14
|6
|3
|2
|3
|48:42
|20
|4
Ottawa
|16
|7
|2
|1
|6
|52:51
|19
|5
Devils
|14
|7
|2
|0
|5
|48:40
|18
|6
Toronto
|16
|7
|1
|2
|6
|60:53
|18
|7
Florida
|14
|6
|2
|2
|4
|44:39
|18
|8
Tampa
|13
|7
|1
|2
|3
|48:43
|18
|9
Buffalo
|14
|5
|2
|3
|4
|43:49
|17
|10
Washington
|13
|7
|1
|0
|5
|44:42
|16
|11
Islanders
|14
|5
|2
|2
|5
|40:39
|16
|12
Rangers
|15
|7
|0
|1
|7
|45:46
|15
|13
Detroit
|14
|4
|2
|3
|5
|41:43
|15
|14
Pittsburgh
|14
|2
|3
|2
|7
|47:49
|12
|15
Flyers
|16
|4
|0
|4
|8
|35:54
|12
|16
Columbus
|12
|1
|4
|0
|7
|29:39
|10
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|15
|9
|2
|2
|2
|64:44
|24
|2
Minnesota
|16
|10
|0
|3
|3
|52:36
|23
|3
Vegas
|15
|7
|2
|1
|5
|53:44
|19
|4
Utah
|15
|7
|2
|0
|6
|54:52
|18
|5
Colorado
|14
|8
|0
|1
|5
|59:44
|17
|6
Dallas
|14
|5
|3
|1
|5
|38:31
|17
|7
Seattle Kraken
|14
|6
|2
|1
|5
|52:52
|17
|8
St. Louis
|14
|7
|0
|1
|6
|44:42
|15
|9
Nashville
|14
|4
|1
|5
|4
|42:47
|15
|10
San Jose
|15
|2
|5
|1
|7
|41:52
|15
|11
Anaheim
|14
|5
|1
|1
|7
|49:53
|13
|12
Calgary
|14
|6
|0
|0
|8
|36:52
|12
|13
Winnipeg
|15
|4
|0
|3
|8
|34:54
|11
|14
Kings
|13
|2
|2
|2
|7
|36:45
|10
|15
Chicago
|14
|3
|1
|1
|9
|31:53
|9
|16
Vancouver
|16
|1
|2
|1
|12
|47:72
|7