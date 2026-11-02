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Rychlejší než Gretzky! McDavid dosáhl na 30 asistencí, prospělo i spojení s Draisaitlem

Connor McDavid se raduje s brankářem Devonem Levim
Connor McDavid se raduje s brankářem Devonem LevimZdroj: Profimedia.cz
Connor McDavid vstoupil do sezony skvěle
Connor McDavid
Connor McDavid vstoupil do sezony skvěle
Connor McDavid
Connor McDavid vstoupil do sezony skvěle
Zklamaný Connor McDavid
Zklamaný Connor McDavid
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Filip Ardon
Filip Ardon
NHL
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  • Connor McDavid dosáhl v patnácti zápasech od startu sezony na třicet asistencí a překonal historický rekord Wayna Gretzkého.

  • Kapitán Oilers těží z nového herního systému trenéra Mika Babcocka i z obnovené spolupráce v elitní formaci s Leonem Draisaitlem.

  • Edmonton se díky vítězné šňůře posunul do čela Západní konference a McDavid má našlápnuto k překonání dvousetbodové hranice.

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Dokáže ho někdo zastavit, nebo alespoň zpomalit? Kanadský útočník Connor McDavid vletěl do nové sezony NHL ve velkém stylu, bodoval v prvních 15 zápasech ročníku a na kontě už má 30 asistencí. Tak rychle na tuto metu nedosáhl ani legendární Wayne Gretzky, jehož bodové maximum v jedné základní části může kapitán Edmontonu atakovat. „Když tým vyhrává, přihodí se i individuální věci. Já rozhodně těžil ze skvělé týmové hry,“ řekl skromně McDavid.

Kdy se šňůra zastaví?

Píše historii. Connor McDavid vykročil do aktuální sezony ve stopách největších velikánů ledního hokeje. Pokud v minulosti někdo pochyboval, že patří do debat o nejlepším hráči všech dob, teď podobné hlasy rázně umlčel. „Je to bláznivé, mám pocit, že v této sezoně svoje výkony ještě povýšil,“ prohlásil spoluhráč z Edmontonu Zach Hyman.

O kapitánovi Oilers se hodně hlasitě mluvilo už v průběhu října. Asistoval ve 13 zápasech od startu sezony a překonal zápis Sebastiana Aha, Kena Linsemana a Wayna Gretzkyho. Od té chvíle odehrál McDavid další dvě utkání a překonal další milník. Během nedělní výhry 4:1 nad New York Rangers zaokrouhlil počet gólových nahrávek na 30 a stal se nejrychlejším hráčem v historii na této metě. V ročníku 1984/85 trvalo Gretzkymu posbírat 30 asistencí o jedno utkání déle.

„Je velká zábava, že máme v Edmontonu nové věci. Opravdu mě baví se do toho ponořit a zakousnout se do nového systému, nového způsobu hraní. Moje vlastní hra kvůli tomu zůstává až druhotná,“ vykládal po zápisu do historie. „Snažím se prostě plnit svoje úkoly v rámci systému. Věci se vyvíjejí tak, jak mají, což je vedlejší produkt toho, že všichni hrají dobře,“ dodal.

Jasný podíl kouče

Po divokém startu ve dvou duelech s Vancouverem našel Edmonton tvář a cestu k úspěchu. Z patnácti utkání odešel jen dvakrát bez bodu a celkově padl čtyřikrát. Na západě jsou Oilers první a v celé NHL je úspěšnější jen úřadující šampion z Caroliny.

Nezpochybnitelný podíl na jízdě Edmontonu má nový kontroverzní kouč Mike Babcock. Zavedl nové pořádky, o nichž mluvil McDavid, navíc opět spojil kapitána týmu s Leonem Draisaitlem. Taky proto hvězdě naskakují body raketovou rychlostí. „Teď jsme to udělali takhle. Až se nám vrátí další hráči, neznamená to, že tihle dva zůstanou spolu,“ odpovídal hlavní trenér v polovině října.

Od té doby nechal elitní lajnu s Vasilijem Podkolzinem pohromadě a tým šlape. „Když jsme s Leonem hráli spolu, byla to spíš ojedinělá příležitost. Mít teď možnost odehrát spolu delší sérii zápasů je obrovská zábava,“ pochvaloval si souhru sám McDavid.

Sen o hranici 200 bodů

Zatímco si užívá zábavu, sezonu rozjel na rekordní čísla. Dosud jediným hráčem, který kdy překonal v jedné základní části dvousetbodovou hranici, zůstává Gretzky. Povedlo se mu to čtyřikrát. Maximem je dodnes 215 zápisů (52+163) z ročníku 1985/86. Tehdy se hrála dlouhodobá fáze na 80 klání.

Čtyři zápasy navíc teď dávají McDavidovi šanci zdánlivě nepřekonatelný rekord posunout. Kdyby pokračoval stejným tempem dál, zastaví se na 218 bodech. Nesmějí ale přijít výpadky. Dokud se daří, může snít McDavid i o překonání dalšího maxima, které se z dnešního pohledu zdá jako snad ještě větší sci-fi. Letos bodoval v 15 prvních zápasech ročníku, Gretzky dokázal v sezoně 1983/84 brát alespoň bod v 51 duelech od úvodu.

Dosáhnout na podobná čísla může připomínat nadlidský výkon. „Mimozemšťan“ McDavid je ale prvním hráčem od Gretzky s Mariem Lemieuxem, jemuž se to může podařit. Už překonání dvousetbodové hranice by znamenalo velkou věc.

„Co k tomu můžete říct? Podle mě by mohl být nejlepším hráčem, který kdy hrál tenhle sport. Je radost sdílet s ním led a učit se od něj každý den. Nejde to ani popsat slovy,“ chválil parťáka Draisaitl.

Nejvíc bodů v jedné sezoně NHL

Poř.Hráč & SezonaBody
1.Wayne Gretzky1985/86215(52+163)
2.Wayne Gretzky1981/82212(92+120)
3.Wayne Gretzky1984/85208(73+135)
4.Wayne Gretzky1983/84205(87+118)
5.Mario Lemieux1988/89199(85+114)

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina161112263:3626
2Boston15821455:3621
3Montreal14632348:4220
4Ottawa16721652:5119
5Devils14720548:4018
6Toronto16712660:5318
7Florida14622444:3918
8Tampa13712348:4318
9Buffalo14523443:4917
10Washington13710544:4216
11Islanders14522540:3916
12Rangers15701745:4615
13Detroit14423541:4315
14Pittsburgh14232747:4912
15Flyers16404835:5412
16Columbus12140729:3910
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton15922264:4424
    2Minnesota161003352:3623
    3Vegas15721553:4419
    4Utah15720654:5218
    5Colorado14801559:4417
    6Dallas14531538:3117
    7Seattle Kraken14621552:5217
    8St. Louis14701644:4215
    9Nashville14415442:4715
    10San Jose15251741:5215
    11Anaheim14511749:5313
    12Calgary14600836:5212
    13Winnipeg15403834:5411
    14Kings13222736:4510
    15Chicago14311931:539
    16Vancouver161211247:727

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