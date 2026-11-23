NHL ONLINE: Klapka hraje v Ottawě, Palát se doma představí proti Torontu
NHL v noci pokračuje sedmi zápasy. Program odstartuje v 1.00 zápasem New Jersey s Columbusem. Adam Klapka s Calgary hraje v Ottawě. Islanders Ondřeje Paláta se představí v Torontu. V akci je i Anaheim, Minnesota nebo Utah. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|24
|17
|1
|3
|3
|100:55
|39
|2
Ottawa
|24
|12
|3
|3
|6
|79:70
|33
|3
Tampa
|23
|13
|2
|2
|6
|84:68
|32
|4
Montreal
|24
|9
|5
|4
|6
|77:71
|32
|5
Boston
|23
|12
|3
|1
|7
|83:61
|31
|6
Devils
|23
|10
|5
|0
|8
|88:73
|30
|7
Florida
|24
|11
|2
|3
|8
|76:71
|29
|8
Islanders
|22
|9
|2
|5
|6
|71:63
|27
|9
Rangers
|23
|13
|0
|1
|9
|69:63
|27
|10
Buffalo
|24
|8
|2
|4
|10
|73:83
|24
|11
Flyers
|26
|8
|1
|6
|11
|67:88
|24
|12
Washington
|21
|8
|2
|0
|11
|72:83
|20
|13
Detroit
|23
|6
|2
|3
|12
|60:71
|19
|14
Toronto
|25
|7
|1
|3
|14
|78:90
|19
|15
Columbus
|21
|4
|5
|0
|12
|54:68
|18
|16
Pittsburgh
|23
|3
|4
|2
|14
|67:81
|16
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|25
|16
|1
|5
|3
|90:56
|39
|2
Edmonton
|26
|14
|3
|4
|5
|101:77
|38
|3
Vegas
|25
|11
|3
|5
|6
|85:75
|33
|4
Dallas
|23
|9
|6
|2
|6
|65:56
|32
|5
Colorado
|23
|13
|0
|3
|7
|90:68
|29
|6
Nashville
|23
|9
|3
|5
|6
|71:69
|29
|7
St. Louis
|24
|11
|2
|2
|9
|82:77
|28
|8
Utah
|24
|10
|2
|3
|9
|80:81
|27
|9
Winnipeg
|24
|8
|3
|4
|9
|75:82
|26
|10
San Jose
|25
|4
|7
|2
|12
|69:89
|24
|11
Anaheim
|24
|10
|1
|1
|12
|87:92
|23
|12
Calgary
|24
|9
|1
|2
|12
|60:84
|22
|13
Seattle Kraken
|20
|7
|3
|1
|9
|67:71
|21
|14
Chicago
|24
|5
|3
|2
|14
|64:96
|18
|15
Kings
|21
|4
|3
|2
|12
|58:70
|16
|16
Vancouver
|26
|3
|3
|1
|19
|74:114
|13