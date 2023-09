Úkaz z Finska: dvanáct Čechů v Ilvesu! Sportovní manažer vysvětluje proč

Je to docela úkaz. Když projedete soupisky Ilvesu Tampere od dorostu k áčku, objevíte na nich dvanáct českých hráčů. Ještě jednou. Dvanáct! Aby ve Finsku pomalu hráli „Kde domov můj...“. Deník Sport a web iSport.cz požádal sportovního manažera Tima Koskelu, jestli rozebere, proč tak rád jezdí na nákupy do Česka. Souhlasil. Někdy vyzvídají i kolegové. Diví se mu? „Někdy. Spíš se ale ptají, jak jsme takové hráče našli,“ říká. Jako bývalý skaut St. Louis se trefuje slušně. Schválně, myslíte, že se bojí, jestli mu jeho úlovky sebere NHL?

Před zápasem Ligy mistrů v Pardubicích trenér Antti Pennanen spustil ódy na útočníka Petra Kodýtka: „Je to hráč, se kterým by chtělo nastupovat hodně lidí. Není náhoda, že se dostal do české reprezentace.“ Malinký bruslař z Plzně dorazil před sezonou. Byla to klasika, český nákup, už zase. Jeden z mnoha.

Ilves Tampere se v minulé sezoně vytáhl mezi přední finské kluby, došel si pro bronz. Hraje s historicky úspěšnější Tapparou v nejmodernější hale Evropy. Sdílejí Nokia Arenu, kde se konaly dva poslední světové šampionáty.

„Vážně tohle trenér o mně řekl?“ až se styděl Petr Kodýtek. „Slyším takovou věc poprvé. Je to moc hezký. Mně je asi jedno, s kým nastupuju. Mám vždycky kolem sebe velmi dobré spoluhráče,“ spustil Kodýtek po utkání v Pardubicích, kde finský celek vyhrál 3:1.

I když finský. Na soupisce prvního týmu najdete šest českých hráčů, další čtyři jsou v juniorce, dva v dorostu. „Žádný zvláštní důvod v tom nehledejte, vždycky se snažíme doplnit kádr o co nejlepší hráče,“ nejprve na dotaz deníku Sport odpoví sportovní manažer klubu Timo Koskela. Pak ovšem přizná: „Ale ano, je