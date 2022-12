Nadšený Hudler o dvacítce: Můžeme porazit každého! Co mu psal Draper?

V počátku své profesionální kariéry si střihnul tři šampionáty do dvaceti let. Jiří Hudler se medaile nedočkal, ale teď ji cítí ve vzduchu. Z interesantních výkonů českých hokejistů na MS v Halifaxu je unešený. „Dlouho jsem si hokej v našem podání tak nevychutnával,“ hlásí šampion Stanley Cupu v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „Zatím za jedna. Jsem nadšený! S tímhle hokejem mohou naši kluci přehrát a porazit kohokoli,“ soudí někdejší vynikající útočník.

Česká reprezentace udivuje fanoušky i experty atraktivním hokejem. V minulosti občas vyhrála s velkou klikou, nyní udává tempo. Není to na tom všem nejlepší?

„Souhlasím. Naši kluci hrají skvěle, diktují hru. Porazit Kanadu v Kanadě se stává jednou za několik desetiletí. Nepodcenili Rakousko a herně přehráli Švédy, byť padli v prodloužení. Ale to nevadí, góly dají příště. Tušil jsem, že naši budou hrát dobře. Radima Rulíka znám, je to v dobrém slova smyslu pes. Umí z hráčů dostat to nejlepší. Má k sobě i výborné pomocníky Židlu, Ondru Pavelce, kteří si odvedou svoje. Ale pozor, jsme teprve v půlce turnaje. Nemám moc rád, pokud se v půlce akce přehnaně chválí anebo kritizuje. Když jsem však viděl, v jakém stylu naši kluci zatápějí Švédům, hřálo mě to u srdce.“

Vstup vyšel nad očekávání, jak to udělat, aby energie vydržela až do konce? To samé správné nastavení hlav.

„Radim Rulík je zkušený kouč, hráče drží správně při zemi, zbytečně neblázní. Zároveň ale udržuje klukům správné sebevědomí. Hlavní je, že náš tým přesně ví, co chce hrát a taky to na ledě předvádí. Nejde o nic komplikovaného, šablona je jasná. Poctivě dozadu, nepropadat, být silní na puku. Občas se nějaká chybička vloudí, ale to se stává. Skvěle chytá Tomáš Suchánek, obranu máme aktivní, žádný stoják u modré čáry. Couváme de facto ze soupeřovy