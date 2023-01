Petr o vývoji hráčů z „jeho“ osmnáctky, stylu hokeje i provokativních hláškách

Česká lavička slaví vítězství nad Německem na MS hokejistů do 20 let • ČTK/AP

Tým, který zatím válí na juniorském MS v Kanadě, zná dobře. Před rokem a půl měl trenér Jakub Petr šestnáct borců ze soupisky na šampionátu do 18 let. „Tehdy byli kluci šikovní taky, pohybovali se na standardu světových týmů. Pak potřebujete, aby vývoj pokračoval dál, což se děje,“ těší ho. A rozebral některé své silné výroky z doby, kdy Jiříčka a spol. vedl. V roce 2021 vrcholilo české hokejové temno. Snažil se hráče motivovat i tím, jak novináři začnou přepisovat připravené texty o porážkách.

Díváte se na MS dvacítek s hodně příjemným pocitem?

„Hráči jsou připraveni, výborně nachystáni, realizační tým s nimi skvěle pracuje. Pojďme si říct, že máme ve dvacítce teď talentované ročníky, se kterými bylo za poslední roky dobře zacházeno u nás, nebo v zahraničí. Je fajn, když slyšíte, že se všechno vyvíjí dobrým směrem, jen těch výjimečných hráčů zkrátka nemáme tolik jako jinde.“

V poslední dekádě se často řeší, že výkonnost českých hráčů od osmnáctky ke dvacítkám spíš padá. Vývoj „vašeho“ týmu z MS 2021 vypadá trochu jinak, co?

„V osmnáctkách se turnaje párkrát povedou, párkrát ne. Vždycky tam ale pár šikovných kluků najdete. Nejdůležitější je pak vývoj hráče směrem k seniorskému hokeji. Z ročníku 2003 mělo jít dost kluků do Ameriky v sezoně před naším mistrovstvím, Brabenec, Ryšavý a další kluci by odešli. Jenže dorazil covid, soutěže se za mořem nerozjely a my měli kliku, že jsme mohli mít společný dvouměsíční kemp v Litoměřicích. Viděli jsme, že ti kluci šikovní jsou. Navíc už tenkrát jsme řešili hodně příjemné problémy, viděli jsme šikovné obránce Jiříčka, Svozila a další, tlačili na ně ještě o rok mladší Hamara a spol. Mistrovství světa U18 vypadalo už tenkrát herně velmi dobře, kluci se prezentovali velmi dobře týmově i individuálně. Nebáli se hrát s těmi nejlepšími soupeři. Ale ještě chyběla koncovka.“

Právě, proč je tým dál?

„Povedla se zásadní věc. Někteří si mezi koncem v osmnácte a začátkem ve dvacítce vybojovali místo v seniorském hokeji. Další šli do ciziny, kde se jim individuální vývoj povedl taky. Tehdy byli kluci šikovní taky, pohybovali se na standardu světových týmů. Pak ale potřebujete, aby vývoj pokračoval dál, což se děje. Celé mi to prostě dává smysl. Někdy se podaří porazit jeden z těch nejlepších týmů. Klíčová je ale hra. Mám strašnou radost, jak se dvacítka prezentuje.“

Tím jste zaujali i na MS18 v roce 2021. Jen jste v posledních dvou zápasech dostali od Ruska a Kanady 21 gólů a skončili ve čtvrtfinále. Z turnaje si pamatuji i vaše provokativní hlášky. Jedna zněla, že donutíte novináře doma přepisovat předem připravené poraženecké články. Chtěl jste tým semknout, aby měl společného nepřítele?

„Zkusím trochu ze široka. Můžeme?“

Jistě.