Dvacítka dopsala dva hráče. Proti Finům už nastoupí Mrtkou v obraně, v bráně Oršulák

Vytáhlý obránce Radim Mrtka nastoupí na MS proti Finům
Vytáhlý obránce Radim Mrtka nastoupí na MS proti FinůmZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Adam Novotný (vlevo) v utkání s Kanadou
Český obránce Tomáš Galvas se v zápase s Dánskem dostal do čela bodování mistrovství světa hráčů do 20 let
Český útočník Vojtěch Čihař schytává tvrdou ránu do obličeje od Dána Jespera Olesena
Puk po velmi šťastném odrazu od Vojtěcha Čihaře míří do dánské branky
Český útočník Vojtěch Čihař vyčkává před dánskou brankou
Střídačka české dvacítky slaví gól obránce Tomáše Galvase
Český štírek Adam Benák se snaží clonit před brankou Dánska
Pavel Bárta
MS hokej U20
PŘÍMO Z MINNEAPOLIS | Na Finy už s Radimem Mrtkou, Dannym Chludilem a Michalem Oršulákem v bráně. Český tým  dopsal na soupisku dva hráče. Sestava se změní, do třetího zápasu na juniorském šampionátu v Minnesotě půjde se sedmi obránci a třinácti útočníky. Chybět nebude kapitán Petr Sikora, který na konci nedělního tréninku dostal zásah pukem. Je v pořádku, nastoupí s celoobličejovým krytem. Program MS do 20 let ZDE>>>

Seveřané v turnaji porazili Švýcary 6:2 a v neděli rozsekali 8:0 Lotyše. Mohlo to vypadat jak vraždění neviňátek, ale hokejisté z Pobaltí se hodně vydali ve své úvodní bitvě s Kanadou. V ní uloupili bod po porážce 1:2 v prodloužení.

„Finové ukázali svou kvalitu. Jsou neskutečně srovnané mužstvo, jsou silní, fyzičtí a velice dobře forčekují. Klíč bude, abychom netrávili moc času u nás v pásmu, rychle dostávali kotouče z jejich tlaku, protože napadají dvěma hráči a jsou výborní nejen na forčekingu, ale i v druhotné akci, kdy si už myslíme, že máme puk na holi, jenže oni dokážou dojet zpátky a dávat si to na hokejky. Zásadní bude, abychom se rychle dostávali z pásma,“ rozebíral trenér Patrik Augusta.

Česká dvacítka měla v sezoně s Finskem příznivou bilanci. Ztratila jen první červencové utkání v nastaveném čase, v dalších dvou zvítězila v prodloužení a na listopadovém Turnaji pěti vyhrála 5:2. „Týmy tady jsou úplně jiné a jde o mistrovství světa,“ namítl Augusta. „Nedíváme se vůbec na to, jak jsme si proti nim vedli předtím. Odehráli dvě výborná utkání. Sice proti papírově slabším soupeřům, ale prezentovali se skvělou hrou. Musíme ukázat to nejlepší, abychom byli úspěšní,“ dodal.

Hráči v době vyhrazené pro rozbruslení nešli na led, ale do Mariucciho arény dorazili, připravovali se na suchu. „Chtěli jsme je dostat z postelí, aby se rozhýbali. Budeme mít ještě poradu, jak jsou nachystaní, se uvidí v půl třetí. Věřím, že jsou, vědí, o co se hraje,“ připomněl kouč dvacítky. Zápas s Finskem začne ve 21:30 středoevropského času.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko2200014:26
2Kanada211009:65
3Česko2100112:93
4Lotyšsko200111:101
5Dánsko200024:130

