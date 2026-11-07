Rusové už mají být v programu MS juniorů! Švýcaři reagují: Nenastoupíme proti nim
Švýcarský hokejový svaz oznámil, že jeho tým nenastoupí proti Rusku na mistrovství světa do 20 let v Kanadě. Mezinárodní federace IIHF už údajně Rusko zařadila do programu turnaje místo Norska.
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Švýcarský svaz na svém webu uvedl, že rozhodnutí se týká pouze zápasu proti Rusku a nejedná se o bojkot celého šampionátu. „Rozhodnutí udělal výkonný výbor Švýcarského ledního hokeje po intenzivních konzultacích a pečlivém zhodnocení sportovních, politických a společenských aspektů,“ oznámil svaz.
Původně se k bojkotu nepřipojili
Navzdory tomu, že Sportovní arbitrážní soud (CAS) minulý týden nařídil IIHF vrátit ruské týmy do mezinárodních soutěží, není start Ruska na juniorském MS pravděpodobný. Kanadský premiér Mark Carney tento týden uvedl, že se Rusko kvůli válce na Ukrajině turnaje hraného od 26. prosince do 5. ledna v Edmontonu a Red Deeru nebude smět zúčastnit.
Švýcarsko se původně nepřipojilo k zemím, jako jsou Česko, Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko a Lotyšsko, které ohlásily bojkot případných utkání s Ruskem na mistrovství světa.
Švýcarský svaz uvedl, že s rozhodnutím počká na další kroky IIHF. Ty nyní přišly tím, že mezinárodní federace zúčastněným zemím zaslala upravený program, v němž ve skupině B jako desáté nasazené mužstvo figuruje Rusko místo Norska, jež bylo přeřazeno do nižší divize. Podle dosud oficiálně zveřejněného programu mělo být Norsko 26. prosince prvním soupeřem českého týmu.
„Když nyní IIHF podnikla první kroky k realizaci rozhodnutí CAS, situaci jsme s ohledem na aktuální vývoj komplexně znovu zhodnotili. Na základě toho vedení rozhodlo, že vzhledem k probíhajícímu konfliktu na Ukrajině a současným okolnostem švýcarský národní tým do 20 let nebude na blížícím se mistrovství světa hrát proti ruskému národnímu týmu do 20 let,“ uvedl švýcarský svaz.