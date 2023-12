Program MS U20 v hokeji 2024: kdy hrají Češi na MS juniorů ve Švédsku?

Čeští hokejisté do 20 let se připravují na start juniorského šampionátu • ČTK / Chaloupka Miroslav

Na zisk stříbrné medaile z loňského šampionátu hokejistů do 20 let se pokusí od 26. prosince navázat výběr kouče Patrika Augusty, který u reprezentace do 20 let nahradil Radima Rulíka. Jaký je program MS v hokeji do 20 let 2024, které hostí švédský Göteborg?