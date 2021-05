ONLINE: Česko - Rusko 3:0. Zvýšil Flek, bitka Hronka s Kameněvem

Filip Pešán vysvětluje svým svěřencům, jak by si představoval řešení některé z akcí • Jakub Poláček (Blesk)

Generálku na mistrovství světa v hokeji odehraje národní tým proti Rusku na závěr Českých hokejových her, které mohou svěřenci Filipa Pešána ovládnout. Proti již jasnému vítězi celého seriálu Euro Hockey Tour jim k tomu stačí jakýkoliv bodový zisk. Do branky českého týmu se znovu postaví Šimon Hrubec, útok by už měli posílit Filip Chytil a Jan Kovář. Sledujte utkání ONLINE od 15. hodin na iSport.cz.