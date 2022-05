Norové na MS: chtějí do čtvtfinále, bacha na Olsena či benjamínka

Je to přesně deset let, kdy se norští reprezentanti podívali naposledy do čtvrtfinále mistrovství světa. Tehdy padli s pozdějším vítězem z Ruska, nicméně rok 2012 a šestá příčka o rok dříve jsou vrcholy skandinávského státu za posledních 50 let. Nyní Norové sní o další účasti v nejlepší osmičce. Právě v zápase s Českem leží klíč. Jakýkoliv bodový zisk by totiž vytvořil veliký tlak na partu Kariho Jalonena. Kdo se tedy proti reprezentaci postaví?

Jasně nejúspěšnější hokejista Norů na mezinárodním poli, to je Mathis Olimb. Na světových šampionátech už má za opaskem 69 bodů, od druhého Patricka Thoresena ho dělí dvacet bodů. Právě Olimb, současný kapitán, je symbolem éry na přelomu minulých dekád, kdy se počítalo s tím, že nejlepší hokejovou šestku doplní pro čtvrtfinálové boje právě norský celek. O zopakování podobného úspěchu nyní sní nejen šestatřicetiletý centr.

Česká reprezentace padla na MS s Norskem jedinkrát v historii. Stalo se tak v roce 2010, kdy soubor Vladimíra Růžičky nezvládl druhý duel ve skupině a prohrál 2:3. Po tomto fiasku předstoupil tehdy před novináře Jaromír Jágr a pustil se do hráčů z NHL, kteří se turnaj v Německu omluvili. Tenhle moment odstartoval pozdější zlatou jízdu. „Kdybychom s Nory zápas zvládli, tak si myslím, že bychom celý turnaj nevyhráli,“ přiznal zpětně Jakub Klepiš.

Hráčské role se přirozeně mění poté, co se ocitnou v reprezentační kabině. Pro Matse Rossela Olsena jedině dobře. Ve švédské Frölundě má tento forvard roli hráče do čtvrté, nebo třetí formace. Rozhodně nepatří k bodovým tahounům slavného klubu. V norském národním týmu? Úplně jiná píseň, což ukazuje i turnajová produktivita, kde je Olsen na děleném čtvrtém místě. Právě přes něj se Norové snaží překonat obrany soupeře ve všech situacích.

Rána přijde od benjamínka

„Miluji bránit, blokovat střely a rozdávat hity,“ pousmál se v rozhovoru pro IIHF po výhře nad Velkou Británií Emil Lilleberg. Jednadvacetiletý obránce je jasně nevytěžovanějším a zároveň nejmladším hokejistou norského celku. Jde zároveň o jediného borce, na kterého drží práva některá z organizací NHL, konkrétně Arizona. „Má před sebou hodně zářnou budoucnost,“ řekl Mathis Olimb.

Nejmladší hráči obou týmů

Norové

Emil Lilleberg 21 let

Max Krogdahl 23 let

Magnus Geheb 23 let

Češi

David Jiříček 18 let

Lukáš Dostál 21 let

Matěj Blümel 21 let