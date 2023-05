Lotyšský hokej ve tmě. Přišel o výhodu, ostuda Dinama v play off

Lotyšsko. Parta borců převážně z Dinama Riga, která vždy v květnu převlékla dres. Ten klubový vyměnili za národní. Podcenit je se nevyplácelo. Souhra byla znát. Dovedli škrábat i kousat. V posledních letech to ale až na výjimky přestalo platit.

Na posledních dvanácti mistrovstvích světa postoupili Lotyši do čtvrtfinále turnaje jen jednou. Bylo to v roce 2018. Tehdy tým tvořilo deset borců právě z rižského Dinama, které bylo obouchané těžkými duely KHL. Jenže teď je tahle přednost pryč.

Po ruské válečné invazi na Ukrajinu se Dinamo ze soutěže odhlásilo. Vstoupilo do společné lotyšsko-litevské soutěže, kterou hraje devět týmů. A jejíž úroveň je nevalná. V ten moment se kompletní tým rozprchl všemi směry do světa. Nezůstal kámen na kameni.

„V době vojenské a humanitární krize nevidíme možnost spolupráce s Kontinentální hokejovou ligou,“ ohlásil šéf klubu Juris Savickis. Současná realita? V aktuálním výběru Lotyšů na domácím šampionátu není jediný hráč z Dinama. Není v něm jediný hráč z celé domácí soutěže. Najdete v něm však hned osm jmen z české extraligy.

„Jsem přesvědčen, že společná litevská a lotyšská hokejová liga zvýší zájem o tento sport v obou zemích a pomůže zvýšit i úroveň hokeje. Pro naše týmy je to skvělá příležitost utkat se s kvalitnějšími týmy a hokejoví fanoušci uvidí řadu zajímavých zápasů,“ říkal šéf litevského hokejového svazu a bývalý vynikající hráč Dainius Zubrus.

Jenže růst se zatím nekoná. A už vůbec ne růst Dinama, jakožto donedávna slavné značky. Kdo čekal, že Riga bude ostatní soupeře v podprůměrné lize válcovat, spletl se. Dinamo vypadlo v semifinále play off s týmem Zemgale jasně 0:4 na zápasy. Výsledky jednotlivých utkání? 0:7, 1:11, 1:9 a 3:10. Ostuda.

Klub hrál od roku 2008 KHL. Tým stavěl z domácích, ale i zahraničních borců. Domov tam našlo i mnoho českých hokejistů. Dnes je v týmu cizinec jediný: jedenadvacetiletý rodák z Košic Dominik Matoňák.

Ani výsledky lotyšské mládeže nedláždí cestu k lepším zítřkům. Na letošním MS dvacítek dokázali sice senzačně porazit Čechy, stejně se však nevyhnuli boji o záchranu. Obecně dlouhodobě pendlují mezi elitní a nižší divizí.

I tak Lotyšsko jako země hokejem žije. Na oba dosavadní zápasy vínově červených přišel do Riga Areny plný dům – 9 300 fanoušků. Vyprodáno bude i v pondělí na utkání s Českem.

„Chceme konečně úspěch, zlomit špatné výsledky posledních let. Chceme si zahrát čtvrtfinále. Zlomit to doma, potěšit fanoušky. Věřím, že se to podaří,“ doufá obránce Roberts Mamčics, kterého zná český divák z působení ve Zlíně. „Na Čechy musíme nastoupit se sebevědomím. Musíme si věřit a hlavně se vyvarovat slabému startu, což se nám nepovedlo v obou úvodních utkáních.“ Lotyšsko v nich prohrálo s Kanadou 0:6, poté se Slovenskem 2:3. Pokaždé inkasovali úvodní gól hned v první minutě duelu.