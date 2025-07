Africký talent poutá zraky agentů, sám chce hrát za Slovensko. Náhrada za Hamšíka?

Slovenskou fotbalovou reprezentaci tlačí bota ve středu zálohy. K lepším výsledkům by jim mohla pomoct kvalita ze zahraničí. Teprve jednadvacetiletý ghanský středopolař Samuel Gidi projevil zájem reprezentovat Slovensko a již požádal tamní úřady o občanství. „Do Žiliny přišel z Afriky v patnácti letech. Je to velmi vzdělaný a inteligentní chlapec, který se sociálně sžil s naším prostředím,“ řekl o něm majitel klubu Jozef Antošík.

Žilina se spíš než na sbírání ligových titulů zaměřuje na hráčský rozvoj mladých talentů a jejich následný prodej do západní Evropy. Mezi klenoty její akademie patřili Milan Škriniar, Martin Dúbravka, Peter Pekarík, Róbert Boženík či Denis Vavro. Ve výchově fotbalové mládeže se klub z města nedaleko českých hranic klidně vyrovná Salcburku nebo belgickému Lutychu.

Z toho těží i slovenský národní tým, do kterého by Žilina mohla v budoucnu dodat další cenný kus. V případě Samuela Gidiho by šlo ale o trochu odlišný případ, jelikož by se jednalo o naturalizovaného cizince. I když na Slovensku už ho berou za vlastního.

Na nedávno skončeném mistrovství Evropy hráčů do 21 let se ještě nepředstavil, zasáhnout ovšem může do dalšího kvalifikačního cyklu a slovenští experti věří, že by za pár let byl oživením rovněž pro reprezentační áčko. Zvlášť, když hvězdných borců v záložní řadě postupně ubylo. Kariéry ukončili Marek Hamšík s Jurajem Kuckou a třicátník Ondrej Duda se z Hellasu Verona uklidil do méně intenzivní saúdskoarabské ligy.

Pomohla vlastní akademie v Ghaně

„Určitě do budoucna hledáme další alternativy. Samozřejmě plusem je, že Samuel Gidi má ambici zůstat na Slovensku. Je to úplně jiný typ hráče v porovnání s našimi slovenskými fotbalisty,“ prohlásil Calzonův asistent u slovenského reprezentačního týmu Pavol Farkaš. U Gidiho se projevila výhoda toho, že Žilina provozuje v Ghaně vlastní pobočku s názvem MŠK Žilina Africa.

Gidi v Niké lize dosud odehrál 86 zápasů, v nichž šestkrát skóroval. Letos v zimě se o něj zajímal turecký Trabzonspor a do Žiliny na něj jezdili dívat skauti z Německa či Belgie.

Renomovaný švýcarský institut CIES Football Observatory zařadil Gidiho mezi největší světové talenty do 21 let. Slovensko už naturalizovalo v roce 2011 Karima Guédého, jenž modrobílý národní dres oblékl nakonec čtrnáctkrát.

Česko chtěli reprezentovat Vukadinovič či Bony

A jak se k naturalizaci cizinců stavělo Česko? V minulosti chtěl Českou republiku reprezentovat Srb Vukadin Vukadinovič, o změně národnosti přemýšlel Davie Selke. Do německého nároďáku měl daleko, a tak chtěl využít toho, že má českou matku pocházející z Lanškrouna, kde trávil letní prázdniny do svých patnácti.

O českém občanství přemýšlel také kdysi obávaný útočník Bony Wilfried a naposledy sílila přání fanoušků, aby byl naturalizován Brazilec Ewerton z Baníku. Otázka, jak by „nákup“ cizinců brala tuzemská veřejnost, vzhledem k případu Theodora Gebre Selassieho, jenž se sice narodil v Třebíči, v dobách své reprezentační kariéry ovšem býval obětí rasistických projevů.