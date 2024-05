Eliáš o Červenkovi: Druhou půlku kariéry má lepší. Co Rulík a tlak?

Jako člen Síně slávy usedl v O2 aréně do hlediště s dalšími legendami a na vlastní oči viděl, jak národní tým ve druhém zápase zdolal Norsko (6:3). Sledoval i úvodní mač proti Finům. Patrik Eliáš, druhý nejproduktivnější český hráč v historii NHL, potom promluvil o Červenkovi, Rulíkovi i o tom, proč nerad kouká na hokej ze čtvrtého patra. „Tam je to na mě moc pomalý,“ říká dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Kapitán Roman Červenka odehrál jubilejní 200. zápas za národní tým. Co na to říkáte?

„Určitě je to velký počin. Neskutečný. Víme, že je to vynikající ofenzivní hráč, který stále i ve 38 letech předvádí výborné výkony. Podle mě druhá půlka jeho kariéry je lepší než ta první. Myslím si, že dozrál. Stal se tichým lídrem. Jde příkladem svými výkony. Věk nezastavil, takže klobouk dolů. Získal zkušenosti, začal se o sebe lépe starat.“

Vy jste ho v reprezentaci zažil už při jeho začátcích. Jak se změnil?

„Je rozvážnější, klidnější, zkušenější. I jeho hra je celoplošnější. Není to jenom o tom, že půjde do zápasu s tím, že bude dávat každé utkání gól. I to si uvědomuje. Proto je takový hráč cennější pro tým.“

Jak si ho vybavujete z