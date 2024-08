Mistr světa se diví: Prémie? Líbí se mi, že se hráči staví za druhé, ale…

Zákulisí dění v hokejové reprezentaci zná do detailů, Petr Koukal je mistrem světa z Německa 2010, za národní mužstvo odehrál pět světových šampionátů v období 2010 – 2016, jednu olympiádu (2018), dohromady nastřádal 125 startů za elitní tuzemský soubor. A teď se diví dohře zlatého turnaje v Praze, kdy novopečení šampioni dávají najevo nespokojenost s rozdělováním prémií za nečekaný triumf, o čemž pro iSport.cz před týdnem v pondělí promluvil gólman Petr Mrázek. „Přijde mi to celé zvláštní,“ reaguje na dané téma Petr Koukal, bývalý uznávaný útočník a dříč, nyní působící v druholigovém Žďáru nad Sázavou.

Hráčům vadí, že celý tým kompletně včetně členů podpůrného štábu nedostal stejné odměny. Na hlavu to má být milion korun. Co vám nesedí?

„Rozumím tomu, co Peťa Mrázek zmiňoval a jak to kluci vnímají. V kolektivním sportu vyhrávají všichni, nikdy to není práce jednoho člověka. Naprostý souhlas. Líbí se mi, že hvězdy týmu se staví za druhé. Pamatuju Kubu Voráčka , jak před Světovým pohárem 2016 bojoval o to, aby u týmu byl ještě jeden fyzioterapeut k jednomu danému. Řešilo se to s tehdejším GM Martinem Ručinským. Hráči řekli, že ho potřebují a zařídilo se to. V pořádku. Paradoxní je, že by se vůbec nic neřešilo, kdyby pan Hadamczik nepřišel a nezvedl před Prahou prémie o sto procent. Jeden moment se v tom všem vůbec nezmiňuje.“

Jaký máte na mysli?

„Že všichni kluci měli podepsanou reprezentační smlouvu, kde byla o prémiích řeč. Navýšení odměn byla čistě dobrá vůle pana Hadamczika. A kdyby po turnaji couvnul, že se jede podle daných smluv, hráči by s tím teoreticky nic neudělali. Mohli by být naštvaní v tu chvíli, ale to by bylo tak všechno.“

Jak byste se zachoval směrem k náhradníkům, kteří trénují po celou dobu turnaje, ovšem na konečné soupisce nefigurují. Zasloužili by si milion, anebo i 250 tisíc bonus je velké gesto svazu vůči nim?