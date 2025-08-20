Proč Sparta láká posilu do středu? Kairinen má nabídku z bundesligy, Vydra na radaru
Je to pár týdnů, co se řešilo, proč Sparta nesáhne do Jablonce a nevykoupí pracovitého šikulu Michala Berana. Ví o něm, to je pochopitelné, ale necítila potřebu personálně zesílit ve středu pole. Nyní je to jinak, během středy by mohl být dotažen příchod Siverta Mannsverka, třiadvacetiletého Nora, který patří Ajaxu Amsterdam. Půjde o hostování s opcí, nyní údajně bez kompenzace.
Už o tom promluvil minulý podzim. Má další cíle, chce si vyzkoušet lepší soutěž, které - při vší úctě k české lize - prostě existují. Zmínil Itálii, Španělsko, Německo, takové ambice prostě jako reprezentant Finska mít musí…
„Působení v Praze je skvělé, ale nechci tu zůstat. Vím, že v současné době se věci po osobnostní stránce vyvíjejí dobře. Uvidíme, jaká bude situace na konci sezony. Mně osobně je jedno, jestli to bude Španělsko, Itálie nebo Německo,“ pronesl před pár měsíci Kaan Kairinen, ředitel letenské hry.
Svou situaci také řešil s vedením klubu, především se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. Bylo naznačeno, dejme tomu, že šlo i o nějaký příslib, že v případě slušné nabídky nebude Sparta stát v cestě.
Přesto se po sezoně nic nedělo, bylo to logické, po minulém (pro tým i hráče, který kvalitativně spadl) se zájem zrovna neroztáčel. Navíc se vrátil trenér Brian Priske, který na Kairinena opět sází.
Až nyní přišla změna. Fin má nabídku z bundesligy. Její první nához shodila Sparta ze stolu, představuje si vyšší sumu. Podle zákulisních informací je silně očekáváno, že přijde další pokus. Podle webu Transfermarkt má Kairinen cenovku 5,5 milionu eur, tedy nějakých 140 milionů korun. Na takovou výši první nához nevylétl, přitom by mohlo jít o reálné číslo, při němž by Letná jednala.
Finský elegán však není jediný sparťan středu pole, kolem nějž je rozruch. Oficiální hovory sice zatím nenastaly, ale najdou se kluby, jež monitorují kvalitu i možnost získání dvaadvacetiletého dlouhána Patrika Vydry.
Mluvilo se o možnostech v Itálii či anglické Championship, druhé nejvyšší soutěži, která má však obří kvalitu i náročnost.
Proto Sparta zasahuje, přivede Nora.