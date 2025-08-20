Předplatné

Proč Sparta láká posilu do středu? Kairinen má nabídku z bundesligy, Vydra na radaru

Kaan Kairinen v dresu Sparty
Kaan Kairinen v dresu SpartyZdroj: Michal Beránek / Sport
Radost Albiona Rrahmaniho (vpravo) a Kaana Kairinena
Kaan Kairinen v souboji s protihráčem z Aktobe
Kaan Kairinen zatím stále trénuje se Spartou
Kaan Kairinen v utkání proti Nizozemsku
Opustí Kaan Kairinen Letnou?
Lars Friis s Kaanem Kairinenem
Kaan Kairinen a Qazim Laci v utkání Sparty proti Interu Milán
8
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Je to pár týdnů, co se řešilo, proč Sparta nesáhne do Jablonce a nevykoupí pracovitého šikulu Michala Berana. Ví o něm, to je pochopitelné, ale necítila potřebu personálně zesílit ve středu pole. Nyní je to jinak, během středy by mohl být dotažen příchod Siverta Mannsverka, třiadvacetiletého Nora, který patří Ajaxu Amsterdam. Půjde o hostování s opcí, nyní údajně bez kompenzace.

Už o tom promluvil minulý podzim. Má další cíle, chce si vyzkoušet lepší soutěž, které - při vší úctě k české lize - prostě existují. Zmínil Itálii, Španělsko, Německo, takové ambice prostě jako reprezentant Finska mít musí…

„Působení v Praze je skvělé, ale nechci tu zůstat. Vím, že v současné době se věci po osobnostní stránce vyvíjejí dobře. Uvidíme, jaká bude situace na konci sezony. Mně osobně je jedno, jestli to bude Španělsko, Itálie nebo Německo,“ pronesl před pár měsíci Kaan Kairinen, ředitel letenské hry.

Svou situaci také řešil s vedením klubu, především se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. Bylo naznačeno, dejme tomu, že šlo i o nějaký příslib, že v případě slušné nabídky nebude Sparta stát v cestě.

Přesto se po sezoně nic nedělo, bylo to logické, po minulém (pro tým i hráče, který kvalitativně spadl) se zájem zrovna neroztáčel. Navíc se vrátil trenér Brian Priske, který na Kairinena opět sází.

Anketa
Získá Brian Priske po návratu do Sparty znovu titul?
ANO
NE
Přihlásit se
Celkově 19641 hlasů

Až nyní přišla změna. Fin má nabídku z bundesligy. Její první nához shodila Sparta ze stolu, představuje si vyšší sumu. Podle zákulisních informací je silně očekáváno, že přijde další pokus. Podle webu Transfermarkt má Kairinen cenovku 5,5 milionu eur, tedy nějakých 140 milionů korun. Na takovou výši první nához nevylétl, přitom by mohlo jít o reálné číslo, při němž by Letná jednala.

Finský elegán však není jediný sparťan středu pole, kolem nějž je rozruch. Oficiální hovory sice zatím nenastaly, ale najdou se kluby, jež monitorují kvalitu i možnost získání dvaadvacetiletého dlouhána Patrika Vydry.

Mluvilo se o možnostech v Itálii či anglické Championship, druhé nejvyšší soutěži, která má však obří kvalitu i náročnost.

Proto Sparta zasahuje, přivede Nora.

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů