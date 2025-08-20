Kladno hledá centra k hvězdám: Kanaďan vyniká v dvojici s Finem, ale ukázal i kontroverzi
Na ledě výškou i pohybem nápadně připomíná krajana Brada Marchanda. Útočník Daniel Audette se uvedl v Kladně jako kvalitní nahrávač, v úterý v Karlových Varech přidal i kontroverzní moment. Mimo hru sekl zezadu do nohy domácího Adama Rulíka a vyfasoval trest do konce utkání. Rytířům se rozpadla elitní první formace, s Energií ztratili vedení 2:0 a prohráli 2:3 v prodloužení. „Takové fauly se stanou,“ krčil rameny asistent trenéra Ivan Majeský. S kolegou Davidem Čermákem postupně hledá vhodné složení značně pozměněného týmu.
Na ledě je jen tak nepřehlédnete. Rytíři přivedli do éry pod novým většinovým majitelem patnáct nových tváří, příprava měla být hlavně o sehrávání a hledání chemie mezi hráči. Jedna dvojice mezi všemi přesto vyniká. Kanaďan Daniel Audette a Fin Niko Ojamäki spolu hráli už za ruský Viťaz a za švýcarský Kloten, u Rytířů začali hned pravidelně bodovat.
„Je znát, že spolu dřív hráli, vidí jeden druhého. To je výhoda,“ přikyvoval další útočník Marcel Barinka. Právě na něj by mohla padnout první volba při hledání centra mezi ofenzivní esa. Nevlastní syn někdejšího reprezentanta Michala Barinky trénoval po boku cizinců od startu přípravy na ledě a dvakrát dostal prostor v elitním útoku i v předsezonních zápasech.
„S kluky je to super. Oba jsou cizinci, ale angličtina mi nedělá problém. Můžeme se spolu normálně bavit, jsou super kluci a skvělí hokejisti. Na ledě si vyhovíme, jsem rád, že to zatím klape,“ pochvaloval si čtyřiadvacetiletý centr.
Za dva zápasy mezi zahraničním duem pobral jeden gól a jednu nahrávku, Ojamäki se uvedl dvěma góly a asistencí, Audette třikrát přihrával. „Jsou ofenzivní borci, to se od nás čeká. Nebudeme se za nic schovávat. Od toho tady jsme, musíme na sebe vzít zodpovědnost,“ uvědomoval si Barinka.
„Když hraju centra, snažím se být dobrý na buly. Niko má střelu i se dobře tlačí do brány. S Nikem se snažíme dělat podobnou práci a Danny je fakt šikovný hráč, který má nahrávky. On nás hledá a my se snažíme hledat si prostory, dorážky a odražené puky,“ popsal role v prvním útoku.
Elitní formace zafungovala Rytířům i v úterý v Karlových Varech. Po asistenci Barinky s Ojamäkim skóroval bek Griffin Mendel, později navýšil mladík Adam Bareš. Po Audettově vyloučení ale Rytíři museli útoky lepit, hra se jim lehce rozsypala a Vary otočily vývoj.
„Bylo sekání zezadu. Nevím, co tomu předcházelo, koukal jsem na hru, která už byla jinde. Příprava jede dál, musíme se soustředit na další věci,“ komentoval trest do konce utkání Majeský. O možném složení lajn pro extraligu mluvit příliš nechtěl „Kluci mají šance, je vidět, že jim to klape. Ale je to stále příprava, stále hledáme složení a uvidíme, jak to bude vypadat dál,“ řekl stroze k současné podobě první lajny.
Hledání dvojic i nesrovnatelná konkurence
Jako druhou variantu mezi kanadsko-finské duo vyzkoušeli trenéři naposledy dalšího Kanaďana Samuela Vigneaulta. V Mladé Boleslavi zaujal dobrou celoplošnou hrou, centimetry prodal před brankou a radoval se z gólu. „Je vysoký, očekáváme od něj dobrou hru před brankou. I v defenzivě. Uvidíme, ještě máme čtyři zápasy. Hledáme varianty,“ pravil Majeský.
Podobná situace jako u prvního útoku, je, zdá se, i v dalších formacích. Trenéři Kladna budou s největší pravděpodobností hledat hráče k zajímavě se jevícím dvojicím. Spolu by mohli nastupovat Martin Procházka s Miroslavem Formanem nebo Antonín Melka s Jakubem Strnadem. O místo si hlasitě říkají i mladíci Oskar Lisler a Adam Bareš, o smlouvu se chce poprat také nestárnoucí Jaromír Jágr. Kelly Klíma zatím jako poslední do přípravy nezasáhl. Konkurence v kladenském kádru je proti předchozím rokům nesrovnatelná.
„Nevěděl jsem, jací hráči tu budou, o to víc jsem rád, že jsou tu kvalitní borci, co mají něco odehráno. Jsem za to vděčný, budu makat a snad to tak vydrží dál. Zatím je to dobré,“ říkal po úterním utkání Barinka. S tím, že hra vypadá postupem přípravy lépe, souhlasil i trenér Majeský. „Oproti předchozím zápasům už jsme byli kompaktnější. Z naší strany asi zatím nejlepší zápas, i když tam byly chyby.“
