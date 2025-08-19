Naštvaný kouč Boleslavi: Neakceptovatelný výsledek. Kozel není zákeřný, ale nezvládl to
Ze střídačky s hrůzou sledoval, jak do branky fotbalistů Mladé Boleslavi přibývají góly. Proti Plzni si v úterý domácí ani neškrtli, za stavu 0:2 a po vyloučení mladého Davida Kozla už na konci prvního poločasu ztratili utkání, které nakonec Viktoria ovládla vysoko 5:0. „Takový zápas se mi tady ještě nestal,“ přiznal boleslavský Aleš Majer, trenér aktuálně nejhůř bránícího týmu Chance Ligy.
Jste hodně naštvaný?
„Výsledek je jasný. V první lize neakceptovatelný. Nevstoupili jsme do zápasu dobře, pohybově ani odhodláním. Výši skóre ovlivnila červená karta, ale ani do té doby náš výkon nebyl dobrý. Prohrávali jsme osobní souboje, Plzeň byla agresivní všude dřív, měla větší drajv. Poměrně efektivně využívala své příležitosti. Z toho pohledu jde o její zasloužené vítězství. Když jsme pak během deseti minut dostali tři góly, je to pak složité.“
Prožíváte nejhorší momenty od začátku sezony v Boleslavi?
„Je to velmi nepříjemné, takový zápas se nám ještě nestal. Všichni se cítíme špatně, to není jenom o mě. Když prohráváte v 55. minutě 0:5, hrozně se cítí celý tým, hráči i trenéři. Někdy i tohle fotbal přináší.“
Co uděláte s nejhorší defenzivou v lize?
„Pracujeme na tom pořád, zatím jsme neobjevili ten hlavní klíč. Góly padaly po podobných situacích – tři vyloženě po centru ze strany, byli tam neobsazení hráči v pokutovém území, to se nám stávalo i v minulých zápasech. Děláme vzadu i personální změny, systémové na tom pracujeme v tréninku, ale zatím se to neprojevuje.“
Rozhodla zápas červená karta pro Davida Kozla?
„Hrál první ligový zápas od začátku. V minulé sezoně byl zraněný, nastoupil akorát na dvacet minut v závěru, na chvilku tam šel v minulém kole. Líbil se nám v tréninku, měli jsme náročný program a chtěli ho dostat do hry. Tohle se stává, z přemíry snahy mu tam skočil pro balon. David není žádný zákeřný hráč, ale technický, tuhle situaci nezvládl. Uškodilo nám to, ale není první ani poslední, komu se to stalo.“
Proběhla k týmu důrazná domluva?
„Říkali jsme si něco rychle v šatně, asi bylo nejlepší si něco říct hned. Někteří z realizačního týmu působili na hráče živěji, já byl spíš klidnější. Jsem si vědom toho, že v zápase jsem udělal změny v sestavě. Měli jsme o průběhu zápasu nějakou představu, ta se nenaplnila. Je jednoduché jim vynadat, říct, že to nezvládli. Ale jsme v tom všichni. Společně vyhráváme i prohráváme. Vyhodnotíme si všechno, s některými hráči ještě uděláme nějaké pohovory.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu