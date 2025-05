Pastův svět: Rolling Stones i divadlo. Baník, nebo Boston? A Mario. Pardon, pane Gretzky...

Má číslo na manažera Rolling Stones! S dvouletou dcerkou nejradši hraje fotbal. A blíž má k Mariovi Lemieuxovi. „Tedy při vší úctě k panu Gretzkému,“ říká hvězdný útočník David Pastrňák. Exkluzivně pro deník Sport totiž nechal čtenáře nakouknout do svého světa. V něm zmínil svoje oblíbené sportovce i aktivity. Dozvíte se, na co chodí do divadla i jestli bude jednou nový Jágr... Program MS ZDE>>>

Usadil se do pohovky v hotelu v centru Herningu a odpovídal na rychlé otázky. „Hlavně ať to není moc dlouhý, za chvíli máme další program,“ poprosil jeden z nejlepších hokejistů planety. Měl vybrat ze dvou možností, případně odpovědi trochu rozvést.



A ještě předtím, než se do toho pustil, poděkoval všem fanouškům za podporu. „Moc si toho vážíme!" vzkázal z dějiště mistrovství. A pak se dal do vybírání.

Boston, nebo Baník

„Řeknu to diplomaticky. Hokejově Boston, fotbalově Baník.“

Sparta, nebo Slavia

„Ty jo, těžko říct. Asi Slavia, ale v pohárech vždycky fandím českému týmu.“

Stanley Cup, nebo zlato ze ZOH

„Doufám, že se mi podaří aspoň jedno z toho do konce kariéry. A byl bych spokojený. Ideálně obojí! Ale víme, jak je k tomu hrozně těžká cesta. Kdyby klaplo jedno, byl bych hrozně šťastný.“

Cristiano Ronaldo, nebo Lionel Messi

„No… Kdybych musel vybrat, asi Messi. Ale nějak ani jeden, že by pro mě byl TOP. Víc fotbalistů se mi líbí. Velký respekt mám k Modričovi. Nejen, jak hraje, ale že vždycky reprezentuje Chorvatsko. A na svůj věk (39) pořád výborně běhá a hraje hodně minut.“

Real Madrid, nebo Barcelona

„Nevím, španělskou ligu moc nesleduju, i když na El Clásico kouknu. Kdybych si měl vybrat, tak Real právě kvůli Modričovi.“

LeBron James, nebo Michael Jordan

„Jordan. Bez debat. Je to prostě Michael Jordan! Za mě to nemá ani cenu zdůvodňovat. Nikdo lepší nebyl a podle mě ani nebude. A nejde jenom o basket.“

Hory, nebo moře

„Nelyžuju, i když hory mám rád. Ale dám moře.“

Roger Federer, nebo Rafael Nadal

„Nadal! Jsem taky levák. Blbě se to srovnává, ale když mám říct svůj pocit, jsou to Nadal, Federer, Djokovič. Srb má sice nejvíc titulů, ale pokud jde o to, koho mám nejradši, je to Španěl. Ten prostě nikdy nic nevzdal.“

Divadlo, nebo kino

„Divadlo, kino moc nemusím. Nedávno jsem byl párkrát na představení. Třeba na Broadway v New Yorku. To jsem si oblíbil. Škoda, že jsme nechodili už dřív a častěji. Byl jsem na víc muzikálech, ten poslední byl Hamilton. V něm se člověk dozví i něco z historie, což mě zajímá. Moc se mi to líbilo.“

Jiří Procházka, nebo Karlos Vémola

„Se vší úctou ke Karlovi vyberu Prochyho. Je to můj oblíbenec, fandím mu. UFC mám rád, koukám na to. Byl jsem se jednou podívat ve Vegas, byla to dobrá show. Doprovodný program super, do toho písničky a působivé bylo i jak šli do klece. Užíval jsem si to. Byl jsem příjemně překvapený.“

Wayne Gretzky, nebo Mario Lemieux

„Nechci urazit The Great One, ale řeknu Mario… Mám ho radši. Ale znovu musím zopakovat, že to říkám se vší úctou k panu Gretzkému. Byl jsem ale vždycky spíš fanoušek Lemieuxe. Těžko se to říká nahlas, ale občas je slyšet, že kdyby nebyl tak zraněný, měl by ještě víc bodů než Gretzky. A taky jsem zastáncem tohoto názoru. Ale radši to neříkám moc nahlas.“ (smích)

Největší hokejový hrdina

„Nemám číslo jedna. Asi táta to byl… Ale toho jsem moc neviděl hrát. Když jsem byl malej, chtěl jsem být brankář. Když jsem vyrůstal, moji idolové byli samí gólmani. Ať to byli Dominik Hašek, nebo v extralize brankáři jako Roman Málek, Adam Svoboda. Dodneška brankáře sleduju. Koukám, jaké si udělali masky nebo co mají na betonech. Nějak mi to zůstalo.“

Budu jednou jako Jágr?

„Jarda je jenom jeden. Je to naše hokejová legenda. Nikdy nemám rád srovnávání, každý je svůj. Každý je jiný. Já si jedu to svoje, Jarda je Jarda. Je jenom jediný a nikdo takový už nebude. Nikdy.“

Co pro mě znamená hokej

„Láska, zábava, velký kus mého života. Řekl bych půlka mého života. Ta druhá je rodina.“

Co pro mě znamená rodina

„Všechno. Jsem rodinný typ. Chci být co nejlepší táta pro naši dcerku. To je jeden z mých největších cílů – zlepšovat se jako rodič, jako táta.“

Nejoblíbenější činnost s dcerou

„Hrajeme fotbal, kopeme si spolu. To ji baví.“

Co bych dělal, kdybych nebyl hokejista

„Fotbalista, golfista. Jsem sportovní typ, takže bych byl u jiného sportu. Kdybych si měl vybrat, asi fotbal.“

Na koho nejslavnějšího číslo v telefonu

„Ty jo… Mám číslo na manažera od Rolling Stones. Což je docela čerstvý kontakt. A kolikrát už jsem s ním mluvil? Víc to nebudu rozebírat, chtěli jste jenom slyšet, na koho mám číslo.“ (smích)

Kdo je největší vtipálek v kabině

„My jsme v ní soustředění, zajímá nás jenom hokej. Když přijdeme, legrace jde stranou. Ale řeknu naše kustody. Všechny tři. S nimi je hrozná sranda, takže my už ani žádnou dělat nemusíme.“

Je někdo lepší golfista v týmu?

„Jo jo, je jich tam hodně. Já ho zas nehraju tak dlouho a často. Třeba mladý Špágr je neskutečný golfista.“

Co bych udělal, kdyby tým obhájil zlato

„Nechci se o tom bavit. Je to daleko. Ale bylo by to hezký.“

Co pro mě znamenají fanoušci

„Hokej hrajeme pro ně. Chtěl bych jim poděkovat za podporu. Všichni jsme viděli, jaký to bylo, když byl covid. Hokej bez nich nejde. To se hraje hrozně blbě. Takže když přijdou, moc si to užívám. A za celý tým můžu říct, že je pro nás jejich podpora hrozně důležitá. Vážíme si toho!“