Česko vs. Dánsko v TV: Kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?
Česká hokejová reprezentace vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku soubojem s Dánskem. Poslední měření sil během zimní olympiády skončilo těsným vítězstvím výběru Radima Rulíka 3:2. Nyní se soupeři utkají znovu a duel naznačí, jakou formu si náš národní tým přivezl do Fribourgu. Utkání začíná v pátek 15. května ve 20:15. Kde sledovat zápas Česko vs. Dánsko živě? Kompletního průvodce MS v hokeji 2026 naleznete ZDE>>>
Česko vs. Dánsko na MS v hokeji 2026
|Datum: pátek 15. května (20:15)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Dánsko v TV?
Českou reprezentaci čeká první zápas na mistrovství světa proti Dánsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Dánsko začíná v pátek 15. května od 20:15.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko – Česko, pátek 15. května, 20:15
- Slovinsko – Česko, sobota 16. května, 20:15
- Česko – Švédsko, pondělí 18. května, 20:15
- Česko – Itálie, středa 20. května, 16:15
- Slovensko – Česko, sobota 23. května, 16:15
- Česko – Norsko, pondělí 25. května, 16:15
- Česko – Kanada, úterý 26. května, 20:15
TV program na MS v hokeji 2026 v pátek 15. května 2026
|16:15
|Finsko – Německo ONLINE
|ČT sport Plus
|16:15
|Švédsko – Kanada ONLINE
|ČT sport
|20:15
|ČESKO – Dánsko ONLINE
|ČT sport
|20:15
|Švýcarsko – USA ONLINE
|ČT sport Plus
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8
Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
H2H - vzájemné zápasy Česka a Dánska
Český národní tým se s Dánskem potkává pravidelně. Naposledy na sebe oba celky narazily na olympijském turnaji, kde Češi zvítězili 3:2. Celkově se soupeři utkali čtrnáctkrát, přičemž český výběr slavil výhru v jedenácti případech.
|Datum
|Zápas a výsledek
|17. 02. 26
|Česko – Dánsko 3:2
|12. 05. 25
|Česko – Dánsko 7:2
|15. 05. 24
|Česko – Dánsko 7:4
|09. 02. 22
|Česko – Dánsko 1:2
|31. 05. 21
|Česko – Dánsko 2:1
|15. 05. 16
|Dánsko – Česko 2:1
|17. 05. 14
|Dánsko – Česko 4:3
|11. 04. 14
|Česko – Dánsko 2:0
|10. 04. 14
|Česko – Dánsko 4:0
|09. 05. 13
|Česko – Dánsko 2:1
|04. 05. 12
|Česko – Dánsko 2:0
|02. 05. 11
|Česko – Dánsko 6:0
|25. 04. 09
|Česko – Dánsko 5:0
|02. 05. 08
|Dánsko – Česko 2:5