Česko vs. Dánsko v TV: Kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?

Z tréninku hokejové reprezentace před mistrovstvím světa
Česká hokejová reprezentace vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku soubojem s Dánskem. Poslední měření sil během zimní olympiády skončilo těsným vítězstvím výběru Radima Rulíka 3:2. Nyní se soupeři utkají znovu a duel naznačí, jakou formu si náš národní tým přivezl do Fribourgu. Utkání začíná v pátek 15. května ve 20:15. Kde sledovat zápas Česko vs. Dánsko živě? Kompletního průvodce MS v hokeji 2026 naleznete ZDE>>>

Česko vs. Dánsko na MS v hokeji 2026

Datum: pátek 15. května (20:15)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Dánsko v TV?

Českou reprezentaci čeká první zápas na mistrovství světa proti Dánsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Dánsko začíná v pátek 15. května od 20:15.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

TV program na MS v hokeji 2026 v pátek 15. května 2026

16:15Finsko – Německo ONLINEČT sport Plus
16:15Švédsko – Kanada ONLINEČT sport
20:15ČESKO – Dánsko ONLINE ČT sport
20:15Švýcarsko – USA ONLINEČT sport Plus

Skupina B na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Česko000000:00
2Dánsko000000:00
3Itálie000000:00
4Kanada000000:00
5Norsko000000:00
6Slovensko000000:00
7Slovinsko000000:00
8Švédsko000000:00

    H2H - vzájemné zápasy Česka a Dánska

    Český národní tým se s Dánskem potkává pravidelně. Naposledy na sebe oba celky narazily na olympijském turnaji, kde Češi zvítězili 3:2. Celkově se soupeři utkali čtrnáctkrát, přičemž český výběr slavil výhru v jedenácti případech.

    DatumZápas a výsledek
    17. 02. 26Česko – Dánsko 3:2
    12. 05. 25Česko – Dánsko 7:2
    15. 05. 24Česko – Dánsko 7:4
    09. 02. 22Česko – Dánsko 1:2
    31. 05. 21Česko – Dánsko 2:1
    15. 05. 16Dánsko – Česko 2:1
    17. 05. 14Dánsko – Česko 4:3
    11. 04. 14Česko – Dánsko 2:0
    10. 04. 14Česko – Dánsko 4:0
    09. 05. 13Česko – Dánsko 2:1
    04. 05. 12Česko – Dánsko 2:0
    02. 05. 11Česko – Dánsko 6:0
    25. 04. 09Česko – Dánsko 5:0
    02. 05. 08Dánsko – Česko 2:5

