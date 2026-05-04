Švédské hokejové hry 2026: program, výsledky, česká nominace před generálkou na MS

Čeští hokejisté se radují z vítězné branky Matyáše Filipa, který rozhodl o výhře nad Finskem v čase 53:06
Švédské hokejové hry (Beijer Hockey Games), které odstartují 7. a potrvají do 10. května, jsou závěrečným podnikem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na letošní mistrovství světa. Účastníci si v nich prověří aktuální formu těsně před startem šampionátu. Češi vstoupí do turnaje 7. května od 17:00 duelem proti domácímu výběru. Kompletní program, soupisku národního týmu a další podrobnosti naleznete v článku.

Kde a kdy se hrají Švédské hokejové hry – Beijer Hockey Games 2026

Švédské hokejové hry proběhnou od 7. do 10. května 2026. Celý program hostí Catena Aréna v Ängelholmu, kde česká reprezentace do turnaje vstoupí zápasem proti Tre Kronor.

Švédské hokejové hry 2026: program a výsledky

Datum a časZápas
ČT 07. 05., 17:00Česko - Švédsko
ČT 07. 05., 19:00Švýcarsko - Finsko
SO 09. 05., 12:00Finsko - Česko
SO 09. 05., 16:00Švédsko - Švýcarsko
NE 10. 05., 12:00Švýcarsko - Česko
NE 10. 05., 16:00Švédsko - Finsko

Tabulka Švédských hokejových her 2026

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švédsko000000:00
2.Česko000000:00
3.Finsko000000:00
4.Švýcarsko000000:00

Kde sledovat Švédské hokejové hry – Beijer Hockey Games 2026?

Zápasy národního týmu vysílá pravidelně veřejnoprávní stanice ČT sport. Alternativu nabízí online platforma ČT sport Plus.

Aktuální soupiska české reprezentace na Švédské hokejové hry 2026:

Sestavu pro švédskou generálku před světovým šampionátem složil Radim Rulík i s využitím posil z NHL, které by měly být oporami i na samotném mistrovství. Národní tým se však musí vyrovnat s řadou omluvenek – na předchozích Českých hrách se navíc zranil klíčový bek Filip Hronek. Z nominace také vypadl brankář Jiří Patera, jehož místo zaujal Dominik Pavlát. Defenzivu naopak vyztužili Marek Alscher s Mikulášem Hovorkou z farmářské AHL i pardubický Libor Hájek. V útoku dostanou prostor další dynamická jména: Martin Kaut s Janem Mandátem z mistrovských Pardubic a třinecký Michal Kovarčík.

BrankářiPetr Kváča (Liberec); Josef Kořenář (Sparta); Dominik Pavlát (Ilves).
ObránciTomáš Cibulka (České Budějovice); Tomáš Galvas (Liberec); Jan Ščotka (Kometa Brno); Libor Zábranský (Kometa Brno); Filip Pyrochta (Mladá Boleslav); Jiří Ticháček (Kärpät Oulu); Michal Kempný (Brynäs); Marek Alscher (Charlotte Checkers); Mikuláš Hovorka (Charlotte Checkers); Libor Hájek (Pardubice).
ÚtočníciJakub Flek (Kometa Brno); Radovan Pavlík (Hradec Králové); Daniel Voženílek (Zug); Dominik Kubalík (Zug); David Tomášek (Färjestad); Jiří Černoch (Karlovy Vary); Ondřej Beránek (Karlovy Vary); Adam Klapka (Calgary); Jaroslav Chmelař (New York Rangers); Michal Kunc (Tucson Roadrunners); Matyáš Melovský (Utica Comets); Martin Kaut (Pardubice); Jan Mandát (Pardubice); Michal Kovařčík (Třinec); Petr Sikora (Třinec).

Průběžné pořadí Euro Hockey Tour 2025/26:

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švédsko9810042:1523
2.Česko9400320:2313
3.Finsko9110523:288
4.Švýcarsko9102419:387

Výsledky Švédských hokejových her 2025:

Datum a časZápas
ČT 6. 2., 19:00Česko - Švédsko 4:1
ČT 6. 2., 19:45Švýcarsko - Finsko 0:1sn
SO 8. 2., 12:00Finsko - Česko 3:0
SO 8. 2., 16:00Švédsko - Švýcarsko 1:2pp
NE 9. 2., 12:00Švýcarsko - Česko 0:3
NE 9. 2., 16:00Švédsko - Finsko 1:4

Historie Švédských hokejových her:

Turnaj se poprvé odehrál už v roce 1980 a od roku 1997 je pevnou součástí prestižní série Euro Hockey Tour. Nárazově se akce účastnila i Kanada. Od roku 2004 se složení účastníků ustálilo na výběrech Česka, Finska, Švédska a Ruska. Rusové však byli v roce 2022 z mezinárodních soutěží vyloučeni a nahradilo je Švýcarsko. Historicky nejúspěšnější jsou domácí Švédové se čtrnácti prvenstvími. Finsko a Rusko (včetně Sovětského svazu) triumfovaly sedmkrát, Česko spolu s Československem se radovalo čtyřikrát. Jeden titul drží Kanada.

Rok1. místo2. místo3. místo
2025FinskoČeskoŠvýcarsko
2024FinskoŠvédskoČesko
2023ŠvédskoFinskoČesko
2022ČeskoŠvédskoŠvýcarsko
2021RuskoŠvédskoFinsko
2020ŠvédskoČeskoFinsko
2019ČeskoRuskoŠvédsko
2018FinskoŠvédskoRusko
2017RuskoČeskoŠvédsko
2016nehrálo se
2015nehrálo se
2014FinskoČeskoŠvédsko
2013FinskoČeskoRusko
2012ŠvédskoČeskoFinsko
2011ŠvédskoRuskoFinsko
2010FinskoČeskoRusko
2009ŠvédskoRuskoFinsko
2008RuskoFinskoŠvédsko
2007ŠvédskoRuskoČesko
2006RuskoFinskoŠvédsko
2005ŠvédskoČeskoRusko
2004ŠvédskoČeskoRusko
2003RuskoŠvédskoKanada
2001 (listopad)ŠvédskoČeskoFinsko
2001 (únor)ŠvédskoFinskoKanada
2000FinskoČeskoKanada
1999FinskoŠvédskoKanada
1998ŠvédskoČeskoFinsko
1997FinskoŠvédskoRusko
1996ŠvédskoČeskoRusko
1995ŠvédskoRuskoČesko
1994ČeskoŠvédskoKanada
1993ŠvédskoČeskoRusko
1992KanadaSNSČSFR
1991SSSRŠvédskoFinsko
1984ČSSRSSSRŠvédsko
1980SSSRŠvédskoČSSR

