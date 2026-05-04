Švédské hokejové hry 2026: program, výsledky, česká nominace před generálkou na MS
Švédské hokejové hry (Beijer Hockey Games), které odstartují 7. a potrvají do 10. května, jsou závěrečným podnikem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na letošní mistrovství světa. Účastníci si v nich prověří aktuální formu těsně před startem šampionátu. Češi vstoupí do turnaje 7. května od 17:00 duelem proti domácímu výběru. Kompletní program, soupisku národního týmu a další podrobnosti naleznete v článku.
Kde a kdy se hrají Švédské hokejové hry – Beijer Hockey Games 2026
Švédské hokejové hry proběhnou od 7. do 10. května 2026. Celý program hostí Catena Aréna v Ängelholmu, kde česká reprezentace do turnaje vstoupí zápasem proti Tre Kronor.
Švédské hokejové hry 2026: program a výsledky
|Datum a čas
|Zápas
|ČT 07. 05., 17:00
|Česko - Švédsko
|ČT 07. 05., 19:00
|Švýcarsko - Finsko
|SO 09. 05., 12:00
|Finsko - Česko
|SO 09. 05., 16:00
|Švédsko - Švýcarsko
|NE 10. 05., 12:00
|Švýcarsko - Česko
|NE 10. 05., 16:00
|Švédsko - Finsko
Tabulka Švédských hokejových her 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Kde sledovat Švédské hokejové hry – Beijer Hockey Games 2026?
Zápasy národního týmu vysílá pravidelně veřejnoprávní stanice ČT sport. Alternativu nabízí online platforma ČT sport Plus.
Aktuální soupiska české reprezentace na Švédské hokejové hry 2026:
Sestavu pro švédskou generálku před světovým šampionátem složil Radim Rulík i s využitím posil z NHL, které by měly být oporami i na samotném mistrovství. Národní tým se však musí vyrovnat s řadou omluvenek – na předchozích Českých hrách se navíc zranil klíčový bek Filip Hronek. Z nominace také vypadl brankář Jiří Patera, jehož místo zaujal Dominik Pavlát. Defenzivu naopak vyztužili Marek Alscher s Mikulášem Hovorkou z farmářské AHL i pardubický Libor Hájek. V útoku dostanou prostor další dynamická jména: Martin Kaut s Janem Mandátem z mistrovských Pardubic a třinecký Michal Kovarčík.
|Brankáři
|Petr Kváča (Liberec); Josef Kořenář (Sparta); Dominik Pavlát (Ilves).
|Obránci
|Tomáš Cibulka (České Budějovice); Tomáš Galvas (Liberec); Jan Ščotka (Kometa Brno); Libor Zábranský (Kometa Brno); Filip Pyrochta (Mladá Boleslav); Jiří Ticháček (Kärpät Oulu); Michal Kempný (Brynäs); Marek Alscher (Charlotte Checkers); Mikuláš Hovorka (Charlotte Checkers); Libor Hájek (Pardubice).
|Útočníci
|Jakub Flek (Kometa Brno); Radovan Pavlík (Hradec Králové); Daniel Voženílek (Zug); Dominik Kubalík (Zug); David Tomášek (Färjestad); Jiří Černoch (Karlovy Vary); Ondřej Beránek (Karlovy Vary); Adam Klapka (Calgary); Jaroslav Chmelař (New York Rangers); Michal Kunc (Tucson Roadrunners); Matyáš Melovský (Utica Comets); Martin Kaut (Pardubice); Jan Mandát (Pardubice); Michal Kovařčík (Třinec); Petr Sikora (Třinec).
Průběžné pořadí Euro Hockey Tour 2025/26:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švédsko
|9
|8
|1
|0
|0
|42:15
|23
|2.
|Česko
|9
|4
|0
|0
|3
|20:23
|13
|3.
|Finsko
|9
|1
|1
|0
|5
|23:28
|8
|4.
|Švýcarsko
|9
|1
|0
|2
|4
|19:38
|7
Výsledky Švédských hokejových her 2025:
|Datum a čas
|Zápas
|ČT 6. 2., 19:00
|Česko - Švédsko 4:1
|ČT 6. 2., 19:45
|Švýcarsko - Finsko 0:1sn
|SO 8. 2., 12:00
|Finsko - Česko 3:0
|SO 8. 2., 16:00
|Švédsko - Švýcarsko 1:2pp
|NE 9. 2., 12:00
|Švýcarsko - Česko 0:3
|NE 9. 2., 16:00
|Švédsko - Finsko 1:4
Historie Švédských hokejových her:
Turnaj se poprvé odehrál už v roce 1980 a od roku 1997 je pevnou součástí prestižní série Euro Hockey Tour. Nárazově se akce účastnila i Kanada. Od roku 2004 se složení účastníků ustálilo na výběrech Česka, Finska, Švédska a Ruska. Rusové však byli v roce 2022 z mezinárodních soutěží vyloučeni a nahradilo je Švýcarsko. Historicky nejúspěšnější jsou domácí Švédové se čtrnácti prvenstvími. Finsko a Rusko (včetně Sovětského svazu) triumfovaly sedmkrát, Česko spolu s Československem se radovalo čtyřikrát. Jeden titul drží Kanada.
|Rok
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|2025
|Finsko
|Česko
|Švýcarsko
|2024
|Finsko
|Švédsko
|Česko
|2023
|Švédsko
|Finsko
|Česko
|2022
|Česko
|Švédsko
|Švýcarsko
|2021
|Rusko
|Švédsko
|Finsko
|2020
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|2019
|Česko
|Rusko
|Švédsko
|2018
|Finsko
|Švédsko
|Rusko
|2017
|Rusko
|Česko
|Švédsko
|2016
|nehrálo se
|2015
|nehrálo se
|2014
|Finsko
|Česko
|Švédsko
|2013
|Finsko
|Česko
|Rusko
|2012
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|2011
|Švédsko
|Rusko
|Finsko
|2010
|Finsko
|Česko
|Rusko
|2009
|Švédsko
|Rusko
|Finsko
|2008
|Rusko
|Finsko
|Švédsko
|2007
|Švédsko
|Rusko
|Česko
|2006
|Rusko
|Finsko
|Švédsko
|2005
|Švédsko
|Česko
|Rusko
|2004
|Švédsko
|Česko
|Rusko
|2003
|Rusko
|Švédsko
|Kanada
|2001 (listopad)
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|2001 (únor)
|Švédsko
|Finsko
|Kanada
|2000
|Finsko
|Česko
|Kanada
|1999
|Finsko
|Švédsko
|Kanada
|1998
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|1997
|Finsko
|Švédsko
|Rusko
|1996
|Švédsko
|Česko
|Rusko
|1995
|Švédsko
|Rusko
|Česko
|1994
|Česko
|Švédsko
|Kanada
|1993
|Švédsko
|Česko
|Rusko
|1992
|Kanada
|SNS
|ČSFR
|1991
|SSSR
|Švédsko
|Finsko
|1984
|ČSSR
|SSSR
|Švédsko
|1980
|SSSR
|Švédsko
|ČSSR