Velmoci v plné palbě, jak by vypadaly soupisky? Prim by hrál i C tým Kanady | iSport.cz

Jak by vypadaly snové formace národních týmů? Švédská vyrovnanost, elitní Kanada i sniper Ovečkin s brankářem Vasilevským • FOTO: Koláž iSport.cz Koho by vybraly na olympiádu Rusko, USA, Švédsko, Finsko a Kanada, kdyby měly volnou rukou? Kdo by spoléhal na drtivý útok a kdo zase na vyrovnanou obranu? Jak by vypadala elitní formace a B i C tým Kanady? Zkusili jsme si pohrát, jak by soupisky vypadaly teď. Velká akce chybí. Jak jsme vybírali sestavy:

Neřešili jsme aktuální zranění, ale posuzovali ideální stav, kdyby byli všichni nejlepší hráči v tuto chvíli zdraví. Snažili jsme se zachovat vazby, které využívaly národní týmy na minulých akcích, nebo fungují teď v klubech, aby se výběr blížil co nejvíc reálné situaci. Všechno je ale samozřejmě jen zábavná hra.

Spojené státy americké V NHL mají aktuálně 210 hráčů, Američané opravdu mají kam sáhnout. Na světové turnaje vždy vozí nabité výběry, medaili z olympiády brali naposledy ve Vancouveru 2010. Tenhle tým by zezadu jistila dvoumetrová věž Ben Bishop, obraně by šéfoval zkušený Ryan Suter, doplněný o budoucího držitele Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL Johna Carlsona a mladé dravce. Útok by řídilo duo bombarďáků Auston Matthews – Patrick Kane. A další lajny? Hrát proti nim by bolelo.

Rusko Nejlepší střelec posledních let vpředu, nejlepší brankář této doby vzadu. Alexandr Ovečkin a Andrej Vasilevskij. I jinak by ale ruská sestava byla pořádně nabitá. Hlavně pravá křídla jsou exkluzivní. Vedle Ovečkina ještě Nikita Kučerov, Vladimir Tarasenko a možná nejlepší hráč mimo NHL Kirill Kaprizov. Jinak Rusy trápí nedostatek top centrů: Jevgenij Kuzněcov, Jevgenij Malkin a pak dlouho nic. Snažili jsme se také zohlednit ruskou slabost brát hráče ze své KHL. Slabinou by mohla být obrana.

Švédsko Také u Švédů se těžko hledá slabé místo. Naprosto dominantní by však za nás měla být jejich obrana. Všichni vybraní beci hrají ve svých klubech klíčové úlohy. Útok je pak přehlídkou rychlosti, šikovnosti, ale také zodpovědné hry. Také švédská ofenziva je mimořádně nabitá a nebylo snadné ji složit. Střelecký potenciál je obří, ještě třetí formace skrývá bodového Gabriela Landeskoga a 21letý dynamit v podobě Eliase Petterssona. Čtvrtá trojice pak zajistí bránění elitních řad soupeře.

Finsko Elitní dvě útočné lajny, to je koncentrace světové kvality. Ale jinak? Spíš tým bojovníků. Aleksander Barkov jako první centr je jasná volba, totéž snajpr Patrik Laine vedle něj. Druhá řada v kvalitě o nic nezaostává. Dál je to trochu slabší. Vidět je to také v obraně. Finové mají v celé NHL aktuálně jen sedm stabilně hrajících beků, z Evropy by dostal laso člen All Star týmu posledního MS Mikko Lehtonen. Branku by si vzal do své moci Tuukka Rask, jednoznačná jednička tohohle týmu.

Kanada Víte, co je nejlepší, když procházíte kanadská jména? Že vlastně nemůžete sáhnout vedle. Dáte dohromady jeden tým, který prostě musí ovládnout každou mezinárodní akci, druhý, který by stoprocentně hrál o zlato a pak i třetí, který by měl na medaili. Vynechali jsme třeba Jonathana Huberdeaua, aktuálně čtvrtého muže produktivity NHL, chybí nám král na vhazování Ryan O‘Reilly i Jonathan Toews. Prostě jsme pro ně nenašli roli. Lídrem týmu by měl být jednoznačně Sidney Crosby, pan Vítěz! Nejlepší na tomhle týmu je, že by prakticky nešel ubránit. Síla je extrémní v každé formaci, v každé obraně. Soupeř by si možná připadal, že hraje oslabení celý zápas.