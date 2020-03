Další Světový pohár? Sen jen Crosby + McDavid. Nebo se otevře olympiáda | iSport.cz

Taky vás láká představa, že by v jednom týmu váleli Sidney Crosby a Connor McDavid? A kam by se nacpal střelec Nathan MacKinnon? Schválně, spojila by Amerika šikulu Patricka Kanea se zabijákem Austonem Matthewsem? Artěmij Panarin má životní formu. Co by s ním a Alexandrem Ovečkinem asi dokázalo Rusko? Takhle se můžete ptát do večera, vymýšlet konstrukce. Odpověď nepřijde, nebo určitě ne hned.

Třeba vidět vedle sebe Crosbyho s McDavidem je jako vidět pár Wayne Gretzky + Mario Lemieux, hodně výjimečná věc. Ještě nikdy se ale nespojili. Na Světovém poháru v roce 2016 nastoupili tedy oba. Jen první hrál za Kanadu, druhý za Severoamerický výběr do 23 let. Tím a výběrem Evropy byla poslední akce jiná. Může se stát, že Crosbyho a McDavida spolu neuvidíte nikdy.

Podle NHL a hráčské asociace NHLPA by se Světový pohár měl konat v letech 2024 a 2028, kdy bude Crosbymu 36 a 40 let. Dost hráčů z NHL cítí, že termín je hodně daleko. Nejdřív až za čtyři roky? Ufff. „Je to těžké, opravdu těžké. My na takových turnajích chceme hrát, tady není vůbec co řešit,“ vypálil švédský bek Victor Hedman pro server The Athletic, jestli má rád mezinárodní hokej. Jasně že má. V 29 letech je na vrcholu. Kdo ví, kde bude za čtyři roky.

Proto se i dost hráčů upíná k tomu, že se znovu otevře olympijská brána i pro ně. Čína 2022? Nikdo zatím neřekl rezolutní „ne“. Ale to ani neznamená, že je blízko „ano“. „Máte vztek a jste i zklamaní, olympiáda pro nás znamená hodně. A třeba Světový pohár v Torontu byl jedním z nejlepších zážitků, jaké jsem kdy měl. Tohle je totiž přesně to, na čem jsem vyrůstal, ne na NHL, ale na olympiádě, mistrovství světa, Světovém poháru. Tady je důvod, proč mě hokej tak chytil,“ přidal Hedman svůj evropský pohled. Na olympiádě nikdy nehrál.

„Proč nemít na nejlepší sportovní události i nejlepší sportovce ze všech odvětví? Všichni kluci, se kterými jsem se o tom bavil, by tam jeli hned,“ dodal kanadský bek Shea Weber, který si pod pěti kruhy už zahrál ve Vancouveru 2010 a o čtyři roky později v Soči.

Jenže. Tisíckrát můžete slyšet, jak hráči chtějí na olympiádu, jejich nadšení ale v přímé úměře vyrovnává zamítavé stanovisko majitelů klubů. Nechtějí tam svůj poklad pouštět, nechtějí riskovat únavu, zranění a nechtějí nechávat vydělávat na svém „zboží“ někoho jiného, tedy olympijský výbor. A už vůbec za turnaj nechtějí být v minusu. Jejich pohled dává logiku taky. „Dovedu si představit, že olympiáda bude dalším tématem k diskuzi s NHLPA s ohledem na další prodloužení kolektivní smlouvy,“ láká rybu do sítě viceprezident NHL Bill Daly.

Napadne vás, že hráčská asociace má zatlačit na NHL, aby povolila olympiádu a použít daný bod jako argument pro vyjednávání o kolektivní smlouvě? Taky těžký bod. Protože na Hry vám vyrazí do 200 hráčů. NHLPA přitom zastupuje i posledního hokejistu ze čtvrtého útoku, který se na olympiádu nikdy nepodívá. Nejde vyhandlovat akci pro vyvolené za pravidla pro všechny.

Ano, všichni hráči jsou nadšeni, milují olympiádu. Všechno má i svoje ale, třeba nahuštěný program. „Když si vzpomenu na olympiádu ve Vancouveru, tak vám řeknu, že bylo hrozně fajn si odpustit všechno to cestování a únavu, prostě věci, kterými jsme si prošli na jiných olympiádách. Je to super, ale taky není sranda, když uprostřed sezony letíte do jiného časového pásma,“ uvedl hodně střízlivý pohled na věc Chris Pronger, čtyřnásobný účastník olympiády v kanadském dresu, pro The Hockey News.

„Hráči dali jasně najevo, že se olympiády zúčastnit chtějí a samozřejmě chceme najít způsob, jak toho dosáhnout. Chceme, aby všechno bylo vyřešeno pokud možno co nejdříve, aby nezůstávaly žádné pochybnosti a otázky,“ tvrdí zástupce hráčských odborů Donald Fehr. Jenže olympijský výbor udělal chybu před minulou olympiádou v Jižní Koreji, když si myslel, jak začne NHL poroučet. Rozjel akci, že nebude platit pojištění a cestovní náklady, tedy položky, které na všech Hrách s účastí hráčů NHL dřív byly.

Zatím tak v klidu může šéf ligy Gary Bettman veřejně říkat, že olympiáda je pro zámořskou soutěž jen zbytečnou věcí.

Z pohledu zisků stoprocentně. „Olympijský výbor sklidí všechny přímé benefity, o tom není pochyb. Ale někdy musíte udělat to, co je nejlepší pro sport, ne jenom pro vaše vlastní podnikání. Účast na olympiádě je tou nejlepší cestou, jak váš sport může růst po celém světě. Na Peking bude upřená obrovská pozornost. A NHL tam být musí,“ napsal ve svém komentáři pro The Athletic renomovaný kanadský novinář Pierre LeBrun.

Hráči by těch pár časových pásem prý zase vydrželi. „Jo, je pěkně na prd, že jsem byl jen na jednom Světovém poháru, do nominace na olympiádu se nedostal a jinak nic,“ vzdychne Švéd Hedman. „Vyhrál jsem zlato na MS a tohle je taky jedna z mých nejlepších hokejových vzpomínek. Je pak hrozně těžké, když vidíte, že nedostanete šanci zažít tuhle věc znovu,“ štve ho.