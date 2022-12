Radil o turnaji: Nebylo to špatný… A je rád, že fotbalové zlato má Messi

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Z kabiny se těsně po zápase ozvalo: Jó! To když na poslední chvíli hráči viděli závěr rozhodujících penalt, díky nimž se fotbalisté Argentiny stali šampiony. „Messimu jsem to hrozně přál,“ přiznal útočník Lukáš Radil. Jeho mužstvu se triumf nepodařil, Češi prohráli se Švédy 0:4, i když soupeře tentokrát přestříleli. „Ale celkový dojem z turnaje není vůbec špatný,“ dodal reprezentační útočník. Národní tým skončil druhý.

Co jste říkal na zápas?

„Dneska jsme se paradoxně cítili nejlíp… Je to škoda, měli jsme hodně šancí. Někdy to tak prostě je. I když tlačíme, gólman má možná malinko víc štěstí. Nepodařilo se nám skórovat. Oni dali docela lehké góly.“

Přestříleli jste soupeře. O to je to víc frustrující?

„Takových zápasů už jsem v kariéře hrál hodně, člověk se nad tím musí trochu povznést, neklesat na mysli. Nevzdat to. Bohužel to nevyšlo. Ale můžeme si říct, že to byl kvalitní zápas.“

Otočilo se to. Předtím dva zápasy jste byli pod tlakem, ale brali jste výhry. Tentokrát už jste neměli takové štěstí.

„Asi tak to je, že nemůžeme mít pořád štěstí. V prvních dvou zápasech nás strašně moc podrželi gólmani, kteří chytali skvěle. Otočilo se to teď přesně naopak.“

Gólman Šimon Hrubec se zranil v šesté minutě. Co se vám honilo hlavou?

„Mně zrovna nic, nejsem brankář. Pro mě se nic nemění. Věřím, že pro druhého brankáře to musí být strašně těžký. Oni se mentálně na zápas připravují, už den dopředu jsou ve svém tunelu, řeší to. A věřím, že druhý brankář, ne že by to podcenil, ale málokdy se stane, že jde do brány. Skoro nikdy se navíc nestává, že jde v šesté minutě. Takže pro Langoše (Langhamra) to bylo hrozně těžký.“

Váš útok byl aktivní. Co chybělo ke gólu?

„Občas jsou období, kdy máte dost šancí, ale nic nepadne. Pak z jedné šance dáte gól. To už jsem si párkrát vyzkoušel v kariéře. Není to nic nového. Možná to chtělo se víc tlačit před bránu… Někdy to tak je.“

Co vám celkově ukázal turnaj?

„Myslím si, že to nebylo vůbec špatný. Vyhráli jsme dva těžké zápasy, Finové i Švýcaři hráli výborně. Dneska jsme si ukázali, že i dokážeme přehrávat soupeře. Takže bych turnaj hodnotil pozitivně, i když vždycky to může být o dost lepší.“

Nečekal jste lepší atmosféru?

„Jo, jo. Co jsem měl zkušenosti, tak vždycky ve Švýcarsku chodilo hodně lidí. Nevím, jaké jsou podmínky, kolik stojí vstupenky, nebo se lidi bojí covidu. Těžko říct.“

Jak to je pro vás přijít z ofenzivně rozjetých Pardubic do reprezentace, která hraje trochu jinak?

„Hraje se hodně systém, který Kari (Jalonen) vyžaduje. Člověk se tomu snaží přizpůsobit. Potlačit svoje ofenzivní choutky. Ale dneska jsem si zaútočil docela slušně a vynahradil jsem si to za dva zápasy. Jsem šťastný, že jsem si mohl zahrát a že jsem ještě dostal šanci v reprezentaci.“

Sledovali jste úplný závěr finále fotbalu?

„Snažili jsme se, ale chytili jsme fakt konec. Vím, že vyhrála Argentina, Messimu jsem to moc přál. Takže z toho mám radost. Jsem rád.“