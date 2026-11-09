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Co ukázala repre pod Motákem? A s kým počítat dál směrem k MS? V extralize ticho

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Co ukázala repre pod Motákem? A s kým počítat dál směrem k MS? V extralize ticho • Zdroj: isportTV
Radost českých hokejistů v utkání se Švýcarskem
Dominik Frodl v brance Česka
Daniel Voženílek napadá soupeře
Radovan Pavlík v utkání se Švýcarskem
Radovan Pavlík v utkání se Švýcarskem
Švýcaři se radují z branky do sítě Dominika Frodla
Švýcarští mladíci na loňském MS juniorů
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První reprezentační akce nového trenérského štábu kolem kouče Zdeňka Motáka je minulostí. Hlavní téma pro pondělní vysílání podcastu Zimák. Jeho stálý člen a redaktor webu iSport Miroslav Horák byl přímo v Helsinkách, kde nasával atmosféru kolem národního týmu. A spolu s Pavlem Bártou a Patrikem Czepiecem přidá také hodnocení jednotlivých hráčů.

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Dostane se i na extraligu, kde v pauze tentokrát proběhlo minimum hráčských změn, přesto některá jména stojí za rozbor. A v neposlední řadě zdvihlo vlnu reakcí vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky o ženském hokeji.

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