Co ukázala repre pod Motákem? A s kým počítat dál směrem k MS? V extralize ticho
První reprezentační akce nového trenérského štábu kolem kouče Zdeňka Motáka je minulostí. Hlavní téma pro pondělní vysílání podcastu Zimák. Jeho stálý člen a redaktor webu iSport Miroslav Horák byl přímo v Helsinkách, kde nasával atmosféru kolem národního týmu. A spolu s Pavlem Bártou a Patrikem Czepiecem přidá také hodnocení jednotlivých hráčů.
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- Kdo zaujal?
- Kdo už nepotřebuje další zkoušky?
- S kým počítat na další cestě?
- Jak se uvedli mladíci nebo nováčci?
Dostane se i na extraligu, kde v pauze tentokrát proběhlo minimum hráčských změn, přesto některá jména stojí za rozbor. A v neposlední řadě zdvihlo vlnu reakcí vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky o ženském hokeji.