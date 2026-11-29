NHL ONLINE: Boston se bez Pastrňáka postaví Hronkově Vancouveru. V akci i Špaček
NHL má na programu pouze dva zápasy. Boston, který bude bez zraněného Davida Pastrňáka, se utká s Vancouverem. Dojde tedy na český souboj Pavla Zachy s Filipem Hronkem. David Špaček a jeho Minnesota hraje v Chicagu. Program startuje ve 20.00, sledujte ONLINE přenos na iSportu.
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Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|26
|19
|1
|3
|3
|106:58
|43
|2
Devils
|27
|13
|6
|0
|8
|101:81
|38
|3
Ottawa
|28
|14
|3
|3
|8
|92:81
|37
|4
Tampa
|26
|14
|2
|2
|8
|89:78
|34
|5
Florida
|27
|13
|2
|3
|9
|85:78
|33
|6
Montreal
|27
|9
|5
|4
|9
|80:85
|32
|7
Boston
|25
|12
|3
|1
|9
|86:68
|31
|8
Islanders
|26
|10
|3
|5
|8
|79:73
|31
|9
Rangers
|26
|14
|0
|1
|11
|72:70
|29
|10
Buffalo
|26
|9
|2
|4
|11
|81:90
|26
|11
Flyers
|29
|9
|1
|6
|13
|76:99
|26
|12
Washington
|24
|10
|2
|0
|12
|85:90
|24
|13
Toronto
|28
|9
|1
|4
|14
|87:96
|24
|14
Detroit
|26
|8
|2
|3
|13
|69:75
|23
|15
Pittsburgh
|26
|4
|5
|2
|15
|79:92
|20
|16
Columbus
|24
|4
|5
|1
|14
|58:76
|19
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|28
|17
|1
|6
|4
|101:66
|42
|2
Edmonton
|29
|14
|4
|4
|7
|109:88
|40
|3
Vegas
|28
|13
|3
|5
|7
|97:84
|37
|4
Colorado
|26
|15
|1
|3
|7
|106:74
|35
|5
Nashville
|26
|11
|3
|6
|6
|82:78
|34
|6
Dallas
|26
|10
|6
|2
|8
|76:68
|34
|7
Winnipeg
|28
|11
|3
|4
|10
|87:89
|32
|8
St. Louis
|27
|12
|2
|3
|10
|90:87
|31
|9
Utah
|28
|11
|3
|3
|11
|96:100
|31
|10
Seattle Kraken
|24
|9
|3
|2
|10
|77:81
|26
|11
San Jose
|29
|5
|7
|2
|15
|78:108
|26
|12
Anaheim
|28
|11
|1
|1
|15
|103:105
|25
|13
Calgary
|28
|10
|1
|2
|15
|70:95
|24
|14
Kings
|24
|7
|3
|2
|12
|70:78
|22
|15
Chicago
|26
|7
|3
|2
|14
|69:98
|22
|16
Vancouver
|28
|3
|3
|1
|21
|77:124
|13