Kdo se může prát o MS: dvojice, co roste do velké kariéry. A kde to Šustr schovával?
Zrovna teď ponecháme stranou všechny ty Voženílky, Chlapíky či Tomášky. Hráče s vysoce pravděpodobnou účastí na mistrovstvích světa. Podíváme se podrobněji na borce, kteří se na první podnik národního týmu přijeli poprat o svou budoucnost v reprezentaci, vylepšit postavení v hierarchii. Jaká jména mimo hlavní proud se podle mínění iSport.cz při Finských hrách navrtala do úvah Zdeňka Motáka a jeho kolegů?
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Dominik Frodl (brankář, 30 let, BYD Energie Karlovy Vary)
Věděl, že se musí patřičně předvést. Řadu let se oroduje, aby dostal adekvátní šanci, nejen s Rakušany či Němci před finálovou přípravou na MS. Fantom extraligového rozjezdu nemohl dostat těžší test. Vyprodané prostředí O2 areny proti Švédům.
Kdyby to nezvládl, možná zaplul zpět a kdoví, třeba i definitivně do kolonky ligových borců. Obnovenou premiéru zvládl velmi slušně a výborně se popasoval i s nemilým inkasem proti Švýcarům po vyčůrané ráně od zadního mantinelu. Ani náznak, že by se měl složit a v dalším průběhu už byl neomylný včetně dvou, tří skvělých zákroků za choulostivého stavu. Jedeme dál, pokračujeme.
Jan Bednář (brankář, 24 let, Ässät Pori)
Českým očím je schovaný v Pori, kde však dostává maximální důvěru, kterou splácí. Na bruslích má dva metry a vysoké figury velmi zdatně využívá. Také on prokázal mentální odolnost poté, co mu Finové v sobotu propašovali puk mezi nohama za brankovou čáru.
Náběh na špatný zápas vzal rychle za své, 24letého habána nepříjemnost spíš vyprovokovala k rozhodnutí, že všechny další puky budou jeho. Stalo se. S domácími padl až v nájezdech, kdy čtyři sóla lapil, dvě nikoli. A i tady platí: příště zase někdy přijde.
Andrej Šustr (obránce, 35 let, Jukurit Mikkeli)
Kde všechny své zbraně a dovednosti poslední roky schovával? V Německu to nebylo ono, z Pardubic odcházel s nepořízenou, kdovíjak uneseni z Andreje Šustra nebyli ani v Tappaře. A dnes je 35letý bek jednou z tváří finské Liigy. V počtu gólových nahrávek předčí všechny útočníky, mezi obránci nemá v bodech konkurenci. Znamenitě si vedl i v národních barvách, naplno prodával sebedůvěru a veškeré schopnosti.
Potvrdil, co zmiňoval v rozhovoru pro Sport. Potřebuje důvěru trenéra, který ho nebude předělávat. Zdeněk Moták mu poskytl potřebný prostor a Šustr mu to vrátil. Všechny překvapil svou zručností, jenom sebe ne. Z Čechů dal dva góly jen on. Ano, je brzy, ale proč se nebavit už nyní o mistrovství světa?
Radek Kučeřík (obránce, 24 let, Kometa Brno)
Možná ani on netuší, kolik zajímavého potenciálu se v něm ukrývá. Ve 24 letech pořád ještě potřebuje správné vedení a směrování. Zrovna tak adekvátní minutáž a maximální důvěru. Z nějakých důvodů v Kometě extra nevyniká, ale je přesně typem hráče, který na mezinárodní scéně ožije a má významný vliv na dění na ledě.
Je silný, rychlý i šikovný. Univerzální voják, navíc správně pokorný. Pokryje veškerá trenérská zadání. Zatím velmi dobře, ale mohl by i skvěle. Jeho stropem je NHL, nic jiného. Když mohl z Liberce na Floridu Balinskis, proč by jednou nemohl Kučeřík?
Radovan Pavlík (útočník, 28 let, Mountfield HK)
V Hradci o jeho kvalitách dobře vědí a zavčasu s ním uzavřeli kontrakt do roku 2029. Mít smlouvu do konce této sezony? V téhle chvíli by se probíral ještě mnohem atraktivnějšími návrhy smluv. V systému hradeckého hokeje a po boku daných spoluhráčů tolik nevynikne, nepraští vás tolik do očí. Zatímco v národním týmu v dolní ofenzivní šestce klíčí k trefné roli a vizitce hráče, kterého zkrátka nechcete opomíjet.
Už za Radima Rulíka naposledy neprošel finálním vyřazováním před MS. Rychlobruslař s vyvinutým smyslem pro účinnou kombinaci ve velkém kalupu se dokáže rychle adaptovat i mezi vyloženě elitními centry, jeho využití je značné a Zdeněk Moták to vidí.
Michal Kunc (útočník, 26 let, Kometa Brno)
Další brněnská záhada a rébus v jednom. Dávalo logiku, že si jej Libor Zábranský po sezoně strávené na farmě Utahu stáhl k sobě. Michal Kunc si o smlouvu v NHL řekl výkony v Olomouci a v Rulíkově reprezentaci. Jakmile neviděl skulinu do NHL, přestal věřit a vrátil se do rodného města. Všechno do sebe zapadalo.
Jenže v Kometě se hledá a nemůže najít či uplatnit svůj rychlý hokej, v němž se tak dobře cítí. Spadl do čtvrtého útoku s občasnou brigádou v přesilovce. Buď to přerve, přebojuje, anebo se uvidí, co dál. V Brně doufají, že na Finských hrách pookřál, s větším klidem v hlavě potažmo na holi mohl Švýcary zasypat hattrickem.
Radim Zohorna (útočník, 30 let, BK Färjestad)
V lednu 2019 se urodila zdánlivě tuctová výměna. Pro jeden klub a pro jednoho hráče však měla naprosto zásadní význam a radikální zvrat v kariéře. V Brně nepotřebný Radim Zohorna odešel do Mladé Boleslavi, opačným směrem putoval Jakub Orsava. Manažeři Vrbata a Nedorost věděli, co dělají. Po dvou progresivních sezonách a aplikaci stylu hry, ušitého Zohornovi na míru, tehdy 25letá věž podepsala Pittsburghu.
Otevřel se nový svět, obzory i druh práce, díky níž dnes může silový centr prosperovat v jednom z nejlepších týmů Evropy. Vynikající na buly, před brankou a u mantinelů, jeho centimetry a kila, to všechno z něj činí potřebný artikl Motákových plánů pro klíčovou roli.