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ONLINE: Finsko - Česko. Ostrá prověrka pro reprezentaci. V Helsinkách bude vyprodáno

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Jak vypadala premiéra Motáka: zbytečné tresty, Zohorna jako první centr, Frodl se podělil o první dojmy • Zdroj: isport.tv
Pavel Gross a Zdeněk Moták
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Matěj Stránský vstřelil druhý gól Česka
Češi hrají v úvodním zápase EHT se Švédskem
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Českou hokejovou reprezentaci čeká další náročná prověrka na turnaji Nocco Hockey Games. Svěřenci trenéra Zdeňka Motáka se dnes v Helsinkách postaví domácímu Finsku, které vstoupilo do turnaje vítězstvím nad Švýcarskem. Češi naopak chtějí zareagovat na úvodní domácí porážku se Švédskem 2:3 po nájezdech. Zápas sledujte od 17:30 ONLINE na iSportu.

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