Málem přišel o sezonu, nyní vychytal postup. Nevěřil bych, říká Růžička | iSport.cz

Dvaadvacetiletý gólman chytá své první play off v seniorské kategorii a vede si zatím skvěle. S úspěšností 95,38 procent a průměrem 1,17 inkasovaných branek na zápas je momentálně nejlepší.

"Ukázala se síla a charakter našeho týmu. Důležité bylo, že jsme po první třetině prohrávali jenom 0:1 a nedovolili Zlínu přidat druhý gól. A pak jsme ve druhé části ukázali kvalitu. Přišlo mi, že jsme šli vítězství trochu více naproti než soupeř," řekl Růžička k poslednímu zápasu.

Odchovanec Bruslařského klubu nyní září, v polovině června to přitom vypadalo, že celá sezona pro něj bude pasé. Během tréninkového fotbálku si vážně poranil koleno, které mu museli doktoři nadvakrát operovat. Středočeši navíc následně neprožívali dobrý vstup do soutěže.

"Kdyby mi někdo v červnu řekl, že v lednu už začnu chytat a dokonce si zachytám čtvrtfinále, tak bych si myslel, že se zbláznil," přiznal Růžička. "První prognózy po zranění nevypadaly moc růžově, takže teď si to hodně užívám a doufám, že to bude trvat co nejdéle," přál si Růžička.

Návrat do brankoviště pro něj ale nebyl jednoduchý. "Hned v prvním zápase po návratu jsem to tady pětkrát lovil. Ale pak jsem se zápas od zápasu cítil lépe a lépe. Taky musím poděkovat Slavii, kde jsem se mohl rozchytat," poukázal Růžička na své starty v první lize.

Další překážkou v cestě Mladé Boleslavi bude ve čtvrtfinále regionální rival z Liberce. "Pro fanoušky to bude skvělé a i já se těším moc. V týmu Liberce mám hodně kamarádů, takže pro mě osobně to bude hodně vyhecovaná série. Stejně jako pro naši kabinu. Přeci jen to je derby. Očekávám, že zápasy budou mnohem vypjatější, než to bylo se Zlínem," dodal Růžička.

