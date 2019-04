Kometa mění kouče. Zábranský končí, jméno jeho nástupce vás překvapí | iSport.cz

Marek Čiliak gratuluje brankář Romanu Willovi k postupu do finále extraligy. • ČTK

Euforie Liberce. Bílí Tygři porazili Kometu a postoupili do finále extraligy. • ČTK

Jiří Dopita s Petrem Fialou se radují z postupu Olomouce do extraligy v roce 2014 • Jaroslav Legner (Sport)

Dva velké extraligové tituly, obrovská euforie, letošní semifinále play off a …. A konec. Jak už dříve avizoval, Libor Zábranský po velmi úspěšné misi odstupuje z pozice hlavního kouče Komety Brno, a to především proto, aby měl čas nachystat co nejhladší průběh výstavby nové arény. Kdo tedy nastoupí místo něj?