Kubík bere baráž jako play off. Mluví o odchodu, srdci i pročištěném Zlínu

Toužil, aby si s klubem, v němž vyrostl, zahrál v bojích o titul. Tohle přání mu osud nepřivál. Naopak Adamu Kubíkovi (24) nachystal baráž. Znovu. „Pro mě osobně je to ale play off. Beru to tak,“ hlásí kladenský útočník, jenž ze sebe vydá maximum, i když už ví, že po sezoně odchází. O to víc si přeje, aby to byla úspěšná rozlučka s mateřským klubem. V cestě stojí natěšený Zlín, jenž chce mezi elitou nahradit právě Rytíře. Startuje se v neděli.