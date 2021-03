ONLINE + VIDEO: Třinec začíná sérii proti Kometě, Sparta - Olomouc

Petr Vrána se ve čtvrtfinále vrátí do sestavy Třince • Pavel Mazáč (Sport)

Elitní třinecké komando v čele s Petrem Vránou (uprostřed) a Šimonem Stránským (vpravo) nastoupí ve stejném složení i do play off • Michal Beránek / Sport

Třinecký kapitán Petr Vrána se pro play off vrací do sestavy Ocelářů • Michal Beránek (Sport)

Do Generali Česká play off dnes vstoupí dva nejlepší týmy po základní části Tipsport extraligy. V 15 hodin rozehraje čtvrtfinálovou sérii Třinec, který i s vracejícím se kapitánem Petrem Vránou do sestavy čelí Kometě Brno. O dvě hodiny později začne svou cestu za Masarykovým pohárem i vítěz základní části - Sparta. Pražany čeká první duel série proti Olomouci. Potvrdí roli favorita? ONLINE přenosy a VIDEA z klíčových momentů utkání sledujte na iSport.cz.