SESTŘIHY: Třinec na úvod čtvrtfinále rozdrtil Kometu 5:0! Vyhrála i Sparta

Ve čtvrtfinále Generali Česká play off Tipsport extraligy zatím vládne elitní čtyřka po základní části. V sobotu vstoupily do svých sérií i dva nejlepší týmy – Sparta a Třinec. Oceláři na úvod přejeli Kometu jednoznačně 5:0. Hned první utkání po návratu do sestavy nicméně nedohrál kapitán Petr Vrána. V prvním utkání proti Olomouci uspěla i Sparta, která slavila těsnou výhru 3:1. Tříbodovým výkonem (2+1) se blýsknul Vladimír Sobotka.

Sobotka zařídil Spartě první výhru

Hokejisté vítěze základní části Sparty vstoupili úspěšně do čtvrtfinále play off extraligy a porazili doma Olomouc 3:1. Dvěma góly a asistencí to zařídil útočník Vladimír Sobotka. Hanáci poprvé v letošní vyřazovací části neuspěli, protože v předkole vyřadili Plzeň 3:0 na zápasy. Druhý duel se bude hrát opět v Praze v neděli od 15:00.

Hosté se už ve druhé minutě dočkali přesilové hry při vyloučení Buchteleho, ale Sparta se ubránila. Domácí při své početní výhodě při Knotkově měli velkou šanci. Horák našel Řepíka, ale kapitán Pražanů trefil boční síť.

Skóre otevřel ve 13. minutě Sobotka, který byl po kombinaci elitní formace u levé tyče před Konrádem, ale vybruslil si do lepší střelecké pozice na pravý kruh a trefil bližší horní roh branky. Odpovědět se snažil vzápětí Káňa, který pak prověřil Saláka i v 18. minutě při Jurčinově pobytu na trestné lavici. Domácí gólman Kryl i pokusy Klimka a Strapáče.

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 3:1. Vítězný vstup domácích do play off! Sobotka dal dva góly

Zvýšit náskok Sparty mohl ve 23. minutě Horák, jehož vysunul bekhendovou přihrávkou Sobotka, ale se střelou z pravého kruhu si Konrád poradil. Olomouc se po trestech Dujsíka a Adama Rutara ubránila i 63 sekund v oslabení tří proti pěti. Ve 28. minutě pak neuspěl před Konrádem Forman.

Salák zůstal neprůstřelný při tlaku hostů při Jurčinově vyloučení, ale při Dvořákově trestu v 38. minutě už kapituloval po Škůrkově střele a teči Koloucha. Spartě vrátil 45 sekund před koncem druhé části vedení při Kolouchově trestu Košťálek, kterému první pokus zblokoval Strapáč, ale druhým se trefil k pravé tyči.

Ve třetí třetině se hrálo dlouho bez šancí a až ve 47. minutě byla blízko vyrovnání Olomouc při Němečkově vyloučení. Klimkův tečovaný pokus padal za Saláka, ale z brankoviště jej odvrátil Sukeľ. Konrád si poradil s tečí i dorážkou Dvořáčka. Saláka v další šanci hostů nadvakrát nepřekonal Olesz.

Pojistku náskoku Pražanům nepřinesl Formanův průnik ani přesilovka při Kucserově pobytu na trestné lavici. Při power play Olomouce ale zpečetil výsledek 53 sekund před koncem do prázdné branky Sobotka.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:24. Sobotka, 39:15. Košťálek, 59:07. Sobotka Hosté: 37:08. Kolouch Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele, Pech (A), Forman – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Škůrek, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Lučan, Kis. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

Třinec na úvod přejel Kometu 5:0

Třinečtí hokejisté porazili v úvodním čtvrtfinále brněnskou Kometu díky výbornému vstupu do zápasu 5:0. Oceláři vedli už po 111 sekundách o dva góly, ve třinácté minutě zvýšil na 3:0 Martin Růžička a vyhnal Karla Vejmelku z branky. Čisté konto vychytal díky 26 zásahům Ondřej Kacetl. O góly se postaralo pět různých střelců, dva body si jako jediní připsali Michael Špaček a Daniel Kurovský za asistence.

Obhájce titulu dal jasnou odpověď na otázku, co s ním provedla téměř dvoutýdenní pauza od posledního zápasu. Hýřil pohybem, dostával obránce Komety při rozehrávce pod tlak a jeho první dvě střely skončily v brance.

Nejdříve po vyhraném boji v rohu kluziště poslal Kurovský puk nezištně mezi kruhy a osamocený obránce Kundrátek prostřelil Vejmelku mezi betony. V dalším střídání mohl vyrovnat Mrázek, ale z rychlého přečíslení tři na dva zvýšil Michal Kovařčík. Oba góly dělilo jen 37 sekund. Růžička po skvělé Vránově přihrávce korunoval skvělý vstup Třince a přidal zblízka třetí gól.

Vejmelka, který byl hrdinou týmu při obratu v sérii s Vítkovicemi v předkole z 0:2, za góly nemohl. Navíc ještě chytil šanci Romanovi i Marcinkovi. Jeho náhradníka Klimeše, který nastoupil poprvé v play off extraligy mužů, zachránila tyč po teči Stránského.

SESTŘIH: Třinec - Kometa Brno 5:0. Jasná výhra Ocelářů, nedohrál Vrána

V prostřední třetině upravil Rodewald v přesilové hře střelou bez přípravy z levého kruhu na 4:0. Kanadský útočník měl v další početní převaze na hokejce další gól, ale zblízka minul odkrytou branku. Oceláři poté promarnili 43 sekund výhodu dvou mužů v poli.

Ve třetí třetině se přiostřilo a protáhly ji časté strkanice a drobné šarvátky. Jednu spustil ve 44. minutě tvrdý zákrok Gulašiho na Vránu, který poté zamířil s dopomocí do kabin. Svého kapitána chtěl pomstít Stránský, shodil i rukavice, za což dostal osobní trest. Rozhodčí rozdali v poslední části 48 minut. Na druhé straně nedohrál Holland, který odstoupil už ve druhé třetině po nárazu na mantinel.

O gólovou tečku se postaral Hrňa, který se na levé straně kličkou zbavil Zámorského, a byť při střele zlomil hůl, tak puk prošel Klimešovi mezi betony. Kacetla o nulu nepřipravil ani z nadějné pozici Mueller. Třinecký gólman tak skvěle zastoupil nemocného Štěpánka, který v posledním kole základní části vychytal nulu a očekávalo se, že bude v brance.

Série je soubojem posledních dvou korunovaných mistrů a oba týmy se v play off střetly poprvé od finále 2018. Tehdy Oceláři začali také přesvědčivou výhrou 5:1, další čtyři zápasy ale prohráli.

Hlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Měli jsme skvělý vstup do zápasu. Kluci za to vzali a v podstatě z prvních střel jsme dali góly. Rychlé branky nás zklidnily a díky tomu nástupu jsme hráli velmi dobře. I když nebylo to jednoduché, Kometa si nějaké šance vytvořila. Hráli jsme ale velmi zodpovědně dozadu, i přes nějaké chyby jsme zápas kontrolovali a zaslouženě bereme první vítězství. Zákrok na Petra Vránu jsem viděl na střídačce jen z jednoho záběru na tabletu. Brněnský hráč byl v posedu, a buď byl Petr trefený ramenem nebo kolenem, musím se na to ještě podívat. Možná to bylo malinko pozdě.“

Jiří Horáček (Brno): „Prohráli jsme, ale nic se neděje. Jedno utkání sérii nedělá, zítra je nový den, nový zápas. Něco si řekneme k systému hry, abychom byli v následujících utkáních úspěšní. Dnes jsme rychle inkasovali branky, které určily ráz utkání. Nebyli jsme ani schopni proměnit své šance, především v přesilovkách. Je to 0:1, zítra je další utkání. Nejsme tady od toho, abychom to jen odevzdali. Série se hraje na čtyři vítězné zápasy.“