SESTŘIHY: Sparta i Třinec vedou 2:0 na zápasy, Oceláři znovu nadělovali

„Dnes jsme odehráli o malinko lepší utkání než včera. Bylo vidět, že jsme více rozehranější. Důležité bylo, že jsme šli do vedení. Potom jsme zodpovědným týmovým výkonem to utkání zvládli a přidali jsme důležité druhé domácí vítězství. Možná je to třeba malinko na úkor ofenzivy, ale ta defenziva fungovala výborně,“ uvedl kouč domácích Josef Jandač.

Sparťané už ve druhé minutě slavili vedení, ale po trenérské výzvě olomoucké střídačky o gól přišli, neboť Buchtele se dostal do kontaktu s brankářem Konrádem a znemožnil mu tak lépe reagovat na Formanovu dorážku. „Cítil jsem tam kontakt s hráčem, tak jsem hned hlásil klukům, ať jedou za trenéry s tím, že bereme výzvu. A jsem rád, že byla úspěšná,“ popsal Branislav Konrád, jemuž statistici napočítali 28 zákroků.

Na konci čtvrté minuty se však proti pravidlům provinil Nahodil a domácí kapitán Řepík na třetí pokus z přesilovky trestal z prostoru mezi kruhy. „Bylo super, že to z přesilovky takhle klaplo. Trénujeme to a je to jedna z těch variant, co tam máme. Každý už o tom tak nějak ví, ale když se to sehraje takhle rychle, tak to pořád funguje,“ pochvaloval si domácí útočník Roman Horák, který byl na ledě při vítězném gólu.

SESTŘIH: Sparta - Olomouc 2:0. Salák vynuloval Kohouty a Pražané získali druhý bod

Pražané byli po celou první část střelecky aktivnější, ale do skóre už to více promítnout nedokázali. V deváté minutě měl naopak velkou šanci na vyrovnání Kolouch, jenže ztroskotal na gólmanu Salákovi. V další početní výhodě se vyznamenal na druhé straně Konrád proti Buchtelemu.

Domácí útočník pak sice nevyužil další příležitost zkraje druhé třetiny, netrvalo však dlouho a sparťané se uklidnili druhým gólem. V 25. minutě objel bek Košťálek branku hostů, dokázal najít mezi kruhy najíždějícího Tomáška a ten už si věděl rady - 2:0.

V tu chvíli bylo zřejmé, že Olomoučtí mají před sebou hodně vysokou překážku k překonání, pokud si chtějí odvézt z metropole alespoň jednu kýženou výhru. Domácí tým pozorně bránil, a když už se hosté přece jen dostali k zakončení, narazili na jistého Saláka. Změnit se mohlo skóre naopak na druhé straně, ale Kudrna po parádní individuální akci bekhendem těsně minul.

Hned v úvodu třetího dějství pozlobil Horák bekhendovým pokusem Konráda. Alespoň zdramatizovat mohli závěr zápasu Nahodil v 53. minutě a o chvilku později při přesilové hře Navrátil, jenže Salák byl bezchybný a čisté konto si nenechal vzít. Hanáci se nedostali blíže na dostřel ani přes dlouhou power play.

„Sparta hraje velice dobře a my se tam těžko dostáváme. Šance jsme si nějaké vytvořili, bohužel to zakončení nás zlobí po celou sezonu. Když se podíváte na celkové skóre, které jsme měli, těch vstřelených branek je málo. Nicméně hrajeme bojovně, dobře a poctivě, jen ty góly nám tam nepadají. Nezmění se to lusknutím prsty, ale budeme muset vymyslet něco, co by Spartu rozhodilo,“ plánoval kouč hostů Zdeněk Moták.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:25. Řepík, 24:20. Tomášek Hosté: Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele, Pech, Forman – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík, Škůrek, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Burian, J. Knotek, Klimek – Kucsera, Strapáč, Navrátil – Bambula. Rozhodčí Šír, Sýkora – Lederer, Rožánek Stadion

Třinec i podruhé v sérii Kometu rozstřílel

Oceláři sice ve třetí minutě jako první inkasovali, ale už ve druhé třetině otočili na 5:1. Dvakrát skóroval za vítěze Michal Kovařčík a po třech bodech si připsali Petr Vrána (0+3) s Erikem Hrňou (1+2). Kometa prohrála ve Werk aréně oba zápasy o pět gólů.

Třinec se držel pravidla, že vítězná sestava se nemění, a nechyběl ani kapitán Vrána, který první zápas nedohrál po střetu s Gulašim. Brno po prohře 0:5 udělalo pár změn - při zranění Hollanda se do obrany dostal jako sedmý bek Barinka a Střondala nahradil ve čtvrtém útoku Šoustala. Klimeš, který o den dříve vystřídal ve 13. minutě po třetím gólu Vejmelku, chytal poprvé v play off extraligy mužů od začátku.

Trenér Komety Libor Zábranský uklidňoval tým po první prohře, že stejně to vypadalo v úvodním zápase ve finále 2018 a poté Brno po výsledku 1:5 vyhrálo čtyři zápasy v řadě a slavilo titul. Jeho svěřenci se poučili, působili v úvodu utkání živějším dojmem a po střele Zámorského od modré čáry vedli.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:19. Kurovský, 19:55. M. Stránský, 26:56. Martin Růžička, 29:30. M. Kovařčík, 39:58. Freibergs, 58:57. M. Kovařčík, 59:30. Marcinko Hosté: 02:42. Zámorský, 46:11. P. Holík Sestavy Domácí: Kacetl (Honzík) – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Chmielewski. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Bartejs, Gulaši, Svozil, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Bondra, Klepiš (A), Schneider – Plášek ml., Střondala, Mrázek. Rozhodčí Hodek, Obadal – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

V polovině první třetiny mohl zvýšit Schneider, ale prázdnou branku bekhendem přestřelil. Z protiútoku vyrovnal Kurovský, který dorazil Hrňovu střelu od modré. Šest sekund před odchodem do kabin otočil skóre v přesilové hře Stránský střelou do odkryté branky po Vránově přihrávce.

Domácí přidali třetí gól z dobře sehraného přečíslení tři na dva, ve kterém se Vrána neukvapil a adresoval další krásný pas skórujícímu Růžičkovi. O chvíli později se Michal Kovařčík dostal za obranu hostů a prosadil se bekhendovou kličkou. Kontrovat mohl Bondra, ale netrefil odkrytou branku. Poté Hrňa zvýšil v čase 39:58 tečí Freibergsovy střely od modré čáry.

V prvním utkání se ve třetí třetině na ledě přiostřilo, tentokrát se hrálo v poklidu. Skvělým zákrokem se blýskl Kacetl, který Zaťovičovu střelu do odkryté branky ukryl v lapačce. Třinec jako by s vědomím velkého náskoku povolil, nabídl Kometě několik přesilovek a Holík v jedné z nich snížil.

I do třetice ale vyšel závěr třetiny domácím hráčům. Po Špačkově přihrávce od zadního mantinelu zvýšil v předposlední minutě Michal Kovařčík a poslední slovo měl v početní výhodě Marcinko. Kometa tak stejně jako v předkole s Vítkovicemi prohrává po úvodních zápasech 0:2.

Nejzajímavější momenty zápasu

Třinec - Kometa: Marcinko doklepl puk do branky a ukončil zápas, 7:2

Třinec - Kometa: Michal Kovařčík v závěru vylepšil vedení Ocelářů, 6:2

Třinec - Kometa: Holík v přesilovce zmírnil další porážku Brňanů, 5:2

Třinec - Kometa: Kacetl předvedl highlight zápasu

Třinec - Kometa: Hrňa v závěru třetiny využil třetí přesilovku Ocelářů, 5:1

Třinec - Kometa: Michal Kovařčík ztrestal špatné střídání Brna čtvrtým gólem, 4:1

Třinec - Kometa: Přečíslení Ocelářů skončilo brankou Růžičky, 3:1

Třinec - Kometa: Stránský obstaral v závěru gól do šatny. Oceláři vedou, 2:1

Třinec - Kometa: Kurovského vyrovnávací branka a jeho třetí bod v této sérii, 1:1