Jalonen si plnil v Hradci notes. Viděl toho hodně, hlavně Železnou Boleslav

Škrtněte si z názvu Mladá. Boleslav by měla být Železná. Pět zápasů v předkole, konec série ve čtvrtek a od soboty skočila na vítěze základní části. Výsledek? Bruslí. Stíhá. Jezdí. Z Hradce veze stav 1:1 na zápasy, druhou bitvu totiž utrhla pro sebe 3:2. Vše přísným okem sledoval kouč národního týmu Kari Jalonen a tužka se mu vařila. Mountfield si vybudoval dvougólový náskok, pak lehl. Zoufale mu nešly přesilovky.

Není úplně tajemství, že Radim Rulík je na kondici docela pes. Ale stejně, vážně jste čekali, že Mladá Boleslav dovede v sedmém utkání v deseti dnech lítat s odpočinutým Mountfieldem? A ještě ho v koncovce druhého čtvrtfinále udolat? „Tým není utahaný,“ jen se usmál Rulík.

Měl samozřejmě radost, z čeho se jeho tým dokázal vyhrabat. Prohrával 0:2 po první třetině, skóre otočil, když před vítězným gólem Pavla Kousala přišel ve 48. minutě o puk Ahti Oksanen. „Musím říct, že moje zkušenost je taková, že vůbec nevím, co bude. Jsem samozřejmě strašně rád, že to zvládáme. Ale že bych za tím byl nějak já? Ne, to si vůbec nedovolím tvrdit,“ přidal Rulík ještě ke kondici svého souboru.

V obou zápasech vypadal skvěle finský obr Alex Lintuniemi. Jiná velká finská postava seděla v Hradci v hledišti. Nový reprezentační trenér Kari Jalonen se v doprovodu Petra Nedvěda vydal na čtvrtfinále. Měl velký notes, do kterého si zapisoval poznámky ke všem hráčům, Lintuniemiho možná napsal dozadu, že se zmíní kolegům doma. Ale pro jeho záměry? Nepoužitelný kus. Stačilo nenápadně nahlédnout přes Jalonenovo rameno a byli jste nahraní. Klidně mohl zápisky promítnout na kostce, všechno finsky. Zápasu se pečlivě věnoval, žádné, že se jen ukáže, nasaje vůni, s pár lidmi si potřese rukou a domů. Ba ne, s Nedvědem se třeba prakticky vůbec nebavil, jak soustředěně pozoroval hru.

Viděl vlastně tři fáze bitvy. Velké emoce, potyčky a bláznění. Pak hradecký zmar v přesilovkách, kdy i Mountfield zazdil pětiminutovou výhodu, návrat Boleslavi do zápasu. Pak opatrné čekání na poslední gól.

Přitom po čtyřech minutách byste řekli, že Mountfield se rozhodl předvést svoji vládu ze základní části. Vedl 2:0, vypadal jako obr, který ještě roste. „Chystali jsme se na ten zápas s tím, aby nenastalo to, co v první třetině nastalo,“ pronesl Rulík. Jen jak pak Hradec začal své trápení v přesilovkách, růst přestal. „Opustili jsme jednoduché věci, nejdřív jsme byli dobří na forčeku, ale pak už se nám nedařilo puky vybojovat. Dobrý tam byl ještě konec druhé třetiny, ale šance jsme tam bohužel neproměnili,“ hodnotil utkání hradecký centr Jakub Lev. „Ve druhé třetině přišla dvouminutová ztráta koncentrace, Mladá Boleslav srovnala a dostala nás do takové nepohody,“ přidal trenér Tomáš Martinec.

Velmi slušný pohyb si držel hradecký druhý útok s rychlými hráči Jerglem, Kevinem Klímou a Perretem. Jen Boleslav s ním dovede jakž takž aspoň jezdit. To se povede málokomu. „Věřím, že přijde od nás víc gólů. Na tenhle zápas zapomeneme, nachystáme se na Boleslav. S klukama hrajeme rok a půl, zhruba víme, kde se ostatní pohybují. Jen se taky potřebujeme ještě víc tlačit do branky, snad to tam pak začne padat ještě víc,“ poznamenal Jergl, autor první branky zápasu.

Dva dny má teď Hradec na to, aby předělal svoji přesilovku. „Zatím nás sráží a nepomáháme si jimi. Teď nás to stálo zápas,“ dobře věděl kouč Martinec. Svoje komanda taky s vývojem zápasu roztrhl, nešlo to. „Málo střílíme, snažíme se tam pořád něco vymýšlet a nevede to ke gólu,“ doplnil ještě Jergl.

A na konci utkání se objevil ještě jeden problém v hradeckém táboře. Kvůli zranění odjel na střídačku brankář Filip Novotný. „Myslím, že bude v pohodě. Nic závažného,“ odmítl Jergl komplikace. Ale když jste viděli bolestivé grimasy? Pokud si jednička při zákroku poranila tříslo, může být doma léčení od pár dní do několika týdnů. Tady nic neuspěcháte. „Věřím, že do dalšího zápasu připravený bude,“ dodal Martinec.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:54. Jergl, 03:42. Kalina Hosté: 29:43. Lintuniemi, 31:10. Lunter, 47:24. P. Kousal Sestavy Domácí: F. Novotný (55. Kiviaho) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank, R. Pilař – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak – Orsava, Koukal, Cingel. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (C), Pavel Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Fillman, Lintuniemi, D. Moravec – D. Šťastný, Bičevskis, Kotala – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – J. Stránský (A), T. Knotek, Eberle. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Hynek, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5682 diváků

